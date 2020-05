Mellakat Minneapolisissa jatkuvat – poliisiasema tulessa, kansalliskaarti kutsuttiin hätiin

Mielenosoitukset saivat alkunsa mustan miehen kuolemasta pidätyksen yhteydessä.

Minnesotan kuvernööri Tim Waltz kutsui torstaina kansalliskaartin hallitsemaan osavaltion suurimmassa kaupungissa Minneapolisissa raivoavia mielenosoituksia.

Mielenosoitukset jatkuivat jo kolmatta päivää. Ne saivat alkunsa, kun mustaihoinen George Floyd kuoli pidätyksen yhteydessä maanantaina.

Silminnäkijän kuvaamalla videolla näkyi, kuinka valkoihoinen poliisi piti polveaan noin kahdeksan minuutin ajan Floydin kaulan päällä kunnes tämä menetti tajuntansa.

Pääosa mielenosoittajista esiintyi rauhallisesti, mutta osa yltyi mellakointiin. Twin Cities Pioneer Press raportoi, että ihmiset rikkoivat liikkeiden ikkunoita, ryöstivät kauppoja ja heittivät kiviä ja pulloja poliiseja kohti. Useita liikkeitä sytytettiin tuleen.

MSNBC:n televisiolähetyksessä näkyi, kuinka poliisi ampui noin kello 21 paikallista aikaa kyynelkaasua poliisiaseman edustalle kokoontuneita mielenosoittajia kohtaan. Noin kello 22.25 poliisiasema syttyi tuleen, ja väkijoukko hurrasi.

Minneapolisin esikaupungissa Bloomingtonissa sijaitseva Yhdysvaltojen suurin ostoskeskus Mall of America suljettiin mellakoiden takia. Se oli koronaviruksen takia vielä suljettu asiakkailta, mutta useissa liikkeissä oli henkilökuntaa valmistautumassa uudelleen avautumista varten.

Myös useat muut ostoskeskukset ja liikkeet sulkivat ovensa.

Floydin kuolemaa protestoivat mielenosoittajat kerääntyivät myös useissa muissa kaupungeissa ympäri Yhdysvaltoja.

Floydin pidätykseen osallistuneet poliisit on erotettu palveluksesta, ja he ovat kaikki rikostutkinnan kohteena. Oikeusministeri William Barr on nimennyt tutkinnan ”korkeaksi prioriteetiksi”.