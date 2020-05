Yhdysvalloissa yli 100 000 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-sairauteen noin kolmessa kuukaudessa. Reutersin koostama video havainnollistaa, kuinka presidentti Donald Trumpin näkemykset viruksesta ovat eläneet kuukausien kuluessa.

Yhdysvallat ylitti tällä viikolla ensimmäisenä valtiona maailmassa 100 000 koronaviruksen aiheuttaman kuolemantapauksen rajan. Raja ylittyi noin kolmen kuukauden sisällä ensimmäisten vahvistettujen tartuntojen toteamisesta maassa.

Tartuntoja maassa on vahvistettu reilut 1,7 miljoonaa. Todellisuudessa kuolemia ja tartuntoja on Yhdysvalloissa vielä enemmän, sillä etenkin epidemian alkuvaiheessa Yhdysvaltojen testausjärjestelmä oli pahasti puutteellinen.

Presidentti Donald Trump vastaili toimittajien kysymyksiin tiistaina Valkoisen talon ruusutarhassa.

Presidentti Donald Trump kommentoi tilannetta tiistaina Valkoisessa talossa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa. Hänen hallintoaan on syytetty viivyttelystä koronaviruksen torjunnassa epidemian alkuvaiheessa.

– Jos emme olisi toimineet nopeasti ja fiksusti, meillä olisi minun ja muiden mielestä nähty 10–20 tai ehkä 25 kertaa enemmän kuolemia, Trump sanoi ABC Newsin mukaan.

Kanavan mukaan presidentin myös Twitterissä esittämälle väitteelle ei ole vahvistusta. Hänen arvellaan perustaneen sen London Imperial Collegen maaliskuussa esittämään ennusteeseen, jonka mukaan maassa kuolisi koronaan jopa 2,2 miljoonaa ihmistä, ellei rajoitustoimiin ryhdyttäisi.

Vaikka Yhdysvaltain päivittäiset koronakuolemat ovat laskussa, loppua ei ole näkyvissä. Maassa on tällä viikolla raportoitu päivittäin noin 500–1 500 kuolemaa.

Päivittäisten kuolinlukujen huippukohta nähtiin Yhdysvalloissa 21. huhtikuuta, jolloin tilastoitiin 2 683 tapausta.

Trump esitteli koronavirukseen liittyvää grafiikkaa maaliskuun lopussa Valkoisen talon tiedotustilaisuudessa.

Trumpin koronavirusta koskevat lausunnot ovat eläneet matkan varrella tilanteen kehittyessä. Uutistoimisto Reuters on koostanut tämän artikkelin yläosasta löytyvän videon, joka havainnollistaa presidentin suhtautumista tilanteeseen helmikuulta toukokuun 18. päivään saakka.

Videolla kuullut lausunnot voi lukea suomeksi käännettyinä alta. Ne on käännetty videon mukaisessa järjestyksessä, joka poikkeaa paikoin kronologisesta järjestyksestä.

10. helmikuuta (Manchester, New Hampshire)

– Se virus. He tekevät kovasti töitä. Näyttää teoriassa siltä, että se katoaa huhtikuuhun mennessä kuin ihmeen kaupalla, kun hieman lämpenee. Toivon, että se on totta.

26. helmikuuta (Washington)

– Osittain kyse on siitä, että asiat halutaan pitää ennallaan, eikä paniikkia haluta nähdä, koska ei ole mitään syytä mennä paniikkiin tämän takia. Mutta kun mainitsin influenssan, kysyin useilta lääkäreiltä, että onko tämä niin kuin influenssa, koska ihmisiä kuolee influenssaan. Ja tämä on hyvin epätavallista ja hieman erilaista. Mutta jollakin tapaa tämä on helpompaa, ja jollakin tapaa tämä on hieman vaikeampaa. Mutta se on meillä hyvin hallinnassa. Tarkoitan, että olemme tehneet todella hyvää työtä.

