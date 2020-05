Ruotsalaisia matkailijoita ei haluta – jääkö Ruotsi eristyksiin, kun muu Eurooppa avautuu koronan jäljiltä? Ulkoministerikin huolestui

Ruotsalaisturistien pääsy etelän aurinkorannoille on epävarmaa.

Ruotsin väkimäärään suhteutettuna korkeat sairastamis- ja kuolleisuusluvut herättävät huolta turismikauden lähestyessä.

Ruotsi on koko koronapandemian ajan kulkenut omaa tietään. Ruotsi ei ole ottanut käyttöön ankaria liikkumis- ja aukiolorajoituksia muiden Euroopan maiden tavoin – muun muassa koulut, ravintolat ja valtakunnan rajat ovat pysyneet auki.

Ruotsi on pitänyt linjansa, vaikka sairastumis- ja kuolleisuusluvut ovat olleet väkilukuun suhteutettuna Euroopan korkeimpia – viimeksi kuluneen viikon aikana koronaviruksen aiheuttamia kuolemia oli väkilukuun suhteutettuna eniten koko maailmassa.

Lievällä rajoitelinjalla ei ole kuitenkaan ollut toivottua vaikutusta. Ruotsin talous on sukeltanut muiden maiden tavoin, ja nyt Ruotsi näyttää joutuvan maksavan hintaa toisellakin tavalla.

Kun muu Eurooppa alkaa hiljalleen purkaa eristystään turismikauden alkaessa, Ruotsi on puolestaan jäämässä yksin muiden eristämäksi.

Ruotsin väkimäärään suhteutettuna korkeat sairastamis- ja kuolleisuusluvut herättävät huolta turismikauden kynnyksellä. Muut maat eivät välttämättä halua ottaa ruotsalaisia matkailijoita vastaan, koska epidemia jyllää Ruotsissa edelleen niin vahvana.

Ruotsin naapurimaista ainakin Norja ja Tanska haluavat pitää rajat kiinni ruotsalaisilta. Myöskään Suomeen ruotsalaisilla ei ole tällä hetkellä asiaa ilman välttämätöntä syytä.

Ruotsin ulkoministeri Ann Linde on hyvin huolissaan Ruotsin mahdollisesta eristämisestä.

– Toivon, ettei tule mitään valikoivuutta vaan että Pohjoismaat voivat avata rajansa yhdessä, Linde sanoi ruotsalaislehti Expressenin mukaan.

Ruotsin ulkoministeri Ann Linde ei näe mitään syytä ruotsalaisten matkailijoiden syrjimiseen.

– Muiden maiden ei ole mitään syytä syrjiä Ruotsia. Ruotsissa kuolleiden keski-ikä on ollut 81 vuotta. Kolme neljästä kuolemantapauksesta on tapahtunut vanhainkodeissa tai kotipalvelun asiakkaille. Väestön keskuudessa ylipäätään tartuntoja on vähän.

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Thegnell ei hänkään näe syytä estää ruotsalaisten matkailijoiden pääsyä muihin maihin.

– Kesään mennessä voi olla niin, että Ruotsissa on taudille tullut niin monta immuunia, että voi jopa olla turvallisempaa, että ruotsalaiset tulevat lomailemaan kuin jonkun muun maan kansalaiset, Tegnell sanoi uutistoimisto TT:lle Aftonbladetin mukaan.

Ruotsin valitsema koronastrategia on pitkin kevättä puhuttanut laajalti ympäri maailmaa. Linden on antanut ulkomaisille tiedotusvälineille noin 30 haastattelua aiheesta.

– Uskomme, että strategiamme toimii yhä. Meillä on sama tavoite kuin muillakin: pelastaa ihmishenkiä ja saada terveydenhoitojärjestelmämme toimimaan. Me vain teemme sen hieman eri tavalla, Linde sanoi.

Linde on joutunut myös korjaamaan virheellisiä väittämiä. Esimerkiksi USA:n presidentti Donald Trump on muutamaan otteeseen väittänyt, että Ruotsi pyrkii strategiallaan laumaimmuniteettiin.

– Meillä ei ole sellaista strategiaa. Mutta kun Trump sanoo jotakin, siitä kerrotaan heti joka puolella maailmaa. Minulta on kulunut paljon aikaa kyseisen mielikuvan korjaamiseen, Linde sanoi.