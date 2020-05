Avoin taivas -sopimus on mahdollistanut valtioiden tarkkailulennot toistensa ilmatilassa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut kaavailevansa maan vetämistä ulos jälleen yhdestä asevalvontasopimuksesta.

Avoin taivas -sopimus on mahdollistanut allekirjoittaneiden valtioiden tarkkailulennot toistensa ilmatilassa. Käytännössä maat voivat siis tarkkailla toistensa sotilaallista toimintaa.

Sopimuksella on pyritty lisäämään luottamusta ja läpinäkyvyyttä valtioiden välillä.

Trumpin mukaan Venäjä ei ole noudattanut sopimusta, joka on ehtinyt jo 18 vuoden ikään. Yhdysvallat on jo pidempään protestoinut, ettei Venäjä salli lentoja alueelle, jossa Yhdysvallat uskoo Venäjän ydinohjusten sijaitsevan.

– Vetäydymme kunnes he jälleen noudattavat sopimusta, Trump sanoi.

Sopimukseen kuuluu Venäjän ja Yhdysvaltojen lisäksi 32 maata, joista suurin osa on Nato-jäseniä. Nato-maiden suurlähettiläät ovatkin nopealla aikataululla kutsuneet koolle kokouksen, jossa on määrä käsitellä Yhdysvaltojen vetäytymistä. Asiasta kertoo diplomaattilähde uutistoimisto AFP:lle.

New York Times kertoi aiemmin torstaina, että Trumpin on määrä ilmoittaa Venäjälle aikeistaan perjantaina. Lehden mukaan sopimuksesta vetäytyminen voisi olla alkusoittoa sille, että Yhdysvallat pyrkii pääsemään irti myös ydinaseiden määrää säätelevästä Start-sopimuksesta. Start-sopimus on katkolla ensi vuoden helmikuussa.

Trump on aiemmin vetänyt Yhdysvallat Iranin ydinsopimuksesta sekä Venäjän kanssa solmitusta keskipitkänmatkan ohjukset kieltävästä INF-sopimuksesta.

Venäjä: Isku Euroopan turvallisuudelle

Myös Venäjä reagoi Trumpin ilmoitukseen torstaina. Maan mukaan Yhdysvaltojen vetäytyminen sopimuksesta olisi takaisku Euroopan ja Yhdysvaltain kumppanimaiden turvallisuudelle.

Varaulkoministeri Alexander Grushkon mukaan Yhdysvallat näyttää vetäytyvän keskeisestä sopimuksesta teknisten epäselvyyksien takia.

– Mikään ei estäisi keskustelun jatkamista näistä teknisistä seikoista, jotka Yhdysvallat tulkitsee erheellisesti Venäjän sopimusrikkomuksiksi, Grushko sanoi.