27. helmikuuta (Washington)

– Olemme tehneet uskomattoman työn. Aiomme jatkaa. Se tulee katoamaan jonain päivänä. Se on kuin ihme. Se katoaa, ja tilanne voi pahentua, ennen kuin se muuttuu paremmaksi. Ehkä se menee pois. Tulemme näkemään, mitä tapahtuu. Kukaan ei oikeastaan tiedä.

28. helmikuuta (North Charleston, Etelä-Carolina)

– Keskimäärin 35 000 ihmistä kuolee vuosittain influenssaan. Tiesikö kukaan? Kolmekymmentäviisituhatta. Se on paljon ihmisiä. Se voisi olla 100 000. Se voisi olla 27 000. He sanovat, että yleensä vähintään 27, ja enintään 100 000 ihmistä kuolee joka vuosi. Ja tähän mennessä me emme ole menettäneet ketään koronavirukselle Yhdysvalloissa. Emme ketään.

Kolme päivää aiemmin Yhdysvaltain tartuntatautiviraston CDC:n hengityselinsairauksien keskuksen johtaja Nancy Messonnier oli antanut seuraavan kommentin:

– Kyse ei niinkään ole siitä, tapahtuuko niin edelleen, vaan ennemminkin siitä, milloin se tarkalleen ottaen tapahtuu, ja kuinka monta ihmistä tässä maassa sairastuu vakavasti.

6. maaliskuuta (Atlanta, Georgia)

– Pidän näistä jutuista. Ymmärrän niitä todella. Ihmiset ovat yllättyneitä siitä, että minä ymmärrän. Joka ikinen näistä lääkäreistä sanoi: ”Kuinka voit tietää näin paljon tästä?” Ehkä olen luonnonlahjakkuus. Ehkä minun olisi pitänyt tehdä tätä presidentiksi pyrkimisen sijaan.

11. maaliskuuta (Washington)

– Hyvät amerikkalaiset, tänään haluan puhua teille kansakuntamme ennennäkemättömästä vastauksesta koronavirusepidemiaan, joka alkoi Kiinasta ja leviää nyt läpi maailman. Tänään Maailman terveysjärjestö (WHO) ilmoitti virallisesti, että kyseessä on globaali pandemia.

– Tämä ei ole talouskriisi. Tämä on vain väliaikainen hetki, josta pääsemme yli yhdessä kansana ja koko maailmana.

13. maaliskuuta (Washington)

– Vapauttaakseni liittovaltion hallinnon täyden voiman näihin ponnisteluihin tänään, julistan virallisesti kansallisen hätätilan.

16. maaliskuuta (Washington)

– Hallintoni suosittelee, että kaikki amerikkalaiset, mukaan lukien nuoret ja terveet, työskentelisivät ja kävisivät koulua kotoa käsin aina kuin mahdollista, välttäisivät yli kymmenen hengen joukkokokoontumisia, tarpeetonta matkustamista sekä baareissa, ravintoloissa ja julkisissa tiloissa syömistä ja juomista.

17. maaliskuuta (Washington)

– Olen aina tiennyt, että tässä on tosi kyseessä, ja että tämä on pandemia. Tunsin sen olevan pandemia jo kauan ennen kuin sitä ruvettiin kutsumaan pandemiaksi. Eikä tarvinnut kuin katsoa muita maita.

23. maaliskuuta (Washington)

– Amerikka tulee jälleen ja pian avautumaan liiketoiminnalle, hyvin pian. Paljon nopeammin kuin kolmessa tai neljässä kuukaudessa, joista joku puhui, paljon nopeammin. Emme voi antaa lääkkeen tehdä pahempaa vahinkoa kuin ongelman itsensä. Emme anna lääkkeen olla ongelmaa pahempi.

30. maaliskuuta (Washington)

Toimittaja:

– Mitä sanoisitte amerikkalaisille, jotka ovat pettyneet teihin, koska vähättelitte tätä kriisiä viimeisten parin kuukauden kuluessa?

