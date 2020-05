19 vuotta vanhan kuolemantapauksen politisointi kuohuttaa Yhdysvalloissa. Keskustelu kiihtyy paitsi Donald Trumpin käytöksestä myös Twitteristä ja sananvapaudesta.

28-vuotias Lori Klausutis löytyi kuolleena toimistorakennuksesta Floridan Fort Walton Beachista 20. heinäkuuta 2001. Hän näytti lyöneen päänsä. Poliisi alkoi tutkia tapausta ja naiselle tehtiin ruumiinavaus.

Patologi havaitsi uhrilla piiloon jääneen sydänvian ja päätteli tämän saaneen sairauskohtauksen kesken töidensä. Varsinainen kuolinsyy oli kuitenkin päävamma, jonka Klausutis oli saanut kaatuessaan ja lyödessään päänsä toimistopöydän kulmaan.

Poliisi ei löytänyt syytä epäillä tulkintaa, ja kuolema kuitattiin traagiseksi onnettomuudeksi.

Tapaus oli kuitenkin ehtinyt herättää huomiota, sillä Klausutis työskenteli republikaanien silloiselle kongressiedustajalle Joe Scarboroughille. Tämä oli kuolinhetkellä Washingtonissa, mutta se ei estänyt poliittisia vastustajia heittämästä epäilyksen varjoa tapahtumien ylle. Huhut jäivät lopulta taka-alalle, sillä Scarborough oli jo aiemmin ilmoittanut luopuvansa politiikasta.

Lori Klausutis ei kuitenkaan saanut levätä rauhassa haudassaan.

Joe Scarboroughista tuli myöhemmin MSNBC-tv-kanavan tähti ja päivänpolitiikkaa analysoivan Morning Joe -ohjelman juontaja. Scarborough on ollut alusta asti yksi Donald Trumpin presidenttiyden tiukimpia arvostelijoita ja miehet ovat ajautuneet kitkeriin sanallisiin kiistoihin, jotka ovat leimunneet tähän päivään asti.

MSNBC-kanavan aamuohjelman juontaja Joe Scarborough ja hänen nykyinen vaimonsa ja pitkäaikainen juontajaparinsa Mika Brzezinski saapuivat Valkoisen talon kirjeenvaihtajaillallisille huhtikuussa 2015.

Trump nosti Klausutisin tapauksen ensimmäistä kertaa esiin jo marraskuussa 2017 viestissään, joka tulkittiin pyrkimykseksi mustamaalata poliittista vastustajaa. Trump väitti tapausta ”ratkaisemattomaksi mysteeriksi” ja kehotti tutkimaan sitä. Hän viittasi näin salaliittoteoriaan, että Scarboroughilla ja Klausutisilla olisi ollut suhde, jota peitelläkseen Scarborough olisi järjestänyt naisen kuoleman.

Reilut kaksi viikkoa sitten Trump aloitti uudelleen.

– Milloin Psyko-Joe Scarboroughin kylmä tapaus Floridassa avataan uudelleen? Selvisikö hän murhasta? Jotkut ovat sitä mieltä. Miksi hän lähti kongressista niin äkkiä ja hiljaa? Eikö se ole ilmeistä? Mitä nyt tapahtuu? Hullun hommaa, Trump twiittasi.

Hän on jatkanut perusteettomaksi todettuja vihjailujaan muissakin Twitter-viesteissään.

Viime viikolla Lori Klausutisin leski Timothy Klausutis sai tarpeekseen. Hän lähetti kirjeen Twitter-viestipalvelun johtajalle Jack Dorseylle ja vaati Trumpin twiittien poistamista.

– Vaimoni poismeno oli elämäni tuskallisin asia ja se vainoaa yhä hänen vanhempiaan ja sisartaan.

– Pyydän teitä puuttumaan tapaukseen, koska Yhdysvaltain presidentti sekaantuu asiaan, joka ei kuulu hänelle – vaimoni muistoon – ja vääristelee sitä poliittisen hyödyn tavoittelussaan, Klausutis kirjoitti.

Twitterin vastaus oli ymmärtävä, mutta tyly. Yhtiön edustaja pahoitteli aiheutunutta tuskaa, mutta määritteli, että twiitit eivät riko palvelun sääntöjä.

Trump itse on kysyttäessä kommentoinut lesken syytöksiä vain toteamalla, että Klausutisin perheen olisi syytä alkaa kysyä Scarboroughista samoja kysymyksiä kuin hän esittää.

”Inhottavaa”

Trumpin toiminta on aiheuttanut Scarboroughin tapauksessa poikkeuksellisen reaktion: jopa monet Trumpin tukijat tulkitsevat presidentin menneen liian pitkälle, koska sivutuotteena hänen kohteekseen ovat täysin ilman omaa syytään joutuneet myös Lori Klausutisin omaiset.

Republikaanipuolueen johto on ollut hiljaa, mutta alemman tason edustajat eivät.

– Pyydän häntä lopettamaan, kongressiedustaja Liz Cheney sanoi toimittajille.

– Olemme keskellä pandemiaa. Hän on ylipäällikkö. Ja se aiheuttaa suurta tuskaa kuolleen nuoren naisen perheelle.

Myös Trumpia normaalisti pitkämielisesti tukeva New York Post -lehti totesi pääkirjoituksessaan, että Trumpin lausunnon ovat ”masentavia”.

– Siinä on ero, haukkuuko jonkun (Scarboroughin) katsojalukuja vai satuttaako syytöntä, traagista muistoa vaalivaa perhettä matalamielisen riitelyn takia.

