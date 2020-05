Brasilialaisvauva Dom on selvinnyt koronaviruksesta

Brasiliassa koronavirukseen on menehtynyt yhteensä 25 alle vuoden ikäistä lasta.

Vain viiden kuukauden ikäinen brasilialaisvauva Dom on selvinnyt koronaviruksesta vietettyään kuukauden päivät koomassa ja hengityskoneisiin kytkettynä riodejaneirolaisessa sairaalassa, kertoo CNN.

Lapsella todettiin koronavirustartunta vain muutama kuukausi syntymänsä jälkeen, ja hän joutui viettämään yhteensä 54 päivää sairaalassa.

– Hänellä oli hengitysvaikeuksia, joten lääkärit luulivat, että kyseessä oli bakteeritulehdus, Domin isä, Wagner Andrade kertoo CNN:lle.

– Mutta lääkkeet eivät auttaneet, ja hänen tilansa huononi entisestään. Tällöin päätimme vaimoni kanssa viedä hänet toiseen sairaalaan, jossa hänellä todettiin tartunta.

Epäselvää on edelleen se, miten virus tarttui lapseen. Isän mukaan hän on saattanut altistua sille perheen vieraillessa sukulaisten luona.

– Vaimoni huomasi aluksi oudon äänen lapsen uloshengityksessä. Soitimme muutamalle lääkärille, joista yksi pyysi meitä nauhoittamaan hengityksestä videon. Katsottuaan sen läpi hän käski meitä tuomaan lapsen välittömästi sairaalaan.

Andrade ja hänen vaimonsa Viviane Monteiro kuvailevat lapsen toipumista ja selviytymistä ihmeeksi.

– Aluksi olin helpottunut, ja sen jälkeen uskomattoman onnellinen. Kaipasimme häntä kotiin yhteensä 50 päivän ajan.

Dom juhlistaa puolivuotispäiväänsä kesäkuussa kotona vanhempiensa kanssa. Sukulaiset osallistuvat juhlallisuuksiin virtuaalisesti.

Brasiliassa koronavirukseen on menehtynyt yhteensä 25 alle vuoden ikäistä lasta.

Maassa on jo lähes 500 000 raportoitua koronavirustapausta, mikä on maailman toisiksi suurin luku heti Yhdysvaltojen jälkeen. Virukseen on Brasiliassa menehtynyt yli 28 000 ihmistä.