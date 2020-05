Alessandro, 12, keräsi kiviä kokoelmaansa, kun puskasta nousi yllättäen karhu – video tyynesti paikalta poistuvasta pojasta leviää vauhdilla

Karhun kohdannut 12-vuotias Alessandro Franzoi on saanut ylistystä Italiassa rohkeudestaan ja rauhallisuudestaan, joita hän osoitti tilanteessa.

Sosiaalisessa mediassa on viime päivinä levinnyt vauhdilla video, jolla 12-vuotias italialaispoika pakenee vuoristossa kohtamaansa karhua hitaasti kävellen. Tapaus on herättänyt myös perinteisen median huomion, ja siitä ovat uutisoineet paikallisten tiedotusvälineiden lisäksi muun muassa Telegraph ja The Times.

Karhua paennut Alessandro Franzoi, 12, on saanut kotimaassaan ylistystä rohkeudesta ja tyyneydestä, joita hän osoitti kiperässä tilanteessa.

Karhun kohdatessaan Alessandro oli äitinsä ja tämän miesystävän kanssa kävelyretkellä Dolomiittien vuoristossa Trentinon alueella. Poika etsiskeli kiviä kokoelmaansa, kun eläin ilmestyi kasvillisuuden seasta yllättäen.

Niin ikään rauhallisina pysyneet aikuiset kehottivat Alessandroa astelemaan hitaasti pois karhun ulottuvilta. Karhu lähti seuraamaan poikaa, mutta tämä pysyi tyynenä, eikä mennyt paniikkiin.

– Jatka eteenpäin, Ale, älä käännä sille selkääsi. Se hoitaa vain omia hommiaan, äidin miesystävä ohjeistaa olkansa yli vilkuilevaa poikaa videolla Telegraphin käännöksen mukaan.

”Se oli elämäni paras päivä”

Alessandron setä Federico kertoi lehdelle, että päivää oli vietetty vuoristossa piknikin merkeissä.

– Alessandro vaelteli muutaman metrin sivuun, ja seuraavaksi näimme hänen tulevan puskista karhun seuraamana. Olimme tietenkin varuillamme, mutta hän oli todella rauhallinen, Federico kertoi.

Alessandron kerrottiin olevan innokas luontoihminen ja ahkera lukija. Sattui vieläpä niin, että Italiassa koronaviruksen vuoksi määrätyn ulkonaliikkumiskiellon aikana hän oli perehtynyt karhujen elämään ja opiskellut myös sitä, kuinka karhun kohdatessa tulisi toimia.

Moni muu olisi saattanut olla karhun kohtaamisesta kauhuissaan, mutta setänsä mukaan seikkailuista unelmoiva Alessandro näyttää nähneen tilanteen aivan toisin. Pojan asenne käy selväksi kommentista, jonka hän antoi La Stampa -lehdelle.

– Se oli elämäni paras päivä. Toivoin todella, että jotakin tällaista tapahtuisi. Kun näin karhun nousevan pensaikosta, olin todella innoissani. Tiesin, ettei minun pidä yllättää karhua, ja että minun piti vain siirtyä pois sen luota. En katsonut sitä silmiin, en halunnut karhun näkevän minua uhkana, Alessandro sanoi.