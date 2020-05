Geriatrian professori Uumajan yliopistosta katsoo Dagens Nyheterin haastattelussa, että ikäihmisten hoidon laiminlyönnit Ruotsissa ovat verrattavissa eutanasiaan.

Ruotsin suhtautuminen maailmalla leviävään koronaviruspandemiaan on poikennut selvästi muusta Euroopasta ja naapurimaista. Toisin kuin lähimpänä vertailukohtana toimivissa Pohjoismaissa, Ruotsissa ei ole otettu käyttöön laajamittaisia kokoontumisrajoituksia, ja talouselämän on annettu toimia verrattain normaalisti.

Ruotsin valitsemaa linjaa koronapandemian akuutissa hoidossa on kritisoitu laajalti. Ilta-Sanomat kertoi eilen keskiviikkona siitä, kuinka Ruotsissa vuosina 2005-2013 valtionepidemiologina toiminut Annika Linde latasi suorat sanat tilanteesta Dagens Nyheterin haastattelussa.

– Mielestäni alkaa vaikuttaa siltä ettei Ruotsin malli ehkä ole ollut kaikilta osilta viisain, hän sanoo.

Hänen mukaansa nyt nähtyä laajemmat rajoitustoimenpiteet olisivat olleet tarpeen jo aivan kriisin alkumetreiltä lähtien. Ruotsiin saapuvia olisi pitänyt asettaa tiukempaan karanteeniin ja yhteiskunta sulkea ainakin kuukaudeksi, jotta viruksen hallitsematon leviäminen oltaisiin kyetty estämään.

Nyt Dagens Nyheter on kertonut, että Ruotsin-mallin arvostelijoihin on liittynyt myös geriatrian professori Yngve Gustafson Uumajan yliopistosta. Hänen mukaansa tilanne vanhusten hoivakodeissa on huono.

Ruotsissa yli puolet yli 70-vuotiaiden kuolemantapauksista uuden koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on tapahtunut ikäihmisille tarkoitetuissa hoivakodeissa. Gustafsonin mielestä kaikkea tarvittavaa ei ole tehty, sillä hän arvioi, etteivät kaikki koronaan sairastuneet ikäihmiset ole saaneet hoitoa covid-19-sairauteen, vaan heidät on siirretty suoraan saattohoitoon.

Potilas koronavirustestissä Tukholmassa.

Gustafsonin mielestä toimintatavassa on havaittavissa suorastaan rikollisia piirteitä, sillä monella hoivakotiasukkaalla voisi olla vielä useita elinvuosia jäljellä, jos he vain saisivat tarvitsemaansa hoitoa.

– Se, että joku asuu hoivakodissa ei ole diagnoosi eikä voi olla lääketieteellinen peruste päätökselle siitä, annetaanko ihmisen elää vai kuolla. On syrjivää ja lainvastaista olla tekemättä lääketieteellistä arviointia siitä, mikä on yksittäiselle potilaalle parasta, Gustafson sanoo.

Gustafsonin mukaan koronaepidemian aikana vanhusten osuus niistä, jotka ovat saaneet hoitoa hengitystieoireisiin, on ollut tavallista pienempi. Näin siitä huolimatta, että juuri vanhukset kuuluvat koronaviruksen aiheuttaman taudin riskiryhmään ja terveydenhuollossa on viime päivinä puhuttu jo ylikapasiteetista.

Geriatrian saralla pitkän uran tehnyt professori painottaa, että tilannetta hoivakodeissa parantaisivat yksinkertaisetkin parannukset, kuten ravinteiden tiputus, lisähapen antaminen ja antibioottihoito hengitystieinfektioihin. Monin paikoin valmiuksia näihin toimiin ei yöaikaan kuitenkaan ole.

– Se, että näiden hoitokeinojen sijaan ikääntyville annetaan rutiininomaisesti hengitystä vaikeuttavia midatsolaamia sekä morfiinia, on aktiivisen kuolinavun antamista, etten pahemmin sanoisi, Gustafson jyrisee DN:lle.

Karoliinisen sairaalan lääkärinä ja tutkijana työskentelevä henkilö kertoo Dagens Nyheterille, että Gustafsonin kuvailemia ”palliatiivisia [kipua lievittäviä] koktaileja”, joissa on käytetty rauhoittavia ja kipua poistavia lääkkeitä, on käytetty suuressa määrin covid-potilailla niin sairaaloissa kuin hoivakodeissa.

– Tämä on herkkä aihe. Emme puhu asiasta kollegoiden kesken, mutta nyt alan huomata, että ihmiset harjoittavat yhä enemmän eutanasiaa palliatiivisen hoidon varjolla.

Karoliininen sairaala on joutunut tällä viikolla kritiikin kohteeksi muun muassa tehohoitopaikkojen jakamiseen liittyvistä väitteistä johtuen.

Gustafsonin mainitsemat lääkeaineet, midatsolaami ja morfiini kuuluvat haloperidolin ohella sellaisiin, joita ruotsalaiset terveysviranomaiset ovat suositelleet käytettäväksi saattohoitovaiheessa.

– Monia covid-19 potilaita on hoidettu tällä tavoin. Yleensä näin menetellään sellaisten potilaiden kanssa, joilla on parantumaton syöpä ja lyhyt elinajanodote. Kun näitä lääkkeitä käytetään potilaisiin, joilla on hengitysvaikeuksia, se väistämättä nopeuttaa heidän kuolemaansa. Koska hoitopaikkoihin on asetettu vierailukiellot, heidän sukulaisensa eivät tiedä asiasta mitään. Eettisistä ulottuvuuksista ei keskustella, mutta mielestäni tämä on laitonta, ja uskoakseni osa potilaista olisi voinut selviytyä jos heille oltaisiin annettu lääkkeiden sijasta lisähappea, anonymiteetin suojin puhuva Karoliinisen sairaalan lääkäri arvioi.

Ruotsalaismedioista muun muassa SVT uutisoi aiemmin tällä viikolla, että Tukholman alueella monia covid-potilaita on rajattu tehohoidon ulkopuolelle, vaikka nämä olisivat olleet sen tarpeessa ,ja sairaaloissa on ollut vapaita tehohoitopaikkoja. Esimerkiksi munuaispotilaita on kerrottu päästetyn tehohoitoon koronaviruspotilaiden sijaan. Yhtenä esimerkkinä tällaisesta priorisoinnista on nostettu esiin Karoliininen sairaala, mutta SVT:n mukaan vastaavia vihjeitä on tullut myös muualta.

– Olemme toistuvasti havainneet, että potilailta, joiden arvioidaan tarvitsevan koneellista hengitysapua pitkään, evätään pääsy hoitoon sillä verukkeella, että parempiennusteinen nuori potilas tarvitsee paikan alueen tehohoitopaikkojen ollessa loppumassa, SVT kertoo eräästä toimitukseen tulleesta vihjeestä.

Suomen Valviraa (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) Ruotsissa vastaava IVO (Inspektionen för vård och omsorg) on tietoinen väitteistä, joiden mukaan koronapotilailta olisi aiheetta poissuljettu pääsy tehohoitoon. Tapauksesta aiotaan käynnistää tutkinta, joka kohdistuu muun muassa Karoliiniseen sairaalaan.

Sairaalasta on kerrottu SVT:lle, että tutkinta on tervetullut, vaikka ”Karoliininen sairaala antaa hoitoa lääketieteellisin perustein, potilasryhmästä riippumatta”.