Etelä-Eurooppa valmistautuu lomakauteen: Italia avaa lentokenttänsä kesäkuun alussa, Kreikka heinäkuussa

Turismi on tärkeä tulonlähde monelle Välimeren auringossa paistattelevalle maalle.

Moni Etelä-Euroopan matkailusta riippuvainen maa valmistautuu turistikauteen.

Italian liikenneministeri Paola De Micheli sanoi keskiviikkona, että kaikki maan lentokentät voivat avautua 3. kesäkuuta. Italian hallitus oli kertonut jo viime lauantaina rajojen avaamisesta EU-matkailijoille ja pakollisen karanteenin perumisesta.

– Kaikkien lentokenttien avaamisen kanssa voidaan edetä 3. kesäkuuta alkaen, jolloin alueiden välinen ja kansainvälinen liikenne sallitaan jälleen, liikenneministeri sanoi.

Italia on ollut yksi koronaviruspandemian pahiten koettelemista maista. Italiassa on todettu yli 220 000 tartuntaa ja yli 32 000 virukseen liittyvää kuolemaa. Miljoonaa asukasta kohden kuolemantapauksia on runsaat 530.

Niin ikään Kreikka tähyää turistikauteen. Maan pääministerin mukaan Kreikka käynnistää turistikautensa kesäkuun 15. päivänä. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi hotellit voivat avata ovensa vieraille.

Pääministeri Kyriakos Mitsotakis kertoi televisioidussa puheessaan, että kansainväliset lennot Kreikkaan alkavat heinäkuun alusta.

Kreikassa on todettu reilut 2 800 koronavirustartuntaa, virukseen liittyviä kuolemia on maassa raportoitu 165. Miljoonaa ihmistä kohti covid-19-tautiin on Kreikassa kuollut 16 ihmistä.

Koronakriisi on rasittanut entisestään velkakriisistä toipuvan maan taloutta. Turismi on maalle tärkeä tulonlähde.

– Me voitamme taloussodan, kuten voitimme terveystaistelun, Mitsotakis maalaili.

Myös Kreikan naapurimaa Bulgaria on ilmoittanut, että turistit voivat saapua maahan kesäkuun puolestavälistä alkaen.