Maanpaossa elävän ex-viranomaisen lapset vietiin sängyistään Saudi-Arabiassa – ”Hän tietää, minne ruumiit on haudattu”

Perhe uskoo, että Saudi-Arabian hallinto yrittää pidätettyjen lasten avulla pakottaa entisen kruununprinssin oikeana kätenä tunnetun Saad al-Jabrin palaamaan kotimaahansa.

Saudi-Arabian korkeimpiin tiedusteluviranomaisiin aiemmin kuulunut, nykyään maanpaossa Kanadassa elävä Saad al-Jabri on joutunut perheineen maan viranomaisten vainon kohteeksi. Asiasta on kertonut al-Jabrin poika Khalid al-Jabri hiljattain New York Timesille sekä BBC:lle antamissaan haastatteluissa.

Niin ikään Kanadassa asuvan Khalid al-Jabrin mukaan saudiviranomaiset ovat ottaneet hänen sisarensa, veljensä sekä setänsä ”panttivangeikseen” Saudi-Arabiassa.

– Omar ja Sarah siepattiin auringonnousun aikaan 16. maaliskuuta. Heidät vei sängyistään noin 50 valtion turvallisuusviranomaista, jotka saapuivat 20 autolla, Khalid al-Jabri kertoi 21- ja 20-vuotiaiden sisarustensa kohtalosta BBC:lle.

Al-Jabrin mukaan viranomaiset tutkivat perheen kotitalon Riadissa ja veivät mukanaan valvontakameroiden muistikortit. Perheelle ei ole kerrottu syytä pidätyskeskukseen vietyjen sisarusten kiinni ottamiselle, eikä heihin ole voitu olla yhteydessä.

– Emme edes tiedä, ovatko he elossa vai kuolleita.

Saudi-Arabian viranomaiset eivät ole vahvistaneet al-Jabrin perheenjäsenten pidätyksiä tiedotusvälineille. Khalid al-Jabri uskoo, että Saudi-Arabian hallinto yrittää lasten avulla pakottaa hänen isänsä palaamaan kotimaahansa, ja Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset ovat arvioineet samoin.

Kotimaassa miestä uhkaa kuitenkin välitön vankeus korruptiosyytösten nojalla.

Kuka Saad al-Jabri?

Saad al-Jabri kuului vuosia Saudi-Arabian tiedustelueliittiin, jossa hänen keskeisiä roolejaan oli muun muassa turvallisuusyhteistyö Yhdysvaltojen sekä muiden valtioiden tiedustelupalveluiden kanssa. Hän oli avainasemassa myös hallinnon taistelussa terroristijärjestö al-Qaidaa vastaan.

Saad al-Jabri pakeni kotimaastaan vuonna 2015.

Al-Jabrin ansioksi on laskettu myös vuonna 2010 tapahtunut, al-Qaidan länttä vastaan laatiman terrorijuonen paljastuminen, jonka on arvioitu pelastaneen ”satoja ihmishenkiä”. Miehen katsotaan mullistaneen maan terrorisminvastaisen viranomaistyön.

– Hän muutti sen raa’asta, väkivaltaisesta ja tunnustuksiin perustuvasta järjestelmästä moderneja tutkintamenetelmiä sekä tietokonepohjaista datan louhimista hyödyntäväksi systeemiksi. Niiden niin monien häiriintyneiden joukossa hän oli fiksuin kaveri, jonka kanssa olimme tekemisissä, länsimainen tiedusteluviranomainen kertoi nimettömänä BBC:lle.

Al-Jabri toimi ”oikeana kätenä” ja ”portinvartijana” Saudi-Arabian entiselle kruununprinssille Mohammed bin Nayefille, joka kuitenkin syrjäytettiin vuonna 2017 asemastaan nykyisen kuninkaan Salmanin pojan Mohammed bin Salmanin, 34, tieltä.

Kruununprinssi Mohammed on toteuttanut viime vuosina maan hallinnossa laajoja puhdistuksia. Maaliskuussa uutisoitiin kolmen kuninkaallisen perheen jäsenen saaneen syytteet vallankaappausyrityksestä, ja heidän joukossaan oli myös entinen kruununprinssi Mohammed bin Nayef.

Al-Jabrin tiedetään olleen uransa aikana tekemisissä monien arkaluontoisten asioiden kanssa ja pitävän mahdollisesti hallussaan myös sellaisiksi luettavia tietoja kruununprinssistä itsestään. New Yorkin Timesin haastatteleman ja al-Jabrin tuntevan Lähi-idän tutkijan Gerald M. Feiersteinin mukaan al-Jabri ”tietää, minne ruumiit on haudattu”.

– MBS on hermostunut kaikista, jotka ovat hänen kontrollinsa ulottumattomissa, Feierstein sanoi, viitaten kruununprinssiin hänestä Lähi-idässä yleisesti käytetyllä kirjainlyhenteellä.

”Meidät on pakotettu tähän”

Vuonna 2017 Saudi-Arabiasta paennut al-Jabri on elänyt Kanadassa matalaa profiilia pitäen. Hän oli ollut kruununprinssin vaihdoksen aikaan ulkomailla ja katsonut parhaakseen jättää palaamatta kotimaahan.

Saudi-Arabiaan jäivät al-Jabrin kahdeksasta lapsesta Omar ja Sarah, jotka olivat suunnitelleet opiskelevansa Yhdysvalloissa. Kruununprinssin vaihdosta ei ollut kulunut kuin tunteja, kun sisarukset jo perheensä mukaan ymmärsivät, että eivät tule pääsemään pois maasta.

New York Timesin lähteen mukaan al-Jabri ei ole halunnut asettua läheisistä kytköksistään huolimatta Yhdysvaltoihin, koska pelkää presidentti Donald Trumpin hallinnon luovuttavan hänet kotimaahan. Kanadan ja Saudi-Arabian välit kiristyivät al-Jabrin saatua turvapaikan Kanadasta kesällä 2018.

Muun muassa Middle East Eye sekä turkkilaislehti Daily Sabah kertoivat maaliskuussa al-Jabrin joutuneen saudiviranomaisten ahdistelun ja uhkailujen kohteeksi myös Kanadassa.

BBC:n mukaan al-Jabrin perhe on kertonut yrittäneensä turhaan järjestää viranomaisten kanssa tapaamista ”neutraalilla maaperällä”. Koska tämä ei ole onnistunut, he päättivät tehdä asiasta julkisen.

– Meidät on pakotettu tähän. Olemme patriootteja ja rakastamme maatamme. Emme halua asettaa Saudi-Arabiaa häpeään, mutta Omarin ja Sarahin sieppaaminen tällä tavoin on valtion kirkkaassa päivänvaloissa harjoittamaa väkivaltaa, Khalid al-Jabri sanoi.