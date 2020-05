HS: Norjassa ei pidetä koronaepidemian toista aaltoa kovin todennäköisenä: ”Toimenpiteet ovat purreet yllättävän hyvin”

Ihmiset nauttivat kesäsäästä Oslossa, jossa koronarajoituksia on purettu.

Suomalaiset asiantuntijat ovat arvioineet, että täällä toisen aallon mahdollisuus on 50-50.

Norjan kansanterveyslaitoksen epidemiologi Frode Forland ei Helsingin Sanomien haastattelussa pidä koronaepidemian toista aaltoa Norjassa kovin todennäköisenä. Forland johtaa Norjan kansanterveyslaitoksen tartuntasuoja-, ympäristö- ja terveysosastoa.

– Toimenpiteet ovat Norjassa purreet yllättävän hyvin, Forland sanoo.

Norja on noudattanut pitkälti samankaltaista strategiaa kuin Suomi koronavirustartuntojen leviämisen hillitsemisessä.

– Koronavirus käyttäytyi eri tavalla kuin tavallinen influenssavirus. Se on kolme kertaa tarttuvampi ja viisi kertaa tappavampi kuin influenssavirus, Forland sanoo.

THL on arvioinut koronaviruskuolleisuudeksi 0,2 prosenttia tartunnan saaneista. Kansainväliset arviot vaihtelevat alle prosentista pariin prosenttiin.

12. maaliskuuta Norjan hallitus sulki rajat, koulut ja päiväkodit menivät kiinni, mökkeily kiellettiin ja työntekijät määrättiin etätöihin. Myös julkiset tapahtumat kiellettiin.

Kun epidemia saatiin kuriin, päiväkodit avattiin 20. huhtikuuta ja toukokuun alussa koulut. Forland kertoi tuolloin AFP:n mukaan, ettei peruskoulujen ja päiväkotien avaaminen pahentanut epidemiaa.

– Emme ole toistaiseksi nähneet, että päiväkotien ja koulujen avaamisella olisi ollut negatiivinen vaikutus infektiotilanteeseen.

– Jos avaamisella olisi ollut negatiivinen vaikutus, me alkaisimme nähdä sen lisääntyneissä tartunnoissa.

Norja on alkanut avata rajansa myös tanskalaisille turisteille.

Suomessa on arvioitu, että koronaepidemian toinen aalto voisi tulla syksyllä tai talvella. Tosin Turun yliopiston virusopin professori Ilkka Julkunen muistutti aiemmin toukokuussa, ettei toisen aallon mahdollisuudesta voi sanoa mitään varmaa. Hänen mukaansa esillä on ollut kolme vaihtoehtoista ennustetta.

– Ensimmäinen on se, että tauti vain hiipuu tästä, koska se on hävinnyt aika tehokkaasti näiden torjuntatoimien seurauksena. Toinen vaihtoehto on, että virus jää ikään kuin kiertämään tänne aiheuttaen yksittäisiä tautitapauksia ja pienemiä epidemioita flunssaa aiheuttavien koronavirusten tapaan.

Kolmas vaihtoehto on uusi epidemia-aalto syksyllä tai ensi talvena.

– Näitä vaihtoehtoja ei kukaan voi varmuudella tietää. Nythän tilanne on on kehittynyt Suomessa hyvään suuntaan viimeisen kuuden-seitsemän viikon aikana, ja tautitapausten määrä on jatkuvasti vähentynyt. Näyttäisi siltä että virus olisi kesällä häipymässä pois

Myös Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori ja Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen oli samoilla linjoilla.

– Sanoisin että toisen aallon mahdollisuus on aika 50-50.