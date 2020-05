Raivo Boris Johnsonin neuvonantajan toimista kasvaa – perusteli toista ajomatkaansa näkökyvyn testaamisella

Brittimedian mukaan kohu näkyy jo jyrkkänä pudotuksena pääministeri Boris Johnsonin kannatuksessa.

Pääministeri Boris Johnsonin erityisneuvonantaja Dominic Cummings hallitsi keskiviikkoaamuna brittilehtien kansia jo viidettä päivää. Kohu Cummingsin syyllistymisestä hallituksen koronarajoitusten rikkomiseen ei ota laantuakseen, ja samaan aikaan paine hänen tuekseen asettunutta Johnsonia kohtaan kasvaa myös omien puolelta.

Muun muassa Telegraph kertoi, että tiistai-iltana julkaistut mielipidemittaukset näyttivät jyrkkää pudotusta Johnsonin kannatuksessa. Ennen tätä juuri mikään ei ole näyttänyt rapauttavan pääministerin kannatusta.

Valokuvaajat päivystivät Dominic Cummingsin portilla, kun tämä palasi kotiinsa Lontoossa maanantaina.

Samalla kerrottiin, että yli 35 konservatiivipuolueen parlamenttiedustajaa vaatii Cummingsin erottamista saatuaan omien sanojensa mukaan yhteydenottoja vihaisilta äänestäjiltä.

– Takapenkkiläisten WhatsApp-ryhmä on täynnä aika ärsyyntyneitä ihmisiä. Saamme joka päivä tuhansia vihaisia sähköposteja, mukaan lukien brexitin kannattajilta ja Boriksen huutosakilta, eräs konservatiiviedustajista kertoi lehdelle nimettömänä.

Tiistaina Cummings oli saanut kotoa poistuessaan seurakseen poliisivartion.

”Takapenkkiläisillä” hän viittasi parlamentin jäseniin, jotka eivät kuulu hallitukseen ja joiden vaikutusvalta rajoittuu lähinnä äänestyksiin ja puolueen sisäisiin päätöksiin.

– Pääministerin lausunto pahensi asiaa paljon. Hänen olisi pitänyt sanoa, että asiasta käynnistetään itsenäinen tutkinta ja että jos hän on rikkonut sääntöjä, hänen pitää lähteä, edustaja jatkoi.

Toisen matkan perustelut lisäsivät vettä myllyyn

Kohun keskiössä ovat kaksi automatkaa, jotka Cummings teki koronaviruksen vuoksi määrättyjen sulkutoimien vastaisesti. Maaliskuun lopulla hän ajoi vaimonsa ja 4-vuotiaan lapsensa kanssa yli 400 kilometrin matkan Lontoosta Durhamiin vanhempiensa omistamalle maatilalle.

Erityisneuvonantajan tueksi asettuminen on osoittautunut hankalaksi paikaksi pääministeri Johnsonille.

Cummingsin mukaan hänen vaimonsa oli saanut koronan oireita ja koska odotettavissa oli myös hänen oma sairastumisensa, matkan syynä oli lastenhoidon järjestäminen. Hän itse sairastui pian matkan jälkeen.

Huhtikuun puolivälissä Cummings nähtiin vaimonsa ja poikansa kanssa Barnard Castlen kaupungissa, joka on noin puolen tunnin ajomatkan päässä Durhamista. Kohuun on lisännyt kierroksia se, että tätä ajomatkaa Cummings on perustellut näkökykynsä testaamisella.

Manchesterilaismies ilmaisi mielipiteensä kohusta tiistaina kasvomaskissaan, jonka teksti vaati Cummingsille potkuja.

Cummings on sanonut olleensa huolissaan koronaviruksen vaikutuksesta näköönsä ja halunneensa kokeilla lyhyellä ajomatkalla, kykenisikö hän ajamaan takaisin Lontooseen. Nämä perustelut ovat jo johtaneet viranomaisvaroituksiin.

– Ihmiset, sanon tämän kaikella vilpittömyydellä ja tärkeänä tieturvallisuusneuvona. Jos et voi hyvin ja näkökykysi saattaa olla heikentynyt, älä aja autoasi testataksesi kykyjäsi. Se ei ole viisas teko, twiittasi Englannin ja Walesin poliisiliiton kansallinen johtaja John Apter.

Johnson joutuu valiokunnan tentattavaksi

Johnson sanoi aiemmin, ettei aio erottaa Cummingsia, koska katsoi tämän toimineen vastuullisesti ja ”jokaisen isän ja vanhemman vaistojen” ajamana. Tämä kaikki on raivostuttanut kansalaisia, jotka joutuivat viettämään kaksi viikkoa tiukasti sisätiloissa hallituksen määräämänä ja säännöillä, joita Cummings itse oli mukana laatimassa.

Moni katsoo Cummingsin katumattomuuden ja Johnsonin puolustuspuheiden vahvistavan sitä käsitystä, että eliitillä ja kansalla on eri säännöt.

Daily Star julkaisi etusivullaan keskiviikkona irti leikattavan Dominic Cummings -naamarin, jota se kutsui ”Tee mitä helvettiä haluat ja viis muista -maskiksi”. Lehti irvaili etusivullaan myös näkökyvyttömänä autoilulle.

Kohua yritettiin liennyttää maanantaina Cummingsin pääministerin virka-asunnon puutarhassa pitämällä tiedotustilaisuudella. On hyvin poikkeuksellista, että pääministerin avustaja järjestää oman lehdistötilaisuutensa.

Video Cummingsin tiedotustilaisuudesta on nähtävissä jutun alussa.

Tilaisuudessa Cummings toisti aiempia perustelujaan sekä teki selväksi, ettei kadu toimiaan. Pian tilaisuuden jälkeen Skotlannin asioista vastaava apulaisministeri Douglas Ross ilmoitti jättävänsä hallituksen protestina Cummingsin virassa pysymiselle.

Tiistaina tehtävästään eronnut ministeri Douglas Ross kuvattiin yhdessä Johnsonin kanssa marraskuussa vaalikampanjan aikaan.

BBC:n mukaan Johnson joutuu astumaan ensimmäistä kertaa virkakaudellaan parlamentin alahuoneen yhteistyövaliokunnan tentattavaksi. Valiokunnan jäsenten odotetaan esittävän pääministerille kysymyksiä hallituksen suoriutumisessa koronakriisissä.

Kuulemisesta ilmoitettiin jo ennen kohun puhkeamista, mutta Johnson joutunee vastaamaan kaksituntisessa istunnossa myös Cummingsin automatkoja koskeviin kysymyksiin.