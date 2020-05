Kokeneen nukutuslääkärin kohtelu puhuttaa Intiassa.

Suojavarustepulasta julkisesti valittanut intialaislääkäri Sudhakar Rao on joutunut BBC:n mukaan mielisairaalaan.

Rao päätyi jälleen otsikoihin viime viikonloppuna, kun hän otti poliisin kanssa yhteen keskellä tietä Visakhapatnamissa. Yhdellä sosiaalisessa mediassa leviävällä videolla näkyy, kuinka mies istuu paidattomana autossaan ja huutaa poliisille. Toisella hän makaa maassa kädet sidottuna ja poliisimies pamputtaa häntä.

20 vuotta nukutuslääkärinä toimineen Raon pidätys on puhuttanut intialaisia laajasti. Moni on kritisoinut hallinnon toimia, ja esimerkiksi oppositio syyttää poliisia liiallisesta voimankäytöstä. Viranomaisten mukaan kyseinen poliisi on hyllytetty virastaan tutkinnan ajaksi.

Julkisessa sairaalassa työskentelevä Rao kertoi medialle jo 3. huhtikuuta, ettei lääkäreille anneta riittävästi suojavarusteita ja -maskeja.

– Meitä käsketään käyttämään samaa maskia 15 päivän ajan ennen kuin voimme pyytää uutta maskia. Kuinka voimme hoitaa potilaita, kun vaarannamme oman henkemme? Rao valitti.

Hallitus aloitti asiasta tutkinnan, mutta sen lisäksi Rao hyllytettiin. Viranomaisten mukaan syynä oli se, että hän teki virallisen valituksen sijaan asiasta julkisen ja siten vaikutti negatiivisesti muiden terveydenhuollon työntekijöiden moraaliin.

Raon äiti Kaveri Rao kertoo BBC:lle, ettei hänen pojallaan ole ollut mielenterveysongelmia.

– Hän on arvostettu lääkäri, mutta häntä on solvattu siitä lähtien, kun hän toi huolensa esiin. Minusta tuntuu pahalta, kun ihmiset soittavat minulle ja kysyvät hänestä. Hän on ollut hyvin stressaantunut viikkojen ajan.

Poliisi tutkii tiellä tapahtunutta välikohtausta virkavallan vastustamisena ja vahingontekona. Raon kerrotaan olleen päihtynyt.

Visakhapatnamin poliisipäällikön RK Meenan mukaan Rao vietiin ensin poliisiasemalle, minkä jälkeen hänet siirrettiin perustutkimuksiin sairaalaan. Lääkärit olivat sitä mieltä, että mies on syytä viedä mielisairaalaan.

Sairaalan edustajan mukaan Raon tila vaikuttaa vakaalta, mutta miestä tarkkaillaan kahden viikon ajan.