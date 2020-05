Floridan joukkoampuminen varmistui al-Qaidan ensimmäiseksi terrori-iskuksi USA:ssa WTC-iskujen jälkeen

Joulukuussa Floridan Pensacolassa tapahtunut joukkoampuminen on vahvistunut ensimmäiseksi terrori-iskuksi, joka on tehty Yhdysvaltain maaperällä ulkomaisen järjestön ohjauksessa sitten vuoden 2001.

Yhdysvaltain sotilastukikohdassa Floridan Pensacolassa viime vuonna kolme sotilasta kuoliaaksi ampunut saudisotilas oli terroristijärjestö al-Qaidan pitkäaikainen yhteistyökumppani. Hän oli ollut yhteydessä järjestöön vielä hyökkäystä edeltäneenä iltana.

Asiasta kertoivat muun muassa CNN:n ja NPR:n mukaan maanantaina Yhdysvaltain oikeusministeriö sekä liittovaltion keskusrikospoliisi FBI.

Pensacolan tukikohta on Yhdysvaltain laivaston ulkomaalaisille antaman sotilaskoulutuksen keskus. Ampuja, Saudi-Arabian kuninkaallisten ilmavoimien jäsen Mohammed Alshamrani, 21, oli siellä lento­koulutuksessa Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian sotilasyhteistyön vuoksi.

Mohammed Alshamrani, 21, kuoli tekemänsä hyökkäyksen yhteydessä viranomaisten luoteihin.

Joulukuun hyökkäyksessä hän ehti tappaa kolme ihmistä ja haavoittaa kahdeksaa ennen kuin paikalle tullut poliisi ampui hänet. Tekijä jätti jälkeensä Yhdysvaltoihin kohdistuvaa vihaansa osoittavan manifestin, mutta alun perin kerrottiin, että hänellä ei vaikuttanut olleen yhteyksiä terroristiryhmiin.

Al-Qaida julkaisi helmikuun alussa videon, jossa se otti Pensacolan joukkoampumisen nimiinsä. Ampuja kertoi videolla halunneensa iskeä Yhdysvaltoihin uskonnollisten syiden vuoksi.

”Vuosien suunnittelun ja valmistautumisen brutaali kulminoituminen”

Tapauksen tutkijat saivat viranomaisten mukaan vahvistettua ampujan al-Qaida-yhteyden sen jälkeen, kun FBI oli onnistunut purkamaan hänen iPhone-puhelimiaan suojanneen salauksen.

Oikeusministeri William Barr ja FBI:n johtaja Christopher Wray kertoivat lehdistötilaisuudessa, että laitteista löytyneiden tietojen avulla kyettiin myös suorittamaan hiljattain Jemenissä tehty, terrorismin­vastainen operaatio.

Iskun takana on kerrottu olleen al-Qaidan AQAP-osaston, jota on jo pitkään pidetty yhtenä terroristijärjestön vaarallisimmista haaroista. Yhdysvallat ilmoitti helmikuussa AQAP:in johtajan Qassim al-Rimin saaneen surmansa Jemenissä tehdyssä ilmaiskussa.

– Tappajan laitteilta saamamme todisteet osoittavat, että Pensacolan hyökkäys oli itse asiassa AQAP:in pitkäaikaisen yhteistyökumppanin toteuttaman vuosien suunnittelun ja valmistautumisen brutaali kulminoituminen, Wray sanoi.

Viranomaiset eivät suoraan sanoneet Alshamranin toimineen terroristi­järjestön ohjauksessa, mutta heidän mukaansa tämän ”merkittävät” yhteydet AQAP:iin juontavat ainakin vuoteen 2015.

Ensimmäinen ulkomailta ohjattu isku sitten 9/11:n

Kyse on ensimmäisestä al-Qaidan Yhdysvaltain maaperällä tekemästä terrori-iskusta sitten vuoden 2001 syyskuun 11. päivän iskujen. New America -ajatushautomon viimevuotisen selvityksen perusteella kyseessä on myös ensimmäinen kerta sitten 9/11:n, kun Yhdysvalloissa on tehty onnistunut, ulkomaisen terroristijärjestön ohjaama isku.

Yhdysvaltain maaperällä on kyllä tehty ulkomaisten terroristijärjestöjen kuten Isisin inspiroimia, tuhoisia hyökkäyksiä, mutta yhtäkään niistä ei tehty järjestöjen suorassa ohjauksessa.

Oikeusministeri Barrin mukaan Saudi-Arabian hallinto tekee edelleen yhteistyötä yhdysvaltalaisviranomaisten kanssa tapauksen tutkinnassa. Maan Washingtonin-suurlähetystö julkaisi maanantai-iltana lausunnon, jonka mukaan saudit antavat ”täyden tukensa amerikkalaisille kumppaneilleen” sekä toisti surunvalittelunsa tapahtuneen johdosta.