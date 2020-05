Brasiliassa monet kuolleet ovat olleet nuorempia ihmisiä.

Etelä-Amerikasta on Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan tullut koronaviruspandemian uusi keskus. Erityisen vaikea tilanne on Brasiliassa, missä tietosivusto Worldometerin mukaan koronaan liittyviä kuolemia on yli 21 600. Rekisteröityjä koronavirustartuntoja on puolestaan yli 340 000.

Miljoonaa asukasta kohti maassa on kuolleita 102 ja tartuntoja noin 1 600.

WHO:n mukaan tilanne Brasiliassa on erityisen hälyttävä.

Haudankaivajia töissä Sao Paulossa.

Kuolemantapausten lisääntyessä haudankaivajat Brasilian suurimman kaupungin Sao Paulon ulkopuolella kamppailevat suoriutuakseen tehtävästään.

– Olemme tehneet 12-tuntisia työpäiviä, olemme haudanneet heitä yksi toisensa jälkeen, sanoi suojapukuun, kasvomaskiin ja suojavisiiriin pukeutunut haudankaivaja.

Euroopassa ja Yhdysvalloissa koronapandemia on iskenyt pahimmin ikäihmisiin. Sen sijaan Brasiliassa monet kuolleista ovat olleen nuorempia ihmisiä, joita köyhyys on usein ajanut työhön tartuntariskeistä huolimatta.

Muualla Etelä-Amerikassa myös Perussa koronavirus etenee voimakkaasti. Tähän mennessä 32 miljoonan asukkaan maassa on rekisteröity yli 110 000 virustartuntaa. Kotonaan liittyviä kuolemia on yli 3 200. Miljoonaa asukasta kohti tartuntoja on lähes 3 400 ja kuolemia 99.