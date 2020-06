13-vuotias poika murhasi 4-vuotiaan pikkusiskonsa – illan dokumentti paljastaa äidin tuskan

Tv-kanava esittää illalla raskaan dokumentin perheestä, jossa perheen 13-vuotias poika murhasi 4-vuotiaan siskonsa. Sekä poika että äiti puhuvat nyt tragediasta.

Tänä iltana Ylellä esitettävä Dokumenttiprojekti: Murhaaja perheessä (The Family I Had, 2017) on poikkeuksellisen tunteita herättävä ja raskas dokumentti.

Se jättää pohtimaan, kuinka paljon oma lapsi voi tehdä pahaa ilman, että rakkaus häviää.

Ohjelma pureutuu yhdysvaltalaisen Bennettin perheen tragediaan 2007, jolloin perheen 13-vuotias poika Paris murhasi 4-vuotiaan siskonsa Ellan.

Dokumentissa pääsevät ääneen lähinnä Paris, äiti Charity sekä isoäiti Kyla. He puhuvat omilla tahoillaan perheen historiasta, itsestään sekä tapahtuneesta.

Parisin haastattelusta katsoja saa kuvan älykkäästä ja huolellisesti sanansa asettelevasta miehestä.

Hän kertoo pikkusiskon valikoituneen uhriksi sattumalta, mutta dokumentti antaa viitteitä toisenlaiseen tulkintaan.

Charity käy tapahtunutta läpi analyyttisesti, mutta murtuu hetkittäin muistellessaan kuollutta Ella-tytärtään. Nainen ei puolustele poikansa järkyttävää tekoa, mutta kaikesta käy ilmi, ettei hän ole hylännyt vankilassa olevaa lastaan.

Dokumentti näyttää, kuinka lasten äiti Charity käsittelee tapahtunutta ja etsii keinoja jatkaa elämäänsä.

Charity sanoo, ettei luota poikaansa eikä tuntisi oloaan turvalliseksi tämän lähellä. Siitä huolimatta hän soittelee säännöllisesti vankilaan ja kertoo pojalleen rakastavansa tätä.

Uutismateriaalit ja kotivideot mukaan lukien dokumentti kattaa vuosikymmeniä Bennettin perheen vaiheita, joihin mahtuu niin avioeroja, huume- ja mielenterveysongelmia kuin isoäidin kytkös henkirikokseen.

Katsojalle tarjotaan lukuisia mahdollisia syitä teinipojan teolle.

Hyvin rakennettu dokumentti ei pureskele kaikkea valmiiksi, vaan antaa katsojan tehdä omat johtopäätöksensä.

Dokumenttiprojekti: Murhaaja perheessä ke 3.6. TV1 klo 22.00.