90-vuotias mummo tuli väliin, kun poliisi pidätti lapsenlasta Texasissa – Yhdysvalloissa kuohuttaa jälleen uusi video poliisin voimankäytöstä

Texasissa sijaitsevan Midlandin kaupungin poliisia syytetään etnisestä profiloinnista ja liiallisesta voimankäytöstä mustia kohtaan. Pidätetyn 21-vuotiaan väitetään ohittaneen stop-merkin pysähtymättä.

Poliisien mustiin kohdistama väkivalta on noussut jälleen tapetille Yhdysvalloissa viime aikoina tapahtuneiden kuolemantapausten johdosta. Minneapolisissa maanantaina pidätystilanteessa kuolleen George Floydin, 46, tapaus on johtanut eri puolilla maata laajoihin mielenosoituksiin, joista osa on kärjistynyt väkivaltaiseksi mellakoinniksi.

Floydin tapauksesta tuli julkinen, kun sivullisen tilanteesta kuvaama video alkoi levitä voimakkaasti sosiaalisessa mediassa. Viime päivinä verkossa on levinnyt myös videoita välikohtauksesta, joka tapahtui Texasissa sijaitsevassa Midlandin kaupungissa 16. toukokuuta.

Tapaus on nostattanut syytöksiä, joiden mukaan kaupungin poliisivoimat syyllistyisivät etniseen profilointiin. Myöhemmin Midlandin poliisilaitos julkaisi myös itse videosta poliisiauton kojelautakameran kuvaaman tallenteen sekä kaksi muuta videota, jotka tallentuivat poliisin kehokameraan sekä poliisiauton takapenkkiä kuvaavaan kameraan.

Useista tilanteessa kuvatuista videoista koostettu versio on nähtävissä artikkelin yläosassa.

Tapauksesta ovat uutisoineet paikallisten tv-kanavien lisäksi CNN ja Washington Post.

Isoäiti yritti rauhoittaa tilannetta

Videoilla näkyy, kuinka poliisit seuraavat autollaan kotipihaansa matkalla olevaa Tye Andersia, 21. Pihalla poliisit käskyttävät Andersia nousemaan autosta useaan otteeseen.

– Ajoit ohi stop-merkistä, poliisin kuullaan myös huutavan.

Anders ei kuitenkaan nouse autosta, ja paikalle alkaa kerääntyä miehen perheenjäseniä ja naapureita, joita poliisi käskyttää siirtymään loitommalle. Istuttuaan autossa useita minuutteja, Anders lopulta nousee ulos varovasti kädet ylhäällä ja laskeutuu hetken kuluttua polvilleen.

Tye Anders laskeutui polvilleen pihanurmelle poliisin käskytettyä hänet ulos autosta.

Taustalla kuuluu kiihtyneiden sivullisten ääniä. Jossakin vaiheessa poliisi huutaa myös, että Andersia ei olla ampumassa.

– Hän on peloissaan. Teillä on aseet tähdättynä häneen. Hän on musta. Ettekö tajua, kuinka moni musta ihminen joutuu ammutuksi, naisääni huutaa taustalta.

Poliisi käskee vatsalleen nurmelle laskeutunutta Andersia useita kertoja nousemaan ylös ja kävelemään kohti poliisiautoa.

– Minua pelottaa, Anders huutaa.

Jännittyneeseen tilanteeseen tulee käänne, kun Andersin 90-vuotias isoäiti astelee ulos talosta yöpaitaan pukeutuneena ja kepin kanssa vaivalloisesti liikkuen. Hän asettuu seisomaan maassa vaikeroivan lapsenlapsensa vierelle.

Poliisit lähestyivät Andersia vasta sen jälkeen, kun tämän 90-vuotias isoäiti oli puuttunut tilanteeseen.

Pian neljä poliisia siirtyy pidättämään Andersia yhden turvatessa tilannetta aseen kanssa sivummalta. Isoäiti kaatuu, ja syntyy kaaosta.

Lopulta poliisit vievät pidättämänsä Andersin käsiraudoissa autoon ja isoäiti jää istumaan nurmikolle sivullisten auttaessa häntä. Andersin kuullaan itkevän poliisiautossa sekä kyselevän, miksi hänet pidätettiin.

Kun poliisi mainitsee liikennerikkeen, nuori mies ärsyyntyy selvästi.

”Ei saisi edes pelätä ilman, että siitä leimataan rikolliseksi”

Midlandin poliisilaitoksen julkaiseman lausunnon mukaan poliisi oli yrittänyt alun perin pysäyttää Andersin tämän jätettyä stop-merkin huomiotta risteyksessä. Washington Postin mukaan Anders on saamassa syytteen viranomaisten pakoilusta.

Hänen asianajajansa Justin A. Moore kertoi lehdelle isoäidin menettäneen tilanteessa myös hetkeksi tajunsa. Mooren mukaan perhe yrittää edelleen toipua tapahtuneesta ja on huolissaan siitä, kuinka poliisi suhtautuu heihin tulevaisuudessa.

Midlandin pormestari Patrick Payton oli aluksi vastahakoinen poliisivideoiden julkaisuun liittyen, sillä hänen mukaansa se ei ainakaan rauhoittaisi ihmisiä.

Asianajaja Mooren mukaan julkaistut viranomaisvideot eivät tue poliisin väitettä siitä, että Anders olisi ohittanut stop-merkin pysähtymättä. Myös Anders itse kiistää tämän.

– Heti kun video alkaa, siinä kerrotaan liikennerikkeen tapahtuneen ennen videojärjestelmän käynnistymistä. Kameraan on tallentunut, kuinka poliisit seuraavat Tyeä ainakin kolmen stop-merkin ohi, Moore sanoi.

CNN:n asiantuntija James A. Gagliano kertoi ymmärtävänsä poliisia siinä, että aseet otettiin esille tilanteessa.

– Koska hän ei ollut yhteistyökykyinen, heidän on täytynyt epäillä, että asiaan liittyi jotakin muutakin, koska hän pakeni sakkoa ohitettuaan stop-merkin. Se ei ole normaalia käytöstä, Gagliano sanoi.

Moore kertoi asiakkaansa toimineen tilanteessa kauhun vallassa.

– On epäinhimillistä odottaa, että ihminen yrittää voittaa pelon tullakseen vain leimatuksi rikolliseksi. Tämä kertoo liiallisen voimankäytön trendistä mustaa kansanosaa kohtaan Amerikassa. Ei saisi edes pelätä ilman, että siitä leimataan rikolliseksi, Moore sanoi.