Konservatiivinen uutissivusto Washington Examiner piti Trumpin twiittejä ”johtajuudelle sopimattomina” ja ”inhottavina”, Wall Street Journal ”rumina jopa hänen mittapuullaan”.

– Emme kirjoita tätä olettaen, että Trump lopettaisi. Ehkä hän jopa ajattelee tämän auttavan itseään poliittisesti, vaikka emme voi kuvitellakaan miten. Trump alentaa virkansa ja vahingoittaa maata niin tehdessään, Wall Street Journalin pääkirjoitus luonnehti.

Sota mediaa vastaan

Trumpin toiminnalle on löydetty monia syitä.

Toimittajan syyttäminen on osa Trumpin sotaa kriittistä mediaa vastaan, mikä innostaa hänen peruskannattajiaan. Scarborough on presidentin arvostelussaan ollut yksi kärjekkäimmistä tv-juontajista. Hän on verrannut presidenttiä Vladimir Putinin ja Viktor Orbaniin. Tuoreeltaan Scarborough on pitänyt esillä koronakriisiä ja kritisoinut Trumpia sen huonosta hoidosta.

Yhdeksi syyksi arvellaan juuri tätä. Sadantuhannen amerikkalaisen koronauhrin rajapyykin lähestyessä Trumpin kannattajat ovat saaneet kiistasta muuta ajateltavaa.

– Trumpin riita Joe Scarboroughin kanssa on uusi asia uutisvirrassa. Se vie aikaa puheohjelmissa, harhauttaa ajatuksia pois sadantuhannen tasaluvusta. Trump on mestari tällaisessa, kommentoi konservatiivimediaa seuraava tutkija Howard Polskin New York Timesille.

Toinen Trumpin viime aikoina lietsoma salaliittoteoria on ollut ”Obamagate”.

Scarborough-kohusta hänelle voi tarjoutua uusi tilaisuus alkaa edistää myös salaliittoteoriaa Twitterin ja sosiaalisen median toiminnasta häntä vastaan.

Riita Twitteristä

Tapaus kietoutuukin päivänpolttavaan kiistaan Twitter-viestipalvelun sisällöistä. Twitter ja Facebook ovat Trumpin kaudella olleet kovan paineen alaisina väärän tiedon levittämisen suitsimisesta ja ne ovat toistuvasti luvanneet toimenpiteitä ainakin poliittisiin teemoihin liittyen.

Twitter merkitsi aiemmin tällä viikolla ensimmäistä kertaa Trumpin twiittejä harhaanjohtaviksi kehittämällään menetelmällä, jossa lukijalle tarjotaan vaihtoehtoinen lähde. Kyseessä oli Trumpin perusteeton väite postiäänestyksen huijauksista Yhdysvalloissa.

Tämä herätti kysymyksen, miksei Trumpin Scarborough-twiittejä merkitä mitenkään tai jopa poisteta?

Twitter-viestipalvelu ja presidentti Donald Trump ovat napit vastakkain Trumpin viesteistä.

Yleinen tulkinta on ollut, että Twitter ei uskaltanut mennä niin pitkälle presidentin kohdalla.

Trump suuttui jo äänestystwiittiensä merkitsemisestäkin. Hän syyttää sosiaalisen median jättejä konservatiivien vaientamisyrityksistä ja sananvapauden polkemisesta. Trumpin hallinto on ilmoittanut presidentin antavan torstaina aiheesta jonkinlaisen määräyksen.

Kyseessä on pitkään kytenyt kiista. Twitter on sulkenut joidenkin aggressiivisimpien salaliittoteorioita levittäneiden amerikkalaisten tilejä eri syistä, ja Yhdysvaltain oikeiston mielestä toimenpiteet ovat kohdistuneet voittopuolisesti konservatiiveja vastaan.

Tästä on kehitetty myös sananvapauskysymystä. Asiantuntijat ovat kuitenkin olleet varsin yksimielisiä, että yksityisenä viestialustana Twitterillä on oikeus muokata sisältöään.

– He eivät vaienna vapaata sanaa, he toteuttavat sitä. He antavat hänen (Trumpin) puhua, mutta vastaavat hänelle. Se on heidän perustuslain suoma oikeutensa, samoin kuin hänellä on oikeus kritisoida heitä, kommentoi UCLA-yliopiston oikeustieteen professori Eugene Volokh PolitiFact-faktantarkistussivustolle.

Tilanne muuttuisi, jos Twitter alkaisi poistaa myös Trumpin twiittejä. Silloin syytös sananvapauden estämisestä saisi yleisellä tasolla lisäpontta. Twitter ei kuitenkaan välttämättä joutuisi vaikeuksiin, jos kyseessä olisi esimerkiksi selkeästi twiitti, joka olisi lainvastainen. Sellaisia poistetaan jo nyt koko ajan.

Suurempana uhkana sananvapaudelle pidetään sitä, jos Trump yrittää jotenkin alkaa säädellä sosiaalista mediaa, kuten hän on uhannut. Presidentin mahdollisuuksia pidetään kuitenkin heikkoina, sillä sananvapautta säätelevä perustuslain ensimmäinen lisäys on säädetty suojaamaan yksityisiä valtiolta, ei valtiota yksityisiltä.

– Perustuslain ensimmäinen lisäys suojaa Twitteriä Trumpilta. Se ei suojaa Trumpia Twitteriltä, kommentoi St. John’sin yliopiston oikeustieteen apulaisprofessori Kate Klonick PolitiFactille.