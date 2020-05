Suomalaisilta naisilta jättimäisiä rahasummia petkuttanut Tinder-huijari pääsi yllättäen vankilasta – istui sattuman oikusta vain kolmasosan tuomiostaan

Simon Leviev pääsi uuden koronasäännön vuoksi israelilaisvankilasta etuajassa vapaaksi, vaikka poliisi pelkää, että mies pakenee maasta toistamiseen.

Tinderissä tapaamiltaan naisia suuria summia huijannut Simon Leviev, aiemmalta nimeltään Simon Yehuda Hayut, on vapautettu Israelissa vankilasta istuttuaan tuomiostaan vain kolmasosan, kertoo ruotsalaislehti Expressen.

Mies esiintyi vuosien ajan Tinderissä israelilaisena timanttimiljonäärinä ja tapailun jälkeen pyysi pohjoismaalaisilta naisilta rahaa, jota naiset eivät koskaan saaneet takaisin. Hän vaihtoi nimensäkin ollakseen israelilaisen timanttimogulin kaima.

2016 mies tuomittiin Suomessa kahden vuoden vankeusrangaistukseen, sillä hän oli kavaltanut yhteensä 200 000 euroa kolmelta naiselta. Erään naisen kanssa Leviev asuikin yhdessä.

Seuraavana vuonna hänet siirrettiin Israeliin odottamaan oikeudenkäyntiä, mutta mies karkasi maasta valheellisen henkilöllisyyden turvin.

Monia syytöksiä

Mies otettiin kiinni Kreikassa viime kesänä ja hänet luovutettiin Israeliin, jossa hän oli etsintäkuulutettuna petoksista ja aiempiin oikeudenkäynteihin tulematta jättämisistä. Joulukuussa israelilainen tuomioistuin tuomitsi hänet 15 kuukauden vankeusrangaistukseen maksuvälinepetoksesta ja väärentämisestä.

Miestä odottaa yhä oikeudenkäynti Tinder-petoksiin liittyen. Norjalaislehti VG toi miehen tapauksen julkisuuteen viime vuonna. VG:n mukaan miestä epäillään auervaaramaisista petoksista Ruotsissa, Englannissa ja Norjassa.

Simon Leviev pääsi vapaaksi viiden kuukauden rangaistuksen jälkeen uuden, koronakriisin aikana voimaantulleen säännön vuoksi. Vankien määrää tahdotaan vähentää tartuttamisriskin vuoksi. Poliisi oli kehottanut pitämään Levievin vankilassa, koska poliisin mukaan on olemassa riski, että hän katoaa.

– Olen shokissa ja pettynyt. Nyt kun hän on vapaalla, hän voi huijata taas toisia, se on kaikki, mitä hän osaa, kommentoi Expressenille Pernilla Sjöholm, jolta Leviev on kavaltanut rahaa.

Kieltää petokset tv-haastatteluissa

Pian vapauduttuaan Leviev, 30, antoi israelilaiselle Kanal 12 -kanavalle haastattelun, jossa hän kutsui häntä syyttäviä naisia patologisiksi valehtelijoiksi. Omien sanojensa mukaan hän on rikastunut kryptovaluutta bitcoinilla, jonka arvo kasvoi 2010-luvun alussa satumaisesti.

– Pidän hyvästä elämästä. Voin olla lounasaikaan Lontoossa ja lentää Pariisiin yksityiskoneella syödäkseni päivällisen kahden Michelin-tähden ravintolassa. Se ei ole vain julkisivua, pidän tästä elämäntyylistä, hän sanoi haastattelussa.

Naiset kertovat lainanneensa miehille rahaa huoletta, koska yksityiskoneilla lennellyt mies vaikutti niin rikkaalta, etteivät he epäilleet hänen maksukykyään.

Leviev kertoi tv:ssä suunnittelevansa uraa politiikassa.

Suomalaisnainen: ”Annoin hänelle kaikki säästöni”

Myös poliisia haastateltiin ohjelmassa.

– Kunnioitamme tuomioistuimen päätöstä, vaikka se on väärä. Meillä on tietoa, että hän voi paeta maasta uudestaan ja pidämme häntä silmällä, että hän ei pakene kolmatta kertaa, poliisi sanoi.

Israelilaisessa ohjelmassa nähtiin myös suomalaisnainen, jota kanava nimitti D:ksi, joka kertoi, että mies huijasi häneltä noin 50 000 euroa.

– Olen yksinhuoltajaäiti ja annoin hänelle kaikki säästöni.. En ole vielä onnistunut rakentamaan elämääni uudestaan, hän sanoi.

Ruotsalainen Sjöholm sanoi Kanal 12:n haastattelussa, että aikoo tehdä kaikkensa, että mies saadaan kiinni.

– Hänen pitäisi olla vankilassa tai jossain muualla lukkojen takana. Hän huijasi ihmisiä ja hänet vapautettiin viiden kuukauden jälkeen. Ovatko ihmiset tulleet hulluiksi Israelissa, Sjöholm sanoi.

Luksusmatka Israeliin kummastutti

Suomalainen Jenni kertoi viime vuonna IS:lle luksuslomastaan Levievin kanssa. He tutustuivat InviteTravel -matkailusovelluksen kautta, ja Leviev lupasi maksaa Jennille ja tämän ystävälle loman. Jenni epäröi ensin, mutta tarttui tarjoukseen.

Tel Avivin -loma sujui naisten osalta hyvin viiden tähden hotellissa. Naiset tiesivät miehen ympärillä pyörineistä huhuista, mutta Leviev suuttui niistä kysyttäessä.

– Meillä kävi hyvin: euroakaan mennyt, ei ollut mitään escort-toimintaa, vaikka somessa niin huhuttiin, tai mitään muuta epäilyttävää. Meillä kävi hyvä tuuri, mutta jollain muulle voi käydä tosi huonosti, Jenni kuvaili IS:lle viime helmikuussa.

– Reissua en silti jättäisi tekemättä, vaikka näin kahden vuoden jälkeen tuleekin ilmi tällainen tapaus, joka todella avaa silmiä ja hämmästyttää. Olimme onnekkaita.