Ruotsin odotetut vasta-ainetulokset julki – Tegnell tyrmäsi toiveen laumasuojasta

Ruotsin laumaimmuniteettiin nojannut koronastrategia sai lunta tupaan uusimmista luvuista, kun vasta-aineita havaittiin odotettua vähemmällä osalla kansaa.

Ruotsin kansanterveysviranomainen Folkhälsomyndigheten julkisti keskiviikkona ensimmäiset koronaviruksen vasta-ainetestien tulokset. Niiden mukaan huhti-toukokuun vaihteessa oli 7,3 prosentilla tukholmalaisista kehittynyt vasta-aineita koronaviruksen aiheuttamaa covid-19-tautia vastaan.

Tutkimusta varten oli tutkittu 1 104 verinäytetty yhdeksältä alueelta. Tulosten mukaan vasta-aineita oli kehittynyt eniten 20–64-vuotiaiden ikäjoukossa, jossa niitä havaittiin 6,7 prosentilla.

Tukholman alueella vasta-aineita löydettiin 7,3 prosentilla, Skånessa 4,2:lla ja Länsi-Götanmaan läänissä 3,7 prosentilla testatuista.

Luvut kuvaavat epidemiatilannetta aikaisemmin huhtikuussa, koska kehon immuunijärjestelmän vasta-aineiden kehittyminen vie muutaman viikon, huomauttaa Folkhälsomyndigheten.

Lukemat ovat silti huomattavasti alhaisempia kuin eri tahojen aiemmissa mallinnuksissa.

Folkhälsomyndighetenin mukaan 26 prosentilla tukholmalaisista olisi pitänyt olla immuniteetti toukokuun alkuun mennessä. Karolinskan sairaalassa tehdyn tutkimuksen mukaan 15 prosentilla arvioitiin olevan immuniteetti huhti-toukokuun vaihteessa.

Arvostettu ruotsalainen epidemiologi Johan Giesecke arvioi huhtikuun lopulla, että yli puolet tukholmalaisista olisi saanut koronatartunnan kesäkuun alkuun mennessä.

Viime viikolla julkaistun espanjalaistutkimuksen mukaan kuitenkin vain harva ihminen on sairastanut koronan, mikä toi lunta tupaan laumaimmuniteettiin luottavalle Ruotsille. Epidemiologi Tove Fall Uppsalan yliopistosta totesi, että uutiset ovat Ruotsille huonoja.

– Tämä ei ole hyvä uutinen Ruotsille. Espanja on yksi koronan pahiten koettelemista maista maailmassa. Se fakta, että heillä on arvioidusti hyvin vähän koronan sairastaneita henkilöitä, on meidän kannaltamme huono uutinen, Fall sanoi.

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnellin mielestä nyt julkistetut luvut kuitenkin sopivat kansanterveysviranomaisten mallinnuksiin.

– Lukema on mahdollisesti hiukan alempi kuin odotimme, mutta ero ei ole suuri, kun otetaan huomioon lukujen epävarmuus, selitti Tegnell tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Tegnell myös tyrmäsi ”myytiksi” uskomukset, että koronavirusta vastaan voisi kehittyä täydellinen laumasuoja.

– Tartunnat kokonaan pysäyttävää immuniteettia ei voi odottaa tapahtuvan. Tämä tartunta ei katoa koskaan. Todellinen laumasuoja voidaan saavuttaa vain jos siihen yhdistetään rokote.

Laumasuoja tautiin syntyy, kun riittävän suuri määrä ihmisiä on vastustuskykyisiä taudille, ja näin ihmiset ovat paremmassa suojassa sairastumiselta.