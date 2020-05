Koronavirus jyllää maailman syvimmällä kaivoksella – yli 160 työntekijällä tartunta

AngloGold Ashantin Mponengin kaivos Etelä-Afrikassa on väliaikaisesti suljettu koronavirusepidemian vuoksi.

Ylikansallinen kullankaivuuyhtiö AngloGold Ashanti kertoi sunnuntaina joutuneensa keskeyttämään kaivuuoperaatiot Etelä-Afrikassa sijaitsevalla Mponengin kaivoksella. Kaivuuoperaatioiden keskeyttäminen johtuu siitä, että kaivoksen työntekijöistä 164 on todettu koronavirustartunta.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Mponengin kaivoksella todettiin ensimmäinen koronavirustartunta jo viime viikolla, minkä jälkeen 650 työntekijää on testattu viruksen varalta.

– Kaivosoperaatiot on varotoimenpiteenä päätetty vapaaehtoisesti keskeyttää väliaikaisesti sääntelyviranomaisen kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen. Tartuntaketjuja jäljitetään ja työpaikka ja sen infrastruktuuri puhdistetaan, jotta kaivoksella olisi jälleen turvallista työskennellä, AngloGlod Ashanti tiedotti sunnuntaina.

Kaivosyhtiön mukaan suurin henkilöistä, joilla on todettu koronavirustartunta, on oireettomia. Positiivisen koronatestituloksen saaneet on eristetty.

Carletonville on tunnettu kaivoksistaan.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Mponengin kaivos on maailman syvin. Sen syvin kohta ulottuu yli neljän kilometrin syvyyteen. Kaivoksella työllisti vuonna 2019 keskimäärin yli 5 000 työntekijää mukaan lukien alihankkijat.

Kaivosoperaatiot Mponengin kaivoksella keskeytettiin jo aikaisemmin keväällä koronavirusepidemian vuoksi asetettujen rajoitusten vuoksi. Työt kaivoksella käynnistettiin uudelleen huhtikuussa.

Osa kaivostyöntekijöistä ilmaisi tuolloin huolensa mahdollisesta koronatartuntariskistä, sillä suojaetäisyyksien noudattaminen maan alla työskennellessä on vaikeaa.

Ennen AngloGold Ashantin sunnuntaista ilmoitusta Etelä-Afrikan kaivostyöntekijöillä oli raportoitu vain 85 vahvistettua koronavirustartuntaa ja yksi kuolemantapaus.