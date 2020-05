Tässä ovat perjantain käänteet koronatilanteessa Suomessa ja maailmalla

Kotimaassa saa taas matkustaa, eduskunta hyväksyi ravintoloiden aukeamisen, puistossa picnicillä olleilla nuorilla tartuntoja.

Suomessa 33 uutta korona­tartuntaa ja yksi uusi koronakuolema

Suomessa oli perjantaina varmistettu 33 uutta koronavirustartuntaa, kertoi THL. Uusia koronakuolemia on raportoitu yksi.

Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemia on tällä hetkellä tiedossa 314. Sairaalahoidossa olevien määrä on laskenut yhdeksällä ja on nyt 74. Tehohoidossa olevien määrä on laskenut yhdellä ja on nyt 10.

Hallitus linjasi: Kotimaassa voi matkailla

Kotimaassa voi hallituksen perjantaina antaman linjauksen mukaan matkailla tästä päivästä alkaen, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä turvallisuusohjeita.

Hallitus korosti, että matkailijoiden ja matkailualan yritysten on tärkeää sitoutua toimiin, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja.

– Kotimaanmatkailun avaaminen on järkevä päätös. Matkailusta vastaavana ministerinä koen tärkeäksi saada Suomen matkailun ja talouden taas käyntiin, tietenkin turvallisuus edellä, matkailusta vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoi tiedotteessa.

Eduskunta hyväksyi: ravintolat aukeavat maanantaina

Eduskunta on hyväksynyt väliaikaisen lakimuutoksen, jolla ravintolat voivat avata maanantaina ovensa rajoituksin. Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön pohjalta.

Ravintolat saavat avata ovensa kesäkuun alussa siten, että ne ovat auki enintään kello 23:een ja tarjoilevat alkoholia kello 22:een. Ravintolat saavat ottaa sisään vain puolet nykyisestä lupiin kirjatusta asiakasmäärästä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Kasvomaskien vaikutus infektioiden leviämiseen vähäinen tai olematon, kertoo STM:n selvitys

Sosiaali- ja terveysministeriön odotettu selvitys kasvomaskeista toteaa, että näyttö kasvosuojusten vaikutuksesta on vähäinen. Tieto pohjaa ministeriön tilaamaan kirjallisuuskatsaukseen.

Sen mukaan tutkimusnäytön perusteella kasvosuojusten käytön vaikutus hengitystieinfektioiden leviämiseen väestössä on vähäinen tai olematon. Luotettavia tutkimuksia on katsauksen mukaan tehty aiheesta vähän.

Puistossa picnicillä olleilla nuorilla koronaa

Marimekon hallituksen puheenjohtaja ja yrityksen pääomistaja Mika Ihamuotila herätti eilen keskustelua twiitillään, jossa kertoi tuttaviensa lasten olleen jokin aika sitten Helsingissä Sinebrychoffin puistossa eli ”Koffin puistossa” piknikillä. Nuorten ryhmästä neljä sairastui koronaan.

Ilta-Sanomat tavoitti Ihamuotilan ystävän, jonka kaksi lasta olivat lukuisten muiden nuorten kanssa puistossa. 17- ja 20-vuotiaiden nuorten isä huomautti IS:lle, että puistossa oli satoja nuoria.

– Lapseni olivat siellä puistossa, ja nyt heidän neljällä kavereillaan on korona. Meidän nuoret odottavat testiin kutsua ja sen aikaa he ovat kotioloissa karanteenissa, mies kertoo.

Hän peräänkuuluttaakin sitä, että näin koulujen päättäjäisviikonloppuna on syytä olla varovainen.

Ministeri Kiuru varoitti ravintoloiden avaamisen riskeistä

Ravintoloista vastaava perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) varoitti perjantaina eduskunnassa riskeistä, joita ravintoloiden avaaminen maanantaina tuo tullessaan.

– Kun aikuiset lähtevät liikkeelle 1. kesäkuuta, tapaavat ystäviä niin sanotusti puolueettomalla maalla eli ravintoloissa esimerkiksi illallisen yhteydessä, niin se porukka, jonka kontaktit ovat olleet aika alhaalla, kohtaa ravintoloissa seuraavien viikkojen ajalla.

Ihmisiä istumassa Roihuvuoren kirsikkapuistossa Helsingissä.

Jopa puolet Husin alueen korona­tartuntojen lähteistä jää edelleen pimentoon

Koronavirus kiertää tämän hetken rauhallisesta tilanteesta huolimatta suomalaisessa väestössä eikä merkittävää osaa todettujen tartuntojen lähteistä ole viime viikkoina pystytty jäljittämään, varoittaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektiolääkäri ja apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Suomalaiset pääsevät Kreikkaan kesäkuun puolivälistä lähtien

Kreikka julkaisi perjantaina listan 29:stä maasta, joiden kansalaisilla on mahdollisuus matkustaa maahan kesäkuun 15. päivästä lähtien. Listalla on mukana myös Suomi.

Reutersin mukaan Kreikan turismiministeriö kertoi, että tulijoille tehdään koronavirustestejä satunnaisesti. Hallituksen kerrottiin seuraavan ja arvioivan koronavirustilanteen kehittymistä tarkasti.

