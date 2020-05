Yhdysvaltain terveysviranomaiset varoittavat nyt aggressiivisista kannibaalirotista – ”Ne yksinkertaisesti kääntyvät toisiaan vastaan”

Asiantuntijoiden mukaan koronapandemian aiheuttama ravinnonlähteiden tyrehtyminen ajaa urbaaneja rottayhdyskuntia kannibalismiin. Ne etsivät myös entistä uskaliaammin uusia elinalueita.

Koronaviruspandemialla on ollut ihmisten lisäksi vaikutusta myös eläimiin. Yhtenä kriisin kärsijöinä ovat olleet kaupunkirotat, joiden ravintonaan käyttämä ruokajäte on käynyt vähiin ravintoloiden sulkemisen vuoksi.

Yhdysvaltain tartuntatautien keskus CDC julkaisi viime viikolla tiedotteen, jossa se varoitti rottien yhä aggressiivisemmaksi muuttuneesta käytöksestä.

– Joillakin hallintoalueilla on raportoitu rottien kasvaneesta aktiivisuudesta niiden etsiessä uusia ravinnonlähteitä. Ympäristöterveydestä ja rottien torjunnasta vastaavat viranomaiset saattavat havaita kasvua rottiin liittyvissä ilmoituksissa tai raporteissa, jotka koskevat rottien epätavallista tai aggressiivista käyttäytymistä, CDC kertoi.

Muun muassa NBC News ja New York Times haastattelivat viikonvaihteessa rottatutkija Bobby Corrigania, jonka arvio rottien ”uusista ravinnonlähteistä” on varsin karu.

– Rotat eivät muutu aggressiivisemmaksi ihmisiä kohtaan, vaan toisiaan. Ne yksinkertaisesti kääntyvät toisiaan vastaan, urbaanien rottayhdyskuntien elämään ja myös rottien torjuntaan perehtynyt tohtori Corrigan sanoi.

”Ne ovat nisäkkäitä kuten sinä ja minä”

Corriganin mukaan esimerkiksi New Yorkissa tiedetään elävän rottayhdyskuntia, jotka ovat olleet satojen sukupolvien ajan riippuvaisia ravintoloiden ruokajätteistä. Ne ovat tottuneet nousemaan pimeän tullen viemäreistä ja käymään läpi kaduille jätettyjä roskasäkkejä, mutta nyt tilanne on toinen.

Corrigan kertoi saaneensa torjunta-alan ammattilaisilta valokuvia toisiaan tappavista ja syövistä rotista.

– Ne nousevat sotaan toisiaan vastaan, syöden joissakin populaatioissa toistensa poikasia ja taistelemalla toisiaan vastaan kaikesta ruoasta, jota ne löytävät, Corrigan sanoi.

Hän kuitenkin huomautti, että asuinalueilla elävät ja ruokailevat rotat ovat tuskin huomanneet nykyisissä olosuhteissa mitään eroa koronaa edeltäneisiin oloihin.

Corrigan vertasi ”rottasotia” ihmisten sodissa tekemiin aluevalloituksiin, joissa armeijat taistelevat toisiaan vastaan henkensä kaupalla ja uuden armeijan tullessa vahvin niistä voittaa ja saa alueen haltuunsa.

– Ne ovat nisäkkäitä kuten sinä ja minä. Kun sinä olet todella, todella nälkäinen, et käyttäydy normaalisti. Yleensä käyttäydyt hyvin huonosti. Nyt kun nämä rotat taistelevat toisiaan vastaan, aikuiset tappavat nuoria pesiin ja kannibalisoivat niitä.

Paluu entiseen koittanee pandemian jälkeen

Kannibalismin lisäksi rottien on kerrottu myös hakeutuvan yhä enemmän maan pinnalle etsimään uusia alueita, joista etsiä ravintoa. Rottien lisääntyneestä aktiivisuudesta on raportoitu pandemian aikana muun muassa New Orleansissa.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt video kaupungin maailmankuululla Bourbon Streetillä mellastavista rotista, jotka saavat touhuta rauhassa ihmisten kadottua katukuvasta.

Jos alla oleva videoupotus ei näy selaimellasi, voit katsoa videon myös täältä.

Myös Chicagossa on nähty isoja rottalaumoja, jotka ovat uskaltautuneet jalkautumaan maan pinnalle kirkkaassa päivänvalossa etsiäkseen uusia elinalueita. Kansallisen tuholaistorjujien yhdistyksen edustaja Jim Fredericks vahvisti New York Timesille, että alan ammattilaiset ovat tehneet vastaavia havaintoja.

Hänen mukaansa päivällä näkyvästi liikkuneita rottia on pyrkinyt asuinalueille ja koteihin, joissa ne eivät ole olleet ongelmana aiemmin.

Fredericks ei kuitenkaan usko, että selviytymiskyvystään tunnetut rotat lopulta kärsisivät pandemiasta pahasti. Hänen mukaansa ne palannevat luotettavien ravinnonlähteidensä pariin heti, kun niitä on jälleen tarjolla.