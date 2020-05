Brittimiljardööri Richard Bransonin avaruusraketin laukaisu epäonnistui

Cosmic Girl -lentokone vapautti LauncherOne -raketin. Richard Bransonin Virgin Orbit on avaruusmatkailuun keskittyvän Virgin Galacticin sisaryhtiö.

Richard Bransonin Virgin Orbit pyrkii laukaisemaan pieniä sateliitteja avaruuteen.

Brittimiljardööri sir Richard Bransonin Virgin Orbit -yrityksen laukaiseman raketin lento jäi lyhyeksi viime yönä.

Yritys pyrkii saamaan jalansijaa pienien satelliittien kaupallisessa laukaisemisessa avaruuteen. Jo ennen laukaisua yritys varoitti, että onnistuneen kokeen mahdollisuus on vain noin 50 prosenttia.

Vielä ei ole kuitenkaan tiedossa, mikä tarkalleen meni pieleen. Raketti laukaistiin Tyynenmeren yllä sen laukaisuun muokatusta jumbojetistä, mutta sen lento keskeytettiin poikkeavan käytöksen takia ennen aikojaan.

Yhtiö kertoo kuitenkin olevansa tyytyväinen ottamiinsa edistysaskeliin. Rakettiteknologian historiassa on monia tapauksia, joissa ensimmäiset koelennot epäonnistuivat.

Muun muassa Tesla-miljardööri Elon Musk muistutti, että hänenkin avaruusbisneksensä alkoivat takkuilevasti ja onnistunutta lentoa jouduttiin odottamaan.

– Joka tapauksessa otimme ison askeleen eteenpäin tänään. Insinöörimme kahlaavat dataa läpi jo nyt ja seuraava raketti on odottamassa. Me otamme opiksi, säädämme ja ryhdymme valmistamaan seuraavaa testiämme, joka on tulossa pian, Virgin Orbitin toimitusjohtaja Dan Hart sanoi BBC:n mukaan.

Seuraavaa laukaisua ei tosiaan joudu odottamaan pitkään, sillä seuraava raketti voisi olla valmiina lentämään jo viikkojen sisällä.

Bransonin Virgin on tunnetumpi turistilennoistaan, jossa yritys lennättää asiakkaitaan yläilmakehään kokemaan painottomuuden tunnetta. Tunnetumpi sisaryhtiö on nimeltään Virgin Galactic.

Sateliittien laukaisuun keskittyvä Virgin Orbit on oma haarabisneksensä yrityksen avaruuteen suuntaavissa lennoissa.

Virgin Orbitin majapaikka on toistaiseksi Yhdysvaltojen Kaliforniassa, mutta Branson on kertonut halustaan tuoda rakettiteollisuutta myös Britteihin.

Britannia on jo nyt yksi johtavia maita avaruusteknologian valmistamisessa.

BBC:n haastattelema UKSpacen puheenjohtaja Will Whitehorn muistuttaa, että vaikka yleisön mielenkiinto tällä viikolla kohdistuukin SpaceX:n miehitettyihin avaruuslentoihin, teollisesta näkökulmasta yksityisen Virgin Orbitin satellittien laukaisu voi olla aivan yhtä merkittävä tapahtuma