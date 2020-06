Armenian pääministerillä todettu koronavirustartunta

Armeniassa on toistaiseksi kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin 139 ihmistä.

Armenian pääministerillä, Nikol Pashinjanilla on todettu koronavirustartunta kertoo uutistoimisto Reuters. Pashinjan kertoi asiasta itse yhteisöpalvelu Facebookissa julkaisemallaan live-videolla.

– Minulla ei ollut mitään oireita, päätin käydä testissä suunnitellessani käyntiä kentällä, Pashinjan kertoi.

Pääministeri Pashinjan kertoo koko perheensä altistuneen koronavirukselle.

Armeniassa, jossa on noin 3 miljoonaa asukasta, on toistaiseksi todettu reilut 9 400 koronatartuntaa. 139 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.