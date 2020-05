IS Minneapolisissa: Kaupunki palaa vielä useana yönä, ja siihen on looginen selitys

Historia on opettanut Yhdysvaltojen mustaihoisille, että heidän ääntään ei kuunnella, kirjoittaa Mikko Marttinen Minneapolisista.

Tällä vallankumouksella ei ole johtajaa.

Kun mielenosoittajat Minneapolisissa saapuivat eilen illalla kadunristeykseen, päättivät he huutoäänestyksellä, kumpaan suuntaan käännytään. Kovimpaan ääneen huutaneilla oli suunnitelma, ja se johti joukon viidenteen poliisipiiriin.

Siellä samat huutajat yrittivät rauhoitella väkijoukkoa ja pitää mielenosoituksen väkivallattomana. Paikalle oli kuitenkin kertynyt paljon väkeä, joka ei heitä enää kuunnellut.

Kauppoja ryöstettiin tyhjäksi, rakennuksia sytytettiin tuleen ja pankkiin murtauduttiin. Viranomaisten mukaan heitä kohtaan ammuttiin.

George Floydin järkyttävästä kuolemasta alkanut liikehdintä on nyt saapunut risteykseen. Lähipäivät näyttävät, kehittyykö siitä kestävä liike, joka johtaa pysyvään muutokseen vai peittyykö hyvä tarkoitus silmittömään väkivaltaan.

12 valitusta

Mielenosoittajien viha on aitoa ja perusteltua. Rasistisia poliiseja on ympäri Yhdysvaltojen, ja Minneapolis on ollut pitkään yksi ongelmallisimmista paikoista.

Kaupungin asukkaista viidennes on mustaihoisia. Viimeisen vuosikymmenen aikana poliisi on tappanut Floydin lisäksi Minneapolisissa 11 ihmistä. Heistä 10 oli mustaihoisia.

Ainoassa tapauksessa, joka johti tuomioon, uhri oli valkoinen ja tuomittu poliisi mustaihoinen.

Monet ovat varmoja, että kukaan ei olisi joutunut vastaamaan myöskään George Floydin kuolemasta, ellei siitä olisi olemassa videota.

Floydin taposta syytetyn Derek Chauvinin toiminnasta oli valitettu 12 kertaa hänen 19-vuotisella urallaan. Yksikään valituksista ei johtanut kurinpidollisiin toimiin. Kolme kertaa Chauvin oli ollut paikalla, kun siviiliä ammuttiin. Niistäkään tapauksista ei aiheutunut hänelle seurauksia.

Ainoa keino

Perjantai-illan mielenosoitukseen osallistunut Al sanoi pelkäävänsä, että Chauvin selviää kuivin jaloin myös Floydin kuolemasta.

– He yrittävät sanoa, että se johtui hänen sairauksistaan, Al ennusti kyynisesti.

– Poliisi pääsee aina pulasta.

Al ja hänen tyttöystävänsä Asia sanoivat, että ryöstely ja tuhopoltot eivät ole oikein, mutta ne ovat mustille ainoa keino tulla kuulluksi.

– Häntä ei olisi pidätetty, jos olisimme olleet rauhanomaisia, Asia sanoi.

Asia ja Al vaativat oikeutta George Floydille.

Yksi mielenosoittajien kylteissä esiintyneistä viesteistä oli Martin Luther Kingin sitaatti: ”Mellakat ovat niiden kieli, joita ei kuulla”.

Viranomaiset odottivat, että Chauvinin syyte rauhoittaa mellakat. He olivat pahasti väärässä.

– Kaikki neljä pitää pidättää ja asettaa syytteeseen, niin kuin heille kuuluu, Al sanoi.

Tällä hetkellä on epäselvää, riittääkö sekään kaikille mellakoitsijoille. Minneapolis palaa vielä tulevinakin öinä.