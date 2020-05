Koronavirus on kylvänyt Yhdysvalloissa enemmän kuolemaa kuin missään maailman maassa.

Yhdysvalloissa on kuollut yli 100 000 ihmistä uuden koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin.

Tilastopalvelu Worldometerin mukaan raja ylittyi tiistaina.

Worldometer kerää tilastonsa Yhdysvaltain terveysviranomaisilta. Maan tautikeskuksen CDC:n linjauksen mukaisesti lukuun otetaan vain tapaukset, joissa covid-19 on ollut kuolinsyynä joko testeillä varmistetusti tai terveysviranomaisten arvion mukaan.

Useat asiantuntijat, mukaan lukien maan johtava epidemiologi Anthony Fauci, ovat arvioineet koronaviruksen aiheuttaman todellisen kuolleisuuden olevan vieläkin korkeampi.

New Yorkin asukkaista 0,25 prosenttia on kuollut koronavirukseen.

Yhdysvaltojen jälkeen seuraavaksi eniten koronaviruksen uhreja on Isossa-Britanniassa, jossa covid-19 on vaatinut noin 37 000 henkeä.

Väkilukuun suhteutettuna Yhdysvaltojen kuolleisuus on maailman maista yhdeksänneksi pahinta. Yhdysvalloissa on kuollut 302 ihmistä miljoonaa asukasta kohden, kun tilastoa johtavassa Belgiassa luku on 806 ja Suomessa 56.

Maiden tilastointitavat eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään.

Yhdysvalloissa koronavirus on tappanut eniten ihmisiä New Yorkin osavaltiossa, lähes 30 000.