Trump:

– Olen antanut ne lausunnot, koska haluan pitää maan rauhallisena. En halua tänne paniikkia. Voisin saada aikaan paljon isompaa paniikkia kuin jopa sinä. Saisin aikaan paljon... se saisi sinut näyttämään nappulaliigan pelaajalta. Mutta tiedätkö mitä? En halua tehdä sitä. Haluan maamme pysyvän tyynenä ja vahvana sekä taistelevan ja voittavan. Ja se katoaa.

31. maaliskuuta (Washington)

– Tulemme käymään läpi erittäin kovat kaksi viikkoa. Ja toivottavasti sen jälkeen, kuten asiantuntijat ennustavat ja kuten uskon monien meistä ennustavan kovan perehtymisen jälkeen, että tunnelin päästä alkaa näkyä hieman oikeaa valoa. Mutta tulossa on hyvin tuskalliset, hyvin, hyvin tuskalliset kaksi viikkoa.

7. huhtikuuta (Washington)

– Odotamme näkevämme paljon vähemmän kuolemia kuin alun perin ajateltiin. Ja uskon, että olemme menossa siihen suuntaan, vaikka on liian varhaista puhua siitä. En edes halua puhua siitä nyt, koska haluamme vain työskennellä.

10. huhtikuuta (Washington)

Trump rukoilee pastori Harry Jacksonin lukiessa rukousta ääneen:

– Herra, anna kuoleman enkelin mennä ohi. Anna tämän kulkutaudin lieventyä, tämän sairauden. Anna lääketieteen auttaa.

13. huhtikuuta (Washington)

Valkoisen talon lehdistötilaisuudessa esitetään video, jolla esitellään hallinnon saavutuksia koronaviruksen torjunnassa ja kuullaan muun muassa, kuinka New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo ja Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom kehuvat Trumpia.

Trump kommentoi tilannetta videon esittämisen jälkeen.

– Taidan kuitenkin pärjätä aika hyvin, koska parhaan tietoni mukaan minä olen Yhdysvaltain presidentti, huolimatta niistä asioista, joita sanotaan.

15. toukokuuta (Washington)

– Tämä on hyvin tärkeää. Rokote tai ei rokotetta, me olemme palanneet.

11. toukokuuta (Washington)

CBS-kanavan amerikanaasialainen toimittaja kysyi Trumpilta tämän kommenteista, joiden mukaan Yhdysvallat on pärjännyt testaamisen suhteen ”paljon paremmin kuin mikään muu maa”.

Toimittaja:

– Miksi tämä on teille globaalia kilpailua, jos amerikkalaisia kuolee edelleen päivittäin ja näemme edelleen lisää tapauksia joka päivä?

Trump:

– No, heitä kuolee kaikkialla maailmassa. Ja ehkä tämä on kysymys, joka sinun pitäisi esittää Kiinalle. Älä kysy sitä minulta, kysy Kiinalta. Ok. Ja kun kysyt sitä heiltä, saatat saada hyvin epätavallisen vastauksen.

Toimittaja:

– Mitä te juuri sanoitte minulle, tarkalleen?

Trump: En sano niin erityisesti kenellekään. Sanon niin kenelle tahansa, joka esittää tuon kaltaisen ilkeän kysymyksen.

Toimittaja:

– Se ei ollut ilkeä kysymys. Miksi sillä on merkitystä?

18. toukokuuta (Washington)

– Hyviä asioita on käynyt ilmi hydroksista (hydroksiklorokiinista), paljon hyviä asioita on tullut esiin. Ja yllättyisitte siitä, kuinka monet ihmiset ottavat sitä ennen taudin tuloa, erityisesti etulinjan työntekijät. Monet, monet ottavat sitä. Minäkin satun ottamaan sitä. Otan sitä, hydroksiklorokiinia. Juuri tällä hetkellä. Aloin ottaa sitä pari viikkoa sitten, koska uskon sen olevan hyväksi. Olen kuullut paljon hyviä tarinoita.