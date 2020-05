Espanjassa avataan uimarantoja – koronarajoitukset höllentyvät myös Madridissa ja Barcelonassa

Espanjan rajoitukset ovat olleet maailman tiukimpien joukossa.

Koronavirusrajoitusten höllentäminen jatkuu tänään Espanjassa. Uimarannat avautuvat suuressa osassa maata, ja Madridissa ja Barcelonassa ihmiset saavat viimein poistua kotoaan vapaammin.

Madridissa ja Barcelonassa sekä Kastilian ja Leonin alueella on oltu rajoitusten purkamisessa hieman muuta maata jäljessä, sillä virustilanne on ollut niillä alueilla vakavin. Ne siirtyvät nyt rajoitusten purkamisessa ensimmäiseen vaiheeseen, kun muu Espanja siirtyy toiseen vaiheeseen.

Madridissa ja Barcelonassa ihmiset saavat tästä päivästä lähtien tavata toisiaan 10 ihmisen ryhmissä.

Muualla Espanjassa avataan muun muassa uimarantoja. Myös ravintolat saavat ottaa rajallisen määrän asiakkaita. Turvaväleistä täytyy kuitenkin edelleen pitää kiinni.

Matkustaminen itsehallintoalueiden välillä on edelleen kiellettyä, ja maahan saapuvien ulkomaalaisten täytyy noudattaa kahden viikon karanteenia. Espanjan hallitus suunnittelee rajojen avaamista ulkomaalaisille heinäkuun alussa.

Espanjalaisille tärkeä jalkapallon La Liga puolestaan pääsee näillä näkymin jatkumaan kesäkuun toisella viikolla, tosin ilman katsojia.

Kuolleita yli 28 000

Espanjan rajoitustoimet ovat olleet maailman kovimpien joukossa. Ensimmäisten viikkojen aikana maalis-huhtikuussa kotoa ei juuri saanut poistua.

Rajoitustoimet ovat aiheuttaneet maassa myös työttömyyttä, ja vähemmistöhallituksen on välillä ollut vaikea saada tukea esittämilleen toimille. Espanjassa on osoitettu säännöllisesti mieltä rajoitustoimien hidasta purkamista kohtaan. Lauantaina laitaoikeistolainen Vox-puolue järjesti automielenosoituksia useissa Espanjan kaupungeissa.

Espanjassa on kuollut koronavirukseen liittyen yli 28 000 ihmistä, mikä on Worldometer-tilastosivun mukaan neljänneksi eniten maailmassa. Tartuntoja on vahvistettu yli 280 000. Miljoonaa asukasta kohden kuolonuhreja on 613, kun Suomessa vastaava luku on 55.

Viime päivinä uusia tartuntoja on raportoitu päivittäin muutamia satoja, ja kuolinluvut ovat monina päivinä painuneet alle sadan.