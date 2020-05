Viimeiset 20 euroa tiskiin ja matkaan – 15-vuotias tyttö polki isänsä kotiin halki Intian

Intian pyöräilyliitto kiinnostui teini-ikäisestä tytöstä, joka kuljetti isänsä pyörän tavaratelineellä maan halki.

Intialainen 15-vuotias koulutyttö Jyoti Kumari on noussut sankariksi kotimaassaan, kun hän toi loukkaantuneen isänsä kotiin maan toiselta laidalta polkupyörällään koronaepidemian riehuessa.

Kaksikko taittoi noin 1 200 kilometrin matkan Intian halki polkupyörällä. Tytär polki ja isä istui tavaratelineellä. Ajoneuvona oli tyttären säästöillään ostama noin 20 euroa maksanut violetti tyttöjenpolkupyörä.

Jyotin mukaan he ajoivat noin 150 kilometrin päivämatkoja

Jyoti Kumarin isä Mohan Paswan oli lähtenyt siirtotyöläiseksi pienestä Sirhullin kaupunkiin kotikylästään lähelle New Delhiä. Paswan kuitenkin loukkaantui tammikuussa liikenneonnettomuudessa eikä hän ei voinut tehdä enää töitä. Koronavirus romutti loputkin toiveet elannon hankkimisesta.

Paswanilla ei ollut rahaa palata kotiin perheen luo. Huolestunut tytär päätti lähti hoitamaan loukkaantunutta isäänsä Gurugramin kylään, jossa isä monien monet New Delhissä työskentelevien siirtotyöläisten tavoin asui.

Heidän tilanteensa kävi lopulta mahdottomaksi ilman tuloja, kun vuokranantaja uhkasi sanoa vuokrasopimuksen irti. Tytär ehdotti, että hän vie isän polkupyörällä kotiin toiselle puolelle Intiaa. Viimeiset rahat sijoitettiin tyttöjen polkupyörään ja aloittivat matkan.

Jyotin mukaan he ajoivat noin 150 kilometrin päivämatkoja ja pääsivät perille.

Kun Jyotin ja hänen isänsä tarina levisi, Intian pyöräilyliitto kiinnostui tapauksesta. Liitosta soitettiin Kumarille viime viikolla ja hänet pyydettiin pyöräilytesteihin New Delhiin.

Jyoti Kumari (edessä) perheineen kotikylässään Sirhullissa lauantaina.

– Vaikka tarinaa olisi hieman paisuteltu ja hän olisi matkustanut kuorma-auton kyydissä kerrottua pidempiä matkoja, se on näinä aikoina ymmärrettävää, Intian pyöräilyliiton edustaja herra Singh sanoo.

Hänen mukaansa tytöllä on joka tapauksessa sisua niin paljon, että hän on ansainnut kutsun testeihin ja vierailulle New Delhiin.