Yhdysvaltain mustien vuosisatainen sorto kiteytyi tähän videoon: valkoinen nainen tekeytyi ”neidoksi pulassa” ja soitti poliisit

New Yorkin keskuspuistossa maanantaina sattunut episodi kiihdytti keskustelua rasismista. Nainen sai potkut ja menetti koiransa.

Ahmaud Arberyn ampuminen, George Floydin tukahduttaminen – ja Christian Cooperin uhkaaminen poliisilla.

Siinä kolme tapausta Yhdysvaltoja tällä hetkellä ravisuttavien mielenosoitusten ja mellakoiden taustalla. Muitakin tapauksia on, mutta näitä yhdistää lisäksi se, että kaikista niistä on kännykkävideo.

Arberyn ja Floydin tapauksissa videolle ovat tallentuneet karmivat hetket ennen aseettomien uhrien kuolemaa valkoisten miesten käsissä.

Näihin verrattuna kolmas video on harmiton, sillä se kuvaa vain kiivasta sananvaihtoa valkoisen naisen ja mustan miehen välillä. Musta mies on itse videon kuvaaja. Kukaan ei ammu tai kurista häntä.

Silti juuri tätä videota on analysoitu viime päivinä Yhdysvalloissa ehkä jopa enemmän kuin kahta muuta.

Syynä on se, että nimenomaan kolmannen videon on tulkittu ilmentävän vavahduttavimmin sitä sortoa, ylenkatsetta ja hyväksikäyttöä, jota Yhdysvaltain mustat ovat vuosisatoja kokeneet ja joka yhä uudestaan nousee esiin.

Muutti ääntään hätääntyneeksi

Videolla nähtävät tapahtumat sattuivat New Yorkin keskuspuiston metsäisellä Ramble-alueella viime maanantaina noin kello kahdeksalta aamulla. Innokas lintubongari Christian Cooper oli tarkkailemassa siivekkäitä, kun hän havaitsi hihnastaan irrotetun koiran kanssa liikkuvan naisen. Koirat on määrätty pidettäväksi alueella kytkettyinä, ja Cooper huomautti naiselle tästä.

Nainen reagoi suuttumalla.

Tässä vaiheessa Cooper tajusi alkaa kuvata tapahtumia kännykällään.

Nainen lähestyi aluksi Cooperia ja käski tätä lopettamaan kuvaamisen. Cooper kehotti naista pysymään etäällä. Silloin nainen kaivoi kännykän esiin ja ilmoitti soittavansa poliisille ja kertovansa, että afrikkalaisamerikkalainen mies uhkaa häntä. Nainen myös toteutti aikeensa Cooperin jatkaessa koko ajan kuvaamista. Hätäpuhelun aikana nainen muutti äänensävyään hätääntyneeksi ja aneli lähettämään apua välittömästi.

Kännykkävideo katkeaa siihen, kun nainen saa koiransa talutushihnaan ja Cooper huikkaa hänelle kiitokset.

Video on katsottavissa kokonaisuudessaan esimerkiksi allaolevasta twiitistä.

Kun poliisit saapuivat paikalle, kumpikin osapuoli oli jo poistunut.

Mutta jälkipuinti alkoi. Cooperin sisar Melody jakoi videon Twitterissä ja se levisi kulovalkean tavoin. Uutiskanava CNN teki aiheesta jutun ja Cooperille, Harvard-koulutetulle toimittajalle ja sarjakuvatuottajalle, alkoi sataa myötätuntoa.

Moni myös huomasi, että Cooper oli itse asiassa ollut tilanteessa vakavassa vaarassa.

Kuten esimerkit lähivuosilta Yhdysvalloista surullisesti osoittavat, poliisi usein ampuu ensin ja selvittelee vasta sitten, kun vastassa on musta mies. Keskuspuiston naisen uskottiin myös käsittäneen tämän hyvin.

– Kuka muka ei tiedä, että poliisin soittaminen mustien perään voi johtaa heidän ampumiseensa, kysyi Washington Postin haastattelema, rasismista kirjan tehnyt Robin DiAngelo.

– Kun valkoinen nainen sanoo aikovansa soittaa poliisit, hän periaatteessa ilmoittaa, että saatat kuolla.

Vaikka näin ei kävisikään, jo pelkkä pidätys voi aiheuttaa helposti esimerkiksi työpaikan menetyksen.

