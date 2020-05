Tältä näyttää SpaceX:n avaruusraketti avaruudesta – siirtyykö historiallinen miehitetty lento vielä sään takia?

Keskiviikkona alkaa avaruuslentojen kaupallinen aika. SpaceX-yhtiö on valmistanut kantoraketin ja avaruuskapselin, joka vie kaksi astronauttia kansainväliselle ISS-avaruusasemalle.

Yhdysvalloissa valmistaudutaan lähettämään amerikkalaisia astronautteja avaruuteen omalta maaperältä lähes vuosikymmenen tauon jälkeen myöhään keskiviikkoiltana Suomen aikaa.

Samalla avaruuslennoissa siirrytään kaupalliseen aikaan, sillä astronauttikaksikon vie Maata kiertävällä radalleen yksityisen SpaceX-yhtiön kantoraketin kuljettama avaruusalus.

Jyhkeästä Falcon 9 -kantoraketista ja Crew Dragon -kapselista on julkaistu tuoreeltaan myös satelliittikuvaa laukaisualustalta. Siinä raketti piirtyy valkoisena tumman lähtötornin edessä.

Avaruudesta otettu kuva avaruusraketista.

Amerikkalaiset astronautit ovat joutuneet matkaamaan kansainväliselle avaruusasemalle ISS:lle venäläisillä kantoraketeilla sen jälkeen kun Yhdysvallat teki viimeisen lennon avaruussukkuloilla vuonna 2011. Muutama vuosi tämän jälkeen avaruushallinto Nasa päätti tilata seuraavan ratkaisun kaupalliselta toimijalta.

Falcon 9 -kantoraketin on määrä lähteä matkaan Floridasta keskiviikkona puoli kahdentoista jälkeen illalla Suomen aikaa. Ennustettu huono sää tosin saattaa lykätä lähtöä 60 prosentin todennäköisyydellä viikonlopulle.

Kennedyn avaruuskeskuksen laukaisualusta 39A satelliittikuvassa. Kyseessä on sama paikka, josta Yhdysvaltain kuuraketit laukaistiin puoli vuosisataa sitten.

Presidentti Donald Trump aikoo tulla paikan päälle seuraamaan historiallista laukaisua. Koronavirusepidemian vuoksi tavallisia kansalaisia on kehotettu seuraamaan raketin laukaisua etäyhteyksien välityksellä.

Rahtilentoja tehty jo vuosia

Elon Muskin perustaman SpaceX:n Falcon 9 -kantorakettia on käytetty jo useiden vuosien ajan onnistuneesti rahtikuljetuksissa ISS-avaruusasemalle. Raketin ensimmäinen vaihe on uusiokäyttöinen eli se palaa työnsä tehtyään merellä odottavalle laskeutumislautalle.

Falcon 9 -kantorakettia kammettiin pystyyn laukaisualustalle viime viikolla.

Aiemmilla lennoilla raketin kärjessä on ollut tavarakuljetukseen tarkoitettu Cargo Dragon -avaruusalus. Myös miehitetyille lennoille tarkoitetulla Crew Dragon -aluksella on tehty jo yksi koelento tyhjänä. Viime vuoden maaliskuussa alus telakoitui automaattisesti ISS:ään ja palasi sitten suunnitellusti Atlantin valtamereen. Kantoraketin tavoin myös Dragon-aluksia on tarkoitus käyttää uudestaan.

Uutta avaruusalusta pääsevät ensimmäisenä testaamaan veteraaniastronautit Douglas "Doug" Hurley ja Robert "Bob" Behnken. Heidän lentonsa kestoa ei ole etukäteen määritetty, mutta se lienee jotain yhden kuukauden ja reilun sadan päivän väliltä.

Nasan astronautit Douglas Hurley ja Robert Behnken pukeutuivat Space X:n asuun kuvaustilaisuudessa viikonloppuna.

Muodollisesti kyseessä on vielä testilento, Demo-2, ennen uuden avaruusaluksen hyväksymistä Nasan käyttöön.