Amphan-hirmumyrsky aloitti tuhotyönsä Intiassa – useita kuollut, tuhansia rakennuksia vaurioitunut

Koronatilanne on vaikeuttanut evakuointia. Mediaraporttien mukaan useat suojat ovat täynnä ihmisiä ja suojavälineistä ja hygieniatarvikkeista on pulaa.

Luonnonvoimat koettelevat itäistä Intiaa ja Bangladeshia nyt kovakouraisesti, kun koronaviruksen lisäksi alueella riehuu voimakkain sykloni vuosikymmeniin.

Amphan-hirmumyrsky iski keskiviikkoiltana paikallista aikaa Intian itärannikolle, jossa tuulet puhalsivat yli 50 metriä sekunnissa. CNN:n mukaan viranomaiset ovat kertoneet ainakin 12 ihmisen saaneen surmansa. Lisäksi tuhansia rakennuksia on vaurioitunut.

Amphanin myrskypilviä.

Voimakkaan matalapaineen arvellaan aiheuttavan merenpinnan nousun, myrskyvuoksen. Merenpinnan arvellaan voivan nousta jopa viisi metriä tavanomaista korkeammalle tasolle. Rankkasateiden puolestaan pelätään aiheuttavan tulvia syvemmällä sisämaassa.

Amphan on laantunut hieman mannerta lähestyessään. Se luokiteltiin hirmumyrskyjen toiseksi voimakkaimpaan nelosluokkaan, mutta sittemmin Yhdysvaltojen viranomaiset arvioivat myrskyn olevan kakkosluokkaa.

Myrskyn odotetaan kesyyntyvän merkittävästi perjantaihin mennessä.

Evakkoon viruspesäkkeeseen?

Intian viranomaisten mukaan lähes 650 000 ihmistä itärannikon Odishan ja Länsi-Bengalin osavaltioissa on etsinyt turvaa evakuointikeskuksista. Bangladeshissa puolestaan noin 2,4 miljoona ihmistä on siirretty myrskyltä turvaan.

Esimerkiksi katolisen avustusjärjestö CRS:n (Catholic Relief Services) mukaan ihmisten on tehtävä "mahdoton valinta" siitä, jäävätkö he syklonin alle vai ottavatko riskin saada tartunta myrskysuojassa.

Mies ja nainen ylittävät joen Bangladeshin rannikolla Khulnassa.

Maan viranomaiset ovat kertoneet pyrkivänsä välttämään liian ruuhkautumisen. Mediaraporttien mukaan useat suojat ovat kuitenkin täynnä ihmisiä. Pulaa on suojavälineistä ja hygieniatarvikkeista.

– Huone on aivan täyteen ahdettu, ja turvavälin pitäminen on täällä mahdotonta. Vain Allah voi meidät pelastaa, Bangladeshin puolella suojaan hakeutunut Rumki Khatun sanoo uutistoimisto AFP:lle.

Intiassa koronavirukseen liittyviä kuolemia on yli 3 400, Bangladeshissa puolestaan hieman alle 400. Väkilukuun suhteutettuna molemmissa maissa on kuollut kaksi ihmistä miljoonaa asukasta kohden. Suomessa suhteutettu luku on 55.