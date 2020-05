New Yorkissa koronavirukseen on kuollut 43 poliisia.

Koronaviruskuolemien laskeva trendi Yhdysvalloissa jatkuu. Maassa kirjattiin Johns Hopkinsin yliopiston mukaan lauantaina paikallista aikaa 1 127 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Lukema on noin 100 pienempi kuin viime viikon lauantaina. Päivittäiset kuolinluvut ovat Yhdysvalloissa olleet tällä viikolla 1 000–1 500:n tienoilla, kun toukokuun alussa koronakuolemia raportoitiin säännöllisesti noin 2 000 päivässä.

Viruksen pahiten koettelemassa osavaltiossa New Yorkissa raportoitiin lauantaina paikallista aikaa 84 kuolemaa. Kyseessä on ensimmäinen alle 100 kuoleman päivä sitten maaliskuun. Epidemiahuipun aikaan huhtikuussa New Yorkissa raportoitiin jopa 800 kuolemaa päivässä.

New Yorkin metrossa on ollut huomattavasti tavanomaista väljempää.

Koronatartuntoja yli 1,6 miljoonaa

Sunnuntaiaamuna Yhdysvalloissa oli todettu lähes 1,67 miljoonaa koronavirustartuntaa ja yli 98 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Lähes 330 miljoonan asukkaan Yhdysvalloissa koronavirukseen on kuollut miljoonaa asukasta kohti 298 ihmistä, kertoo tietosivusto Worldometer.

CNN kertoi sunnuntaina, että New Yorkin poliisissa on koronavirukseen liittyen kuollut 43 poliisia. New Yorkin poliiseista 5 739 on saanut koronaviruksen. Sairastuneista poliiseista 5 598 on palannut jo takaisin töihin.

Brasilian tilanne huolettaa Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa saatetaan kieltää matkustaminen Brasiliasta Yhdysvaloihin, kertoi presidentin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Robert O'Brien CBS:n ohjelmassa Face the Nation sunnuntaina.

Koronavirustartuntoja Brasiliassa on todettu toiseksi eniten maailmassa Yhdysvaltojen jälkeen, liki 350 000. Koronavirukseen liittyviä kuolemia Brasiliassa on yli 22 100.

Miljoonaa asukasta kohti Brasiliassa on tartuntoja yli 1 600 ja kuolleita 104.

Brasilialaisella moottoritiellä järjestettiin mielenosoitus presidentti Jair Bolsonaroa vastaan.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan tilanne Brasiliassa on erityisen hälyttävä.

O'Brien sanoo toivovansa, että matkustuskiellosta tulee tilapäinen.

– Mutta Brasilian tilanteen takia teemme kaiken tarvittavan suojellaksemme amerikkalaisia, hän sanoi.

Yhdysvallat on aiemmin keskeyttänyt matkustamisen Kiinasta, Euroopasta ja Britanniasta, kun niissä koronavirustartuntojen määrä alkoi kasvaa.