Greta Thunberg kritisoi Suomen hallitusta: ”Tämä on epäonnistuminen”

Tuore kannanotto liittyy Uniperin kiisteltyyn Datteln 4 -hiilivoimalaan.

Suomen hallitus on joutunut ruotsalaisen ilmastoaktivistin Greta Thunbergin hampaisiin, koska valtio-omisteisen Fortumin omistama energiayhtiö Uniper on avaamassa uuden kiistellyn hiilivoimalan Saksassa.

– Sitä (voimalaa) pyörittää suomalainen valtionyhtiö Fortum. Ruotsalainen valtionyhtiö Vattenfall operoi jo uusia hiilivoimaloita Saksassa, 17-vuotias Thunberg kirjoittaa Twitterissä.

– Kaikki mukana olevat väittävät olevansa ”ilmastojohtajia”, mutta tämä on päinvastaista kuin johtajuus. Tämä on epäonnistuminen, hän jatkaa.

Thunberg on liittänyt mukaan perustamansa Fridays for Future -liikkeen twiitin, jossa on Suomen pääministeri Sanna Marinille (sd), eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiselle (sd) sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle (vihr) osoitettu avoin kirje.

Liike kysyy, miten muiden voidaan odottaa tekevän yhteisten tavoitteiden mukaisia ilmastotoimia, jos Suomen kaltainen rikas maakin jatkaa hiilen tukemista.

Kirjeessä kerrotaan, että saksalaiset nuoret aikovat osoittaa mieltä Suomen edustustojen edustalla Saksassa, koska Suomi antaa uuden Datteln 4 -voimalan aloittaa toimintansa tänä kesänä Saksassa.

Dortmundin kaupungin lähellä sijaitsevan voimalan rakentaminen on viivästynyt vuosilla, ja ympäristöjärjestöt ovat vaatineet, ettei koko voimalaa otettaisi enää käyttöön.

Pääministeri Sanna Marin saapuu hallituksen neuvotteluihin ravitsemisliiketoiminnan väliaikaisista rajoituksista Säätytalolle Helsingissä 19. toukokuuta 2020.

– Tämä iso kuilu Suomen ilmastojohtamisen ja maan valtionyhtiön Fortumin ulkomaisten toimien välillä on sokaiseva, Fridays for Future kirjoittaa.

– Tämä Suomen hallituksen kaksinaismoralismi ei ole ainoastaan surullista, sillä teitä pidettiin jossakin vaiheessa sanansa pitävänä johtajana, vaan myös vaarallista koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta.

Noin 1,5 miljardia euroa maksaneen voimalan käynnistämistä on puolustettu sillä, että käyttöönotto mahdollista vanhemmasta ja vielä saastuttavammasta energiantuotannosta luopumisen. Hiilivoimaa myös tarvitaan uusiutuvan energian säätövoimaksi.

Saksan hallitus päätti aiemmin, että hiilivoima poistuu energiakäytöstä viimeistään vuoteen 2038 mennessä. Suomi tähtää samaan vuoteen 2030 mennessä.