Kommentti: Trumpin rokotesota on kuin suoraan Bond-filmistä – ja kiinalaiset voivat olla edellä

Yhdysvaltain massiivinen rokoteohjelma liittyy suoraan Trumpin vaalikampanjaan, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Maailmaa riivaa tappava virus. Suurvallan presidentti käynnistää jättimäisen ohjelman saadakseen rokotteen oman maansa käyttöön. Rahahanat aukeavat ja vakoojat sotkeutuvat kuvioon.

Seuraavan James Bond -filmin käsikirjoitusluonnos? Ei vaan maailmanpolitiikan arkea keväällä 2020.

Viime viikonloppuna Yhdysvallat ilmoitti varanneen kolmanneksen brittiläisen lääkeyhtiön AstraZenecan kehittelemän koronarokotteen ensimmäisestä tuote-erästä itselleen. Se tarkoittaa 300 miljoonaa rokotetta.

Hinta on 1,2 miljardia dollaria, joilla Yhdysvallat rahoittaa rokotteen kehittämistä. Oxfordin yliopistossa kehiteltyä rokotetta pidetään yhtenä lupaavimmista koronavirusta vastaan.

Aiemmin toukokuussa Ranskan hallitus puuttui siihen, että sikäläinen lääkeyhtiö Sanofi oli valmistelemassa samanlaista sopimusta. Jo maaliskuussa Saksan ulkoministeri Heiko Maas puuttui tietoihin, että Yhdysvallat pyrkisi saamaan yksinoikeuden CureVac -yhtiön kehittelemään koronarokotteeseen. Yhtiö kielsi asian, mutta saksalaiset poliitikot ja virkamiehet ottivat väitteen tosissaan.

Yhdysvallat suhtautuu kylmäkiskoisesti sellaisten kansainvälisten hankkeiden rahoitukseen, jotka eivät takaisi sille ensioikeutta rokotteeseen.

Miksi Yhdysvalloista tuli rokotekilvan paha poika?

Rokote voisi pelastaa Trumpin

Yhdysvaltain koronavirusprojekti on nimetty Poimuajoksi (Warp Drive). Nimi on peräisin Star Trek -tv sarjassa, jossa sillä tarkoitettiin avaruusaluksen kiihdyttämistä yli valon nopeuden. Ohjelman tarkoitus on hankkia Yhdysvalloille rokotetta aiemmin liki mahdottomana pidetyllä vauhdilla.

Kymmenet tuhannet ovat kuolleet maassa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin ja talous on sekasorrossa. Silti vuoden lopulla presidentinvaalit tulevat vastaan varmasti kuin kiviseinä. Trumpin vaalijuna uhkaa kaatua koronasekoiluun.

Trump on viime viikot syyttänyt Kiinaa viruksesta, ja verrannut tapahtunutta Pearl Harbourin ja 11. syyskuun kavaliin hyökkäyksiin. Yhdysvallat on väittänyt kiinalaisten vakoilevan amerikkalaista rokotetutkimusta.

Tämä voi purra hänen uskollisimpaan äänestäjäkuntaansa, mutta useissa mielipidetiedusteluissa epätietoiset ja epätoivoiset kansalaiset antavat luottamuksensa demokraattien Joe Bidenille.

Tieto siitä, että rokote olisi käytettävissä viimeistään ensi vuonna juuri Trumpin ponnistusten ansiosta voisi muuttaa kuviota. Varsinkin jos näyttäisi siltä, että juuri amerikkalaiset saisivat suojan koronaa vastaan ensimmäisinä maailmassa. Yhdysvaltain kansainvälisen maineen voi uhrata tämän tavoitteen vuoksi.

Viikonloppuna kerrottiin myös, että ensimmäinen ihmisellä testattu koronavirusrokote on antanut lupaavia tuloksia. Trumpin kannalta huono juttu on, että testit tehtiin Kiinassa.

Ei ihmelääke

Varsinkin tilanteestaan huolestunut talouselämä kaikkialla maailmassa toivoo rokotteen kehittämistä äkkiä. Kun ensimmäisissä arvioissa talvella rokotteen kehittämisen arvioitiin kestävän puolitoista vuotta, jotkut ottivat tämän kirjaimellisena lupauksena.

Rokotekehitys on kuitenkin epävarmaa. Rokote voi epäonnistua kokonaan. Se voi myös estää vain osan tartunnoista, kuten tutut influenssarokotteet tekevät. Rokotesuoja ei todennäköisesti ole elinikäinen, vaan rokotteita täytyy ottaa säännöllisesti.

Näitä varoituksia tuskin kuullaan, jos Trump saa rokotteensa nopeasti.