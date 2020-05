Brasiliassa on todettu yhteensä jo lähes 350 000 koronatartuntaa. Enemmän tapauksia on ainoastaan Yhdysvalloissa.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoi aiemmin tällä viikolla uutistoimisto Reutersin mukaan, että Etelä-Amerikasta on nyt tullut koronaviruspandemian uusi keskus.

Erityisen huolestuttava tilanne on maanosan suurimmassa maassa Brasiliassa, jossa viranomaiset ovat hyväksyneet malarialääke hydroksiklorokiinin laajan käytön koronapotilaiden hoidossa, vaikka kansainvälisten tutkimusten mukaan se voi olla jopa haitallista.

Brasilian terveysministeriö ilmoitti lauantaina, että maassa on todettu yhteensä 347 398 koronatartuntaa – enemmän tapauksia on ainoastaan Yhdysvalloissa. Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemia Brasiliassa raportoitiin lauantaina 965, ja yhteensä kuolleita on 22 013.

Todellisten lukujen uskotaan olevan virallisia tilastoja suurempia, sillä testauskapasiteetti ei ole samaa luokkaa kuin esimerkiksi länsimaissa.

Presidentti Jair Bolsonaron toimet koronakriisin hoitamisessa ovat herättäneet laajaa kritiikkiä.

Brasilian presidenttiä Jair Bolsonaroa on kritisoitu laajasti koronakriisin hoitamisesta. Mies on yhä syvenevän poliittisen kriisin keskiössä ja tuntuu keskittyvän enemmän maan talouteen. Kaksi terveysministeriä on jo jättänyt tehtävänsä.

Bolsonaro on aiemmin vähätellyt koronavirusta ja luonnehtinut sitä ”pieneksi flunssaksi”. Hän on kehottanut liikkeitä avaamaan jälleen ovensa, vaikka moni kuvernööri on alleviivannut sosiaalisen eristäytymisen tärkeyttä viruksen leviämisen ehkäisemisessä.

– Meidän on oltava rohkeita tämän viruksen kohtaamisessa. Kuoleeko ihmisiä? Kyllä kuolee, ja olen pahoillani siitä, mutta paljon enemmän ihmisiä kuolee, jos talouden tuhoamista jatketaan näillä (rajoitus)toimilla, Bolsonaro totesi 14. toukokuuta.

Nainen kävelee ”Yhdessä koronavirusta vastaan” -kyltin ohi Sao Paulossa 20. toukokuuta 2020.

Uutistoimisto AFP:n mukaan perjantaina julkaistiin video 22. huhtikuuta kuvatusta hallituksen kokouksesta, jossa Bolsonaro ja ministerit tuskin mainitsivat koko pandemiaa. Se on herättänyt Brasiliassa valtavaa raivoa.

– Se on kaksi tuntia täynnä kirosanoja ja hourailua, pilkkaa sekä epäkunnioitusta maata kohtaan. Brasilia käy läpi pahinta kriisiään vuosikymmeniin, eikä presidentti missään vaiheessa mainitse pandemiaa ongelmana, joka koskettaisi häntä, Globo-lehden kolumnisti Miriam Leitao kirjoittaa.

Vasta aivan hiljattain Bolsonaro on alkanut kutsua koronaviruksen vastaista taistelua ”sodaksi”, vaikka varoitusmerkit olivat ilmassa jo pari kuukautta sitten. CNN:n mukaan Brasiliassa tapahtuu nyt se, mikä on aiemmin tapahtunut useassa maassa, eikä koko tragedian laajuus ole vielä selvillä.

Uutiskanava vieraili tällä viikolla Brasilian suurimmassa kaupungissa Sao Paulossa, jossa koronatilanne on maan pahin. Kuolleita oli perjantaina noin 6 000 ja vahvistettuja tartuntoja yli 76 000.

Kaupungissa vasta odotetaan epidemian huippua, mutta terveydenhuoltojärjestelmä horjuu jo pahasti. Sairaaloiden vuodepaikat ovat loppumassa, ja virus kylvää kuolemaa terveydenhuollon työntekijöiden keskuudessa.

Terveydenhuollon työntekijät ovat olleet kovilla myös Brasiliassa, kuva Guarulhosissa sijaitsevasta kenttäsairaalasta.

Saopaulolaisen teho-osaston lääkärit ovat raivoissaan Bolsonaron kommenteista. ”Vastenmielistä”, sanoo yksi. ”Asiatonta”, julistaa toinen.

– Se ei ole flunssa. Se on pahin asia, jonka olemme kohdanneet ammattiuramme aikana, lääkäri Jacques Sztajnbok toteaa CNN:lle.

Sztajnbok myöntää olevansa huolissaan oman terveytensä puolesta.

– Kyllä, kyllä.

Kaksi päivää ennen toimittajan vierailua kokenut sairaanhoitaja kuoli koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Nyt yksi tiimin lääkäreistä makaa lasin takana eristyksessä intuboituna, ja toinen kollega antoi positiivisen testituloksen samana päivänä.

Ilmakuva Vila Formosan hautausmaalta Sao Paulosta 22. toukokuuta 2020.

Kaupungin toisella puolella faveloissa tilanne on vieläkin pahempi. Siellä ykkösprioriteetti on jo pitkään ollut selvä: eloonjääminen.

– Tapaukset voivat olla ankaria, vapaaehtoinen avustustyöntekijä Renata Alves sanoo CNN:lle.

Alvesin mukaan kukaan ei tiedä faveloiden koronatilanteen koko kuvaa, potilaita voi potentiaalisesti olla jopa 100 000. Hän saa tarjota ihmiselle koronatestiä vasta siinä vaiheessa, kun eri oireita on yhteensä kolme. Moni tapaus jää diagnosoimatta.

– Useimmiten testi tehdään siinä vaiheessa, kun tauti on edennyt henkilöllä jo pitkälle, kertoo Alves.

– Tarvittiin kahdeksan ihmistä kantamaan yksi liikalihava nainen ambulanssiimme. Ja miehellä oli Alzheimerin tauti... meidän piti kysyä perheeltä, voimmeko siirtää hänet fyysisesti pois kotoaan. Se on kovaa.

Nainen jäi henkiin, mutta mies kuoli.