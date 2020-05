Trump pitää koronatilaston ykkössijaa saavutuksena – ”Se on kunniamerkki”

Yhdysvaltain presidentin mukaan tilasto kertoo maan olevan maailman ahkerin testaaja. Väkilukuihin suhteutettuna edellä on kuitenkin monta muuta maata.

Viiden miljoonan vahvistetun koronavirustartunnan raja ylittyy maailmalla tänään keskiviikkona. Ylivoimaisesti eniten tartuntoja on vahvistettu Yhdysvalloissa, jossa niitä oli todettu tiistaihin mennessä Worldometers-tilastosivun mukaan 1 570 583.

Ero esimerkiksi tilastossa seuraavana tulevaan Venäjään on mittava, sillä Venäjällä vahvistettuja koronatartuntoja on raportoitu noin 300 000. Tilastoja tarkastellessa on kuitenkin syytä muistaa, että kyse on vain testeillä vahvistetuista tartunnoista, joten tilasto kertoo ennen kaikkea kunkin maan testaustilanteesta.

Maanantaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump isännöi ensimmäistä hallituksen kokousta sitten epidemian käynnistymisen ja kommentoi samalla maan tartuntatilannetta tavalla, joka on saanut kulmakarvat kohoamaan erityisesti sosiaalisessa mediassa.

– Muuten, kun sanotte, että me johdamme tartuntatapauksissa, se johtuu siitä, että me testaamme enemmän kuin kukaan muu, Trump sanoi muun muassa BBC:n ja Guardianin mukaan toimittajille.

Autoilijoille tehtiin koronavirustestejä Tennesseen Memphisissä sunnuntaina.

Asia nousi esille, kun Trumpilta kysyttiin, suunnitteleeko hän matkustuskieltoa koronaviruksesta pahoin kärsivään Brasiliaan.

– Joten kun meillä on paljon tapauksia, en pidä sitä niin pahana asiana. Näen tämän tietyllä tapaa hyvänä asiana, koska se tarkoittaa sitä, että meidän testaamisemme on paljon parempaa. Pidän sitä kunniamerkkinä. Todella, se on kunniamerkki, Trump jatkoi.

Hän lisäsi vielä, että tilaston ykköspaikka on ”mahtava kunnianosoitus” testaamiselle sekä ”kaikelle työlle, jota monet ