Bolsonarolle sataa kritiikkiä koronarajoitusten vastustamisesta: ”Tämä on hyvin surullista Brasilialle”

Brasiliassa oli tiistaihin mennessä todettu yli 377 700 tartuntaa ja yli 23 600 koronakuolemaa.

Kun muualla maailmassa johtajat päätyivät ankariin rajoitustoimiin hillitäkseen koronaviruksen leviämistä, Brasiliassa presidentti Jair Bolsonaro on jo pitkään puhunut rajoitustoimia vastaan. Bolsonaro on saanut toiminnastaan runsaasti kritiikkiä.

– Brasilian presidentin asettaman esimerkin takia kaikki on meille vaikeampaa, Sao Paulon kuvernööri Joao Doria valitti CNN:n haastattelussa tiistaina.

Dorian mukaan ihmiset eivät olleet halukkaita noudattamaan ohjeita kotona pysymisestä ja kasvomaskien käytöstä, sillä presidentti on antanut päinvastaista viestiä.

– Hän kävelee kaduilla ilman maskeja. Väärää käytöstä ja väärä viesti. Tämä on hyvin surullista Brasilialle ja se tekee kaikesta vaikeampaa Brasilian osavaltioiden kuvernööreille. Itse asiassa meillä on kaksi virusta, joita vastaan taistelemme Brasiliassa: koronavirus ja Bolsonaro-virus.

Bolsonaro tapaamassa kannattajiaan viime sunnuntaina.

Vielä maaliskuun alkupuolella näytti siltä, että Brasilialla on mahdollisuus hillitä koronaviruksen leviämistä, Reuters kertoo.

Brasilian ensimmäinen koronavirustartunta todettiin 26. helmikuuta, jolloin maan terveysministeriö oli jo lähes kaksi kuukautta ehtinyt varautua viruksen leviämiseen. Vaikka maan julkiset sairaalat ovat alirajoitettuja, maa on valtava ja köyhyys laajalle levinnyttä, Brasiliassa on myös lääketieteen huippuasiantuntijoita ja kilpailukykyinen yksityinen sektori. Monet uskoivat, että Brasilia pärjäisi.

13. maaliskuuta, pari päivää ennen kuin WHO julisti koronaviruksen pandemiaksi, Brasilian terveysministeriö ilmoitti, että kaikki risteilyt tulisi perua. Paikallisia viranomaisia ohjeistettiin perumaan suuret tapahtumat ja matkailijoita kehotettiin eristäytymään viikoksi.

Alle 24 tunnissa ohjeistusta kuitenkin kevennettiin, perusteluna ”kritiikki ja ehdotukset” paikallisten yhteisöjen taholta. Reutersin mukaan muutoksen taustalla oli kuitenkin presidentinkanslia.

– Se muutos tehtiin painostuksen takia, epidemiologi Julio Croda väittää.

Croda johti tuolloin terveysministeriön immuniteetin ja tartuntatautien yksikköä.

Mielenosoittajia vastustamassa Bolsonaroa.

Haastateltavien mukaan valta on kulissien takana siirtynyt terveysministeriöstä presidentin kansliapäällikölle. Yksi terveysministeri on saanut potkut ja toinen irtisanoutui johtuen erimielisyyksistä Bolsonaron kanssa.

Reutersin mukaan Bolsonaro uskoi, että virus olisi nopeasti ohi ja, että terveysviranomaiset liioittelivat fyysisen etäisyyden tarpeellisuutta. Hän ei ole muuttanut kantaansa, vaikka Brasiliassa oli tiistaihin mennessä todettu yli 377 700 tartuntaa ja yli 23 600 koronakuolemaa.

– Mitä siitä? Bolsonaro vastasi hiljattain kysymykseen koskien Brasilian koronakuolemia.

– Mitä haluatte minun tekevän sille?

Bolsonarolla nähdään välillä kasvomaski, muttei läheskään aina. Kuvassa hänellä on maski, jossa on kuva presidentistä itsestään.

Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan covid-19-kuolemien määrä voi olla 125 000 elokuun alkuun mennessä, jos viruksen leviämistä ei saada kuriin, CNBC uutisoi tiistaina.

– Brasilian on seurattava Wuhanin, Kiinan ja Italian, Espanjan ja New Yorkin mallia vahvistamalla mandaatit ja toimet nopeasti etenevän epidemian haltuun saamiseksi ja tartuntojen vähentämiseksi, Washingtonin yliopiston terveysmallinnuksesta vastaavan osaston johtaja Christopher Murray sanoi.

Yhdysvallat on kieltänyt maahan pääsyn ulkomaalaisilta, jotka tulevat Brasiliasta.

Toistaiseksi ei ole olemassa kuitenkaan merkkejä siitä, että Bolsonaro muuttaisi kantaansa.

Latinalaisen Amerikan tutkimuksen instituutin tutkija Juliette Dumontin mukaan Bolsonaro ei halua ottaa vastuuta taloudellisesta romahduksesta, jonka rajoitustoimet aiheuttavat. Saman syyn takia myös Trumpin on epäilty suhtautuneen rajoitustoimiin penseästi. Lisäksi molemmat pyrkivät saamaan jatkokauden: Trump marraskuussa ja Bolsonaro vuonna 2022.

– On useita selkeitä yhtäläisyyksiä, on Yhdysvaltojen linjan seuraamista tavalla, jota ei ole nähty Brasilian historiassa, mutta on olemassa yksi merkittävä ero, Dumont arvioi AFP:lle.

– Trumpin oli vaihdettava säveltä, kun taas Bolsonaro jatkaa entiseen malliin.

Bolsonaro tapasi Trumpin 19. maaliskuuta. Pian vierailun jälkeen useilla Brasilian delegaatioon kuuluneilla todettiin koronavirustartunta.

Yksi syy on, että Bolsonaron vankat kannattajat äärioikeistolaisissa konservatiivipiireissä vastustavat myös rajoitustoimia.

– Bolsonarolla on vapaammat kädet kuin Trumpilla, jota sitovat eri instituutiot ja, jonka pitää olla presidentillisempi, Dumont sanoo.