Uusia kuolemantapauksia on ilmennyt ainakin 153.

Venäjällä on uusia koronavirustartuntoja todettu 8 599. Uutistoimisto Tassin mukaan uusien tartuntojen määrä on pienin toukokuun 1. päivän jälkeen. Yhteensä Venäjällä on koronavirustartuntoja kerrottu havaitun lähes 345 000.

Koronavirukseen liittyviä uusia kuolemia kerrottiin sunnuntaina olevan 153. Lauantaina niitä oli 139. Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemia Venäjällä on 3 541, mutta todellisen luvun epäillään olevan suurempi.