Venäjällä jo yli 4  100 koronaan liittyvää kuolemaa – tartuntojen määrä kolmanneksi suurin maailmassa

Tartuntojen määrä on Venäjällä kolmanneksi suurin maailmassa.

Venäjällä on vahvistettu hieman yli 4 100 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Uusia kuolemantapauksia on kirjattu vuorokauden aikana 174.

Viranomaiset ovat ennustaneet koronavirukseen liittyvien kuolemien määrän nousevan tässä kuussa viime kuuta korkeammaksi. Viranomaisten mukaan tämä johtuu niiden potilaiden kuolemista, jotka ovat joutuneet sairaalaan jo useita viikkoja sitten epidemian huipun aikana.

Kuolleiden todellisen määrän uskotaan olevan merkittävästi tähän mennessä ilmoitettua suurempi. Osasyy matalalle kuolleisuusluvulle on myös tilastointitapa, jossa kaikkia kuolleita viruksen kantajia ei lasketa koronakuolemiin.

Moskova höllentää rajoituksia ensi viikolla

Presidentti Vladimir Putin kommentoi aiemmin tällä viikolla, että asiantuntijoiden mukaan koronatartuntojen huippu olisi jo ohitettu Venäjällä.

Torstaina viranomaiset ilmoittivat Venäjällä hieman yli 8 300 uudesta koronavirustartunnasta. Määrä jäi alle 9 000:n viidettä päivää peräkkäin.

Moskovassa uusia tartuntoja vahvistettiin hieman yli 2 000. Määrä on pienin sitten maaliskuun 23. päivän.

Kaupungin pormestari Sergei Sobjanin ilmoitti eilen, että Moskovan tiukkoja rajoituksia aletaan höllentää ensi viikon alussa. Hänen mukaansa silloin sallitaan esimerkiksi muidenkin kuin ruokaa myyvien kauppojen aukiolo. Lisäksi ihmisten sallitaan poistua kotoaan aiempaa vapaammin maskeja käyttäen.

Koronavirustartuntojen määrä Venäjällä on maailmassa kolmanneksi suurin Yhdysvaltojen ja Brasilian jälkeen. Venäjällä on tähän mennessä vahvistettu yli 379 000 tartuntaa. Miljoonaa asukasta kohti tartuntoja on liki 2 600 Worldometer-sivuston mukaan.