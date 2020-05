Uber-kuski Arief kuoli epidemian synkimpänä päivänä – New Yorkissa korona kylvää surua köyhien ja vähemmistöjen keskuudessa

Koronavirukseen kuolleiden määrä ylitti Yhdysvalloissa 100 000 uhrin rajan. Uber-kuski Arief Prayitno kuoli kolme päivää sen jälkeen, kun hänen vaimonsa pääsi sairaalasta.

Narita Ayu Yousuf muistaa edelleen 22 vuoden takaisen päivän, jolloin hänen isänsä Arief Prayitno ajoi keltaisen taksin ensimmäistä kertaa perheen silloisen kodin edustalle New Yorkin Queensissa.

Se oli suuri hetki siirtolaisperheelle, joka oli muuttanut kahdeksan vuotta aikaisemmin Indonesiasta Yhdysvaltoihin. Isän ei enää tarvinnut raataa pitkiä päiviä hotellissa. Taksikuskina hän oli itsensä herra.

– Näimme häntä enemmän, pääsimme autoretkille. Hän oli rentoutuneempi, Narita muistelee.

Arief vaihtoi keltaisen taksin kahdeksan vuotta sitten Uberiin. Autot olivat hänelle tärkeitä.

– Hän oli aina pesemässä autoaan. Hän yritti jatkuvasti löytää osan, joka ei ollut vielä pesty. Hän rakasti nähdä moottorin kiiltävän, Narita kertoo.

Arief Prayitno ajoi viimeisen vuoronsa ennen sairastumistaan 30. maaliskuuta. Hän kuoli 20. huhtikuuta koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin. Arief oli 69-vuotias.

Narita Ayu Yousuf pitelee kuvaa isästään Arief Prayitnosta.

Koronavirukseen kuolleiden määrä ylitti Yhdysvalloissa tiistaina 100 000 ihmisen rajan Worldometer-tilastopalvelun mukaan.

Se on lähes kolminkertaisesti tilastokakkoseen Iso-Britanniaan verrattuna. Asukaslukuun suhteutettuna Yhdysvallat on uhritilastossa yhdeksäntenä, kun kääpiövaltiot jätetään vertailusta.

Tiettävästi ensimmäinen covid-19:ään kuollut amerikkalainen oli 57-vuotias nainen Pohjois-Kaliforniasta. Hän menehtyi 6. helmikuuta, mutta vasta ruumiinavaus huhtikuun lopussa paljasti, että hänen keuhkokuumeensa oli aiheuttanut koronavirus.

Helmi-maaliskuun vaihteessa virus alkoi kylvää tuhoa luoteisessa Washingtonin osavaltiossa. Yhden vanhainkodin asukkaista menehtyi kolmen viikon aikana yli 30.

Länsirannikon osavaltiot onnistuivat kuitenkin hillitsemään viruksen leviämistä. Maaliskuun loppuun mennessä oli selvää, että Amerikan epidemiakeskus oli New Yorkissa ja sen naapuriosavaltioissa New Jerseyssä ja Connectitutissa.

New Yorkista New Jerseyn Bloomfieldiin vuonna 2001 muuttaneet Arief Prayitno ja hänen vaimonsa Rahmah Ratnasari alkoivat varautua virukseen uutisten käydessä yhä huolestuttavimmiksi.

Siitepölyallergiasta kärsivä Rahmah, 62, päätti pysyä kotona pariskunnan vuokrakaksiossa. Arief kävi edelleen asioilla ja töissä, mutta hän käytti Uberia ajaessaan suojamaskia ja desinfioi autoaan ahkerasti.

Jostain virus silti löysi tiensä pariskunnan kotiin. Arief kärsi ripulista, tosin hänellä oli entuudestaankin ongelmia paksusuolen kanssa. Rahmah yski niin paljon, että kipu rintakehän alla kävi sietämättömäksi. Maaliskuun viimeisinä päivinä molemmat menettivät makuaistinsa.

Pariskunta kirjautui sairaalaan 5. huhtikuuta. Heidät laitettiin samaan huoneeseen.

Sairaala oli täpötäynnä. Narita ja hänen kaksi veljeään eivät saaneet vierailla sairaalassa.

– Kommunikoimme vain WhatsAppin välityksellä, Narita kertoo.

Rahmah pääsi sairaalasta 17. huhtikuuta, mutta Ariefin veren happipitoisuus oli edelleen liian matala.

– Hän halusi palata kotiin kanssani tai että minä olisin jäänyt sairaalaan hänen kanssaan. En kuitenkaan voinut, koska minut kotiutettiin. Mitään ei ollut tehtävissä, Rahmah sanoo.

Arief oli niin heikko, ettei hän pystynyt syömään tai juomaan ilman sairaanhoitajan apua. Hän lähetti lapsilleen viestejä, joissa hän pyysi näitä soittamaan hoitajia syöttämään hänet.

– Hän lähetti ääniviestin, jossa kuului happikoneen ääni taustalla ja kuinka hän yritti hengittää. Se oli viimeinen ääni, jonka hänestä kuulimme, Narita sanoo.

Varhain aamulla 20. huhtikuuta Narita sai sairaalasta puhelun. Hänen isänsä oli menehtynyt.

– He yrittivät laittaa hänet hengityskoneeseen, mutta se epäonnistui.

Saman vuorokauden aikana Yhdysvalloissa kirjattiin Worldometerin mukaan 2 683 koronakuolemaa. Se oli epidemian synkin päivä.

Arkkua lastataan rekkaan krematorioon viemistä varten New Yorkin Queensissa 26. huhtikuuta.

Rivistö perävaunuja toimi tilapäisenä ruumishuoneena New Yorkin Brooklynissa. Kuva on otettu 10. tukokuuta.

Yhdysvaltojen 100 000 koronakuolemasta 29 000 on tapahtunut New Yorkin osavaltiossa. New Jersey tulee tilaston toisena 11 000 kuolonuhrilla.

Miljoonakaupunki New York ja sen naapuriosavaltioihin levittäytyvät esikaupungit ovat erittäin tiiviisti asuttuja. Asiantuntijoiden mukaan juuri asukastiheys on tehnyt niistä niin haavoittuvaisia virukselle.

Virus ei ole kohdellut ihmisiä tasapuolisesti. New Yorkin kaupunki on tutkinut koronakuolleisuutta postinumeroiden perusteella. Kuolleisuus on ollut sitä suurempaa, mitä yleisempää köyhyys on alueella.

New Yorkissa mustien ja latinotaustaisten suhteellinen kuolleisuus on ollut yli kaksinkertaista valkoisiin verrattuna. Vähemmistöt asuvat tiiviimmin kuin valkoinen väestö, heillä on enemmän perussairauksia ja heistä suuri osa työskentelee aloilla, joilla etätyöt ovat mahdottomia.

Mikäli Arief Prayitno olisi jäänyt kotiin, ei hänellä olisi ollut enää tuloja. Kukaan ei tiedä, olisiko se pelastanut Uber-kuskin hengen.

– Luulin, että hän parantuisi, mutta Jumala otti hänet, Rahmah Ratnasari sanoo.

– En voi vieläkään uskoa, että mieheni on poissa.