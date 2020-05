Koronavirusepidemian torjumisesta saattaa tulla entistä työläämpää.

Kiinalaiset lääkärit ovat tehneet huolestuttavia koronahavaintoja Koillis-Kiinassa sijaitsevista Jilinin ja Heilongjiangin maakunnista. Lääkärit ovat Bloombergin mukaan raportoineet uusista tautiryppäistä, joissa virus raporttien mukaan käyttäytyy mahdollisesti eri tavoin kuin Wuhanissa alkaneessa epidemiassa.

Maan koillisosissa tapahtuneissa uusissa tartuntaketjuissa kantajat näyttävät sairastavan entistä pidempään ja oireet poikkeavat aiemmin Wuhanissa raportoiduista, kertoi Qiu Haibo, yksi Kiinan johtavista tehohoitolääkäreistä, Kiinan valtiollisen television mukaan tiistaina, Bloomberg kirjoittaa. Haibo on myös Kiinan kansallisen terveysviranomaisen edustaja.

Haibon mukaan uusissa tartuntatapauksissa potilailla on harvoin kuumetta, mutta potilaat kärsivät silti väsymyksestä ja kurkkukivusta.

Väli tartunnan ja oireiden alkamisen välillä näyttää myös pidentyneen uusissa tautitapauksissa. Qiu Haibon mukaan koillis-Kiinan uusissa tapauksissa oireita on kehittynyt vasta jopa yli kahden viikon kuluttua tartunnasta. Oireiden viivästyminen tekee Qiu Haibon mukaan taudin leviämisen hillitsemisestä entistä vaikeampaa.

Koillis-Kiinan suurissa kaupungeissa Shulanissa, Jilinin kaupungissa ja Shenyangissa on raportoitu viime aikoina uusia tautiryppäitä, minkä vuoksi kaupunkien rajoja on suljettu ja liikenneyhteyksiä on rajoitettu.

Tutkijoille on kuitenkin Bloombergin mukaan epäselvää, kuinka paljon uudet havainnot taudin kulusta johtuvat viruksen mahdollisesta muuntumisesta ja kuinka paljon siitä, että terveydenhuollolla on nyt paremmat mahdollisuudet tutkia potilaita perusteellisemmin kuin epidemian alkuvaiheessa.

Haibon mukaan lääkärit koillis-Kiinasta ovat raportoineet, että koronapotilailla tauti on vahingoittanut pääasiassa keuhkoja, kun Wuhanissa potilailla raportoitiin monielinvaurioita sydämestä munuaisiin ja suolistoon.

Kiinassa viranomaiset uskovat Bloombergin mukaan, että koillis-Kiinan epidemia on tullut alueelle Venäjältä. Qiu Haibon mukaan viruksen geneettinen muunnos täsmää Venäjällä tehtyihin löydöksiin.

Viruksesta löytynyt paljon mutaatioita

Tutkijat eri puolilla maailmaa selvittävät viruksen muuntumista ja sen mahdollisia vaikutuksia. Lontoon University Collegen tutkijat analysoivat viruksen genomin yli 7 600 potilasnäytteestä ympäri maailman. Viruksesta löytyi 198 pientä geneettistä muutosta, mutaatiota, jotka toistuivat toisistaan riippumatta useammin kuin kerran eri tartuntaketjuissa.

Mutaatioiden perusteella tutkijat eivät voineet todeta, että viruksesta olisi tullut alkuperäistä, Wuhanista löytynyttä tyyppiä tartuttavampi tai tappavampi. Tutkimus julkaistiin Infection, Genetics and Evolution -lehdessä toukokuun alkupuolella.

Los Alamosin kansallisen laboratorion johtama tutkimus Yhdysvalloissa puolestaan löysi viruksen piikkiproteiinista D614G:ksi nimetyn mutaation, joka alkoi yleistyä Euroopassa helmikuun alkupuolella.

Tutkimuksen mukaan mutaatiossa muuntunut virus levisi Euroopasta nopeasti Yhdysvaltain itärannikolle, ja siitä tuli maailmanlaajuisesti hallitseva alatyyppi maaliskuun puolivälissä. Tutkimus perustuu yli 6 000:n Gisaid-verkkosivustolle tallennetun koronavirusgenomin analyysiin.

Tutkijoita huolestuttaa se, että uusi muunnos näyttäisi olevan ärhäkkäämpi kuin alkuperäinen ja altistavan potilaan uudelle infektiolle ensimmäisen tartunnan jälkeen.

BioRxiv-sivustolla julkaistua tutkimusta ei ole vielä vertaisarvioitu, ja sen johtopäätöksiä on jo arvosteltu liian rohkeiksi – useimmat pistemutaatiot eivät muuta viruksen toimintaa eivätkä vaikuta taudin kliiniseen kuvaan. Virusta on kuvattu kirjaksi, jonka sisältöön yhden kirjaimen muuttumisella ei ole merkitystä.