25 pysäyttävää kuvaa mellakoista – näin koko Yhdysvallat räjähti liekkeihin

Yhdysvalloissa on mellakoitu tiistaista lähtien. Ainakin neljän on kerrottu kuolleen.

George Floydin kuolemasta seuranneet mielenosoitukset ja mellakat ovat jatkuneet Yhdysvalloissa viime tiistaista lähtien.

Useisiin eri osavaltioihin ja kaupunkeihin levinneet levottomuudet ja mielenosoitukset saivat alkunsa, kun tummaihoinen George Floyd kuoli pidätystilanteessa Minneapolisissa.

New York Timesin mukaan kymmenen osavaltiota on kutsunut kansalliskaartin apuun, ja ulkonaliikkumiskieltoja on määrätty useissa kaupungeissa eri osavaltioissa.

New York Times kertoo myös, että ainakin neljä ihmistä on kuollut mielenosoituksissa syntyneissä väkivaltaisuuksissa.

IS koosti 25 kuvaa mellakoista muutamista eri kaupungeista Yhdysvalloissa.

Minneapolis, Minnesota

Mies yritti sammuttaa palavaa autoa Minneapolisissa perjantaina.

Mies pyöräilee mellakoitsijoiden vahingoittaman liikkeen sisällä Minneapolisissa.

Mielenosoittajia palavan poliisiauton edessä Minneapolisissa, josta mellakat ja mielenosoitukset saivat alkunsa.

Columbus, Ohio

Mellakoissa Columbuksessa, Ohiossa rikottiin ikkunoita.

Atlanta, Georgia

Myös Atlantassa mielenosoitukset kärjistyivät perjantaina mellakoiksi.

Poliisiauto paloi protesteissa Atlantassa.

Mielenosoittajia kerääntyi CNN:n päämajan eteen Atlantassa.

Mielenosoittajat heittelivät ilotulitteita Atlantassa lauantaina.

Louisville, Kentucky

Louisvillessa mielenosoittajat sytyttivät ilotulitteita.

Poliisi ampui pippurikaasua mielenosoittajien sekaan Louisvillessa.

Chicago, Illinois

Mellakoitsijat rikkoivat kauppojen ikkunoita ja osa päätyi varastamaan tavaroita lauantaina Chicagossa.

Myös Chicagossa protestoitiin lauantaina mustien kokemaa poliisiväkivaltaa.

Columbia, South Carolina

Mellakoihin osallistunut henkilö hyppii auton päällä Columbiassa, Etelä-Carolinassa.

Denver, Colorado

Mies heittää kyynelkaasukanisterin takaisin poliisille Denverissä, Coloradossa. Kuva lauantailta.

Kyynelkaasu lensi Denverissä.

Los Angeles, Kalifornia

Ihmiset seisoivat poltetun poliisiauton päällä Los Angelesissa lauantaina.

Poliisiauto palamassa Los Angelesissa lauantaina.

Ihmiset varastelivat ostoskeskuksen liikkeistä Los Angelesissa lauantaina.

Los Angeleissa poliisi partioi kaduilla yömyöhään lauantaina.

Mies hyppii auton päällä Los Angelesissa.

Miami, Florida

Poliisi ja väkijoukko ottivat yhteen Miamissa, Floridassa.

Mielenosoittaja kohtasi poliisit palavan poliisiauton edessä Miamissa lauantaina.

Philadelphia, Pennsylvania

Liekit leimusivat myös Philadelphiassa, kun poliisiauto sytytettiin tuleen.

Seattle, Washington

Miehen taustalla palaa poliisiauto. Kuva Seattlesta.