Amerikkalaiset juhlivat suurin joukoin läheisissä tunnelmissa lomakauden alkua – ”En pelkää tätä virusta pätkääkään”

Kaatuneiden muistopäivän seremonioita oli supistettu ja peruttu synkän koronatilanteen vuoksi Yhdysvalloissa. Samaan aikaan pitkää viikonloppua juhlimalla viettäneet vaikuttivat viis veisaavan viruksen uhasta.

Yhdysvalloissa maanantaina vietetty Memorial Day eli muistopäivä on pyhitetty asevoimien palveluksessa kaatuneiden muistelemiselle. Samalla se polkaisee käyntiin amerikkalaisten kesälomakauden kansallisen vapaapäivän ja pitkän viikonlopun merkeissä.

Tänä vuonna muistopäivän viettoa varjosti koronavirus. Maassa oli maanantaihin mennessä todettu yli 1,7 miljoonaa vahvistettua koronatartuntaa, ja 100 000 covid-19-sairauteen menehtyneen rajan odotettiin menevän rikki tiistaina.

Presidentti Donald Trump vietti kaatuneiden muistopäivää osallistumalla seremoniaan muun muassa Baltimoren Fort McHenryssa.

Yhdysvaltain mediassa on laskeskeltu, että virukseen kuolleiden määrä on nyt suurempi kuin Korean ja Vietnamin sodissa kuolleiden amerikkalaissotilaisen määrä yhteensä. Normaalitilanteessa päivää olisi vietetty paraatien, liehuvien tähtilippujen ja joukkotapahtumien merkeissä, mutta tänä vuonna muistoseremonioita oli peruttu, supistettu sekä siirretty verkkoon.

Marylandin Ocean Cityssä viikonloppuna otetuissa kuvissa koronavirusepidemiasta muistuttivat vain muutamien ihmisten kasvoilla näkyneet maskit.

Samaan aikaan lähes kaikki Yhdysvaltain osavaltiot ovat alkaneet purkaa epidemian vuoksi määrättyjä rajoitteita siitä huolimatta, että tartuntojen määrät ovat monin paikoin nousussa. Synkkä tautitilanne ja uhkaavat talousnäkymät eivät näyttäneet vakuuttaneen kaikkia muistopäivää viettäneitä amerikkalaisia turvatoimien tärkeydestä.

”Olemme väsyneitä kotiin juuttumiseen”

Monissa osavaltioissa rannat täyttyivät Reutersin mukaan siinä määrin, että viranomaiset joutuivat hajottamaan suurimpia väkijoukkoja. Sosiaalisessa mediassa levisivät videot uima-altailla ja klubeilla tiiviisti pakkautuneina juhlineesta väestä.

Kesälomakauden käynnistelijöitä oli saapunut viikonloppuna sankoin joukoin rannalle myös Floridan Clearwaterissa.

Harva oli tarttunut viranomaisten suosituksiin kasvosuojien käytöstä.

– Olemme väsyneitä kotiin juuttumiseen. En pelkää tätä virusta pätkääkään, sanoi Pohjois-Carolinan Elonissa kilpa-ajotapahtumaan osallistunut Becky Woosley paikalliselle WGHP-kanavalle.

Missourin Ozarks-järvellä juhlittiin läheisissä merkeissä uima-altaalla. CNN:n mukaan tapahtuman järjestänyt ravintola rikkoi osavaltion viranomaisten määräyksiä turvavälien ja muiden varotoimien suhteen.

– Kun kävelimme paikalle, ensimmäiset sanani olivat ”voi hemmetti”. Siellä oli todellakin intensiivinen tunnelma. Sosiaalinen etäisyys oli olematon. Kaikki kuitenkin nauttivat olostaan. Tunnelma oli hyvin huoleton, mutta turvajärjestelyt olivat raskaat, ravintolassa ja uima-allasjuhlissa neljän ystävänsä kanssa poikennut Jodi Akins kertoi CNN:lle lähettämässään viestissä.

Akinsin mukaan kaikkien osallistujien ruumiinlämpö mitattiin, ja paikalla oli runsaasti käsidesiä saatavilla. Tapahtuman järjestäjät vakuuttivat etukäteen noudattavansa viranomaisten määräyksiä, mutta luvatut turvavälit jäivät toteutumatta.

Missourin Ozarks-järvellä juhlittiin sunnuntaina läheisissä tunnelmissa

Uima-allasjuhlien järjestämiseen ei vaikuttanut se, että vain hieman aiemmin oli uutisoitu tartuntaryppäästä, joka oli saanut alkunsa naapuriosavaltio Arkansasissa järjestetyistä uima-allasjuhlista.

”Ilma puhdistaa sen pois”

Useat haastatellut vaikuttivat suhtautuvan koronavirukseen kohtalona, joka osuu kohdalle, jos on osuakseen.

– Kaikkienhan on lähdettävä jollakin tavalla, tiedättehän. En halua kuolla, mutta jos Jumala on suunnitellut sellaista varalleni, niin se on okei, CNN:n toimittajan Gary Tuchmanin Alabamassa rannalla haastattelema nuori nainen sanoi.

Moni vaikutti olevan liikkeellä vajavaisin tiedoin viruksen suhteen. Samalla Gulf Shoresin rannalla päivää paistatellut toinen nainen vertasi koronavirusta flunssaan.

– Näin minä asian näen, hän totesi, kun toimittaja huomautti kyseessä olevan jostain vakavampaa.

Muistopäiväviikonloppuna järjestettiin myös koronarajoituksia vastustaneita mielenosoituksia. Kuva New Jerseyn Point Pleasant Beachilta maanantailta.

– En ole lainkaan huolissani. Täällä ei ole tuulta, ja ilma puhdistaa sen pois, toinen aurinkoa ottanut nainen sanoi virukseen viitaten.

Terveysviranomaiset varoittelivat muistopäiväviikonlopun alla, että virus ei pidä vapaapäivää kesän käynnistymisen vuoksi. Viikonlopun uutisista huolimatta suurin osa yhdysvaltalaisista näyttää kuitenkin ottavan koronan edustaman vaaran vakavasti.

Pew-tutkimuskeskuksen tuoreen kyselyn mukaan yli kaksi kolmasosaa vastanneista oli huolissaan siitä, että heidän kotiosavaltionsa purkavat rajoitteita liian nopeasti.