– Hän soitti poliisit vain siksi, että kyseessä oli musta mies. Hän päätti tämän olevan rikollinen ja tiedämme miksi. Tällaisella vihalla ei ole sijaa tässä kaupungissa, New Yorkin pormestari Bill de Blasio kommentoi.

Naisen henkilöllisyys selvisi nopeasti. Parissa päivässä hänen työnantajansa oli irtisanonut naisen ja irtisanoutunut rasismista. Naisella lainassa ollut koira vietiin. New Yorkin poliisi on ilmoittanut käynnistäneensä tutkinnan ja naista voi odottaa syyte vähintään perättömästä ilmiannosta.

Nainen, nimeltään Amy Cooper, yritti tyynnyttää myrskyä katumalla ja pahoittelemalla käytöstään NBC:n haastattelussa. Hän myös yritti vakuutella, ettei täysin tajunnut tekonsa mahdollisia seurauksia kuin vasta jälkikäteen.

– Poliisin suhteen minä olen siunatussa asemassa, kun voin pitää sitä suojelevana viranomaisena. Nyt olen tajunnut, että tässä maassa on monia, joilla ei ole samaa etuoikeutta.

Nainen on saanut myös runsaasti tappouhkauksia, ja lopulta Christian Cooper vetosi jättämään hänet rauhaan.

– En toivo hänelle mitään pahaa, toivon että … hän saa rauhassa työstää sitä, miksi hän teki niin siinä tilanteessa, Cooper lausui.

Kipeät, historialliset juuret

Tapausta on analysoitu Yhdysvalloissa paitsi rasismiongelman myös maan kipeän valloitus- ja orjahistorian valossa. Sitä on ehditty verrata jopa klassiseen nainen pulassa -teemaan, joka juontaa juurensa maailmankirjallisuuteen ja -taiteeseen. Yhdysvaltain historiassa nainen pulassa -teemalla on kuitenkin synkkä, kuolettava kaiku.

Oikeushistorioitsija Mia Brett kirjoitti Washington Postissa, kuinka naisiin kohdistuvaa uhkaa käytettiin jo 1600-luvulla yhtenä perusteluna Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoihin kohdistuvalle sorrolle ja siten laajennettiin brittisiirtokuntia länteen. Pohjana oli muun muassa kuuluisa kertomus intiaanien sieppaamasta Mary Rowlandsonista vuonna 1676. Kertomuksia uskotaan väritetyn väkivallan oikeuttamiseksi ja valkoisten oman ylemmyydentunteen pönkittämiseksi.

Sama toistui Yhdysvaltain eteläisissä orjataloutta harjoittaneissa osavaltioissa. Miesorjat kuvattiin heikkoja valkoisia naisia uhkaavina petoina, jotka piti kahlita. Kun etelävaltiot nujerrettiin sisällissodassa ja orjat vapautettiin, mustia vainoamaan ilmaantui muun muassa Ku Klux Klan, joka saattoi perustella lynkkauksia samalla uhalla.

Amerikkalainen todellisuus ja populaarikulttuuri on täynnä tarinoita, joissa mustia miehiä sorretaan keksityillä tai liioitelluilla rikoksilla valkoisia naisia kohtaan. Tunnettu on myös asetelma, jossa nainen esimerkiksi ryhtyy suhteeseen mustan miehen kanssa, mutta kiinni jäätyään tekeytyykin raiskatuksi, jotta ei joutuisi kokemaan häpeää valinnastaan.

– Tämä nainen osasi välittömästi herättää henkiin valkoisen naisen vuosisataiset etuoikeudet ja vaarantaa mustan miehen elämän, kommentoi historioitsija Isabel Wilkerson Keskuspuiston tapausta.

– Hän tiesi olevansa väärässä. Hänen koiransa ei pitäisi olla vapaana, mutta kun hän tekee itsestään uhrin, hänen ei tarvitse ottaa vastuuta teoistaan, Robin DiAngelo kommentoi.

Keskuspuiston Amy Cooper ei ole ainoa tapaus, jonka on tulkittu kummunneen syvään istutetusta rasismista ja ennakkoluulosta mustia miehiä kohtaan, tai näiden asenteiden hyväksikäyttämisestä.

Vuonna 2018 oaklandilaisnainen soitti hätäkeskukseen, kun kaksi mustaa miestä grillasi puistossa. Tuokin puhelu kuvattiin ja se nousi viraaliksi ilmiöksi. Tuolloin poliisi oli ajan tasalla nopeasti ja suoritti paikan päällä vain naisen psykologisen tilan arvioinnin.