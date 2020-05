Juana Zúñiga selvisi viruksesta ilman vakavia oireita.

111-vuotias chileläisnainen Juana Zúñiga parantui koronasta ja hänestä tuli samalla Chilen vanhin viruksesta parantunut, kertoo BBC. Hänellä todettiin virus hoitokodissaan pian koronavirusepidemian puhjettua alueella.

Eristyksessä Zúñiga vietti 28 päivää.

Zúñiga selvisi koronasta melko helpolla, sillä hän ei kärsinyt voimakkaista oireista. Asiaa voi pitää jopa pienenä ihmeenä, sillä Zúñigalla on ollut hengitysongelmia jo ennen koronatartuntaa.

– Hänellä ei ollut oireita ja vain vähän kuumejaksoja, onneksi, hoitokodin johtaja María Paz Sordo sanoi.

Vaikeimmaksi osoittautuikin se, että Zúñiga piti eristää muista hoitokodin asukkaista. Zúñiga on ollut Santiagon lähellä sijaitsevan hoitokodin asukas kuuden vuoden ajan.

Hän on kotoisin Chilen keskiosissa sijaitsevasta satamakaupungista nimeltään Valparaíso.

Zúñiga ei ole koskaan ollut naimisissa eikä hänellä ole lapsia. Sen sijaan nainen pyöritti aikoinaan omaa yritystään. Zúñiga täyttää 112 vuotta heinäkuussa.

Hänen lisäkseen hoitokodissa koronatartunnan sai seitsemän henkilökunnan jäsentä ja 18 hoitokodin asukasta.

Chilessä koronaan on sairastunut varmennetusti lähes 82 300, kuolleita on reilu 840. Chilessä testataan suhteellisen laajasti ja pääkaupungissa on ryhdytty eristämistoimenpiteisiin epidemian vuoksi.

Etelä-Amerikan koronatilanne on synkkä ja virus on levinnyt alueella nopeasti. Chilen kuolleisuuden suhde varmistettuihin tautitapauksiin on maanosan parhaita.

Koko Etelä-Amerikassa koronan pelätään iskevän erityisen pahasti maanosan köyhimpiin sekä alkuperäiskansoihin.