Trumpin rajamuuria rakentava yritys pystytti New Yorkiin 20 miljoonan kenttäsairaalan, joka ei hoitanut yhtään potilasta

New Yorkin pormestari Bill de Blasio tilasi kenttäsairaalan, jolle ei lopulta ollut tarvetta.

Koronaviruspotilaiden määrä ei noussut pelätylle tasolle.

Verkkojulkaisu The City uutisoi, että lähes 20 miljoonaa euroa maksanut kenttäsairaala New Yorkissa on suljettu ennen kuin se ehti hoitaa yhtäkään potilasta.

New Yorkin pormestari Bill de Blasio ilmoitti sairaalan rakentamisesta 31. maaliskuuta, kun koronaviruspandemia koetteli kaupungin sairaaloiden kapasiteettia. Brooklynin tyhjillään olevaan risteilyterminaaliin rakennetun 670-paikkaisen sairaalan oli tarkoitus hoitaa koronaviruspotilaita.

New Yorkin koronaviruspandemian huippu saavutettiin 12. huhtikuuta, kun kaupungin sairaaloissa oli hoidossa 12 184 covid-19-taudista kärsivää potilasta. Sen jälkeen potilaiden määrä kääntyi laskuun. Hurjimpien ennusteiden mukaan New Yorkin sairaaloissa olisi tarvittu 60 000 vuodepaikkaa koronapotilaiden hoitamiseksi.

Kenttäsairaalan piti olla valmis huhtikuun puolivälissä, mutta se saavutti toimintavalmiuden vasta 4. toukokuuta. Silloin kaupungin sairaaloissa oli enää 6 000 koronaviruspotilasta. New Yorkin kaupungin viranomaiset kertovat, että sairaala puretaan nyt ilman että se ehti ottaa vastaan yhtään potilasta.

– Osana sairaalavarustautumistamme laajensimme kapasiteettiamme valtavalla nopeudella varmistaaksemme, että sairaalainfrastruktuurimme olisi valmis selviytymään kaikkein pahimmasta. Teimme sen vain yhdestä syystä: säästääksemme henkiä, kaupungin tiedottaja Avery Cohen sanoi.

– Viime kuukausien aikana sosiaalinen eristäytyminen, kasvosuojat ja muut varotoimenpiteet ovat madaltaneet käyrää dramaattisesti, ja keskitymme tiukasti viemään tätä prosessia yhä pidemmälle.

Kenttäsairaalan rakensi texasilainen yritys SLSCO, joka pystytti myös toisen kenttäsairaalan New Yorkiin. Se hoiti 79 potilasta ennen sulkemistaan.

SLSCO käytti maalis- ja huhtikuussa lähes 14 000 euroa lobatakseen kaupungin päättäjiä.

Maaliskuun lopussa sama yritys onnistui saamaan vielä suuremman urakan Yhdysvaltain valtiolta: se rakentaa kaksi pätkää presidentti Donald Trumpin vaatimaa muuria Meksikon rajalle. Sopimusten yhteisarvo on noin miljardi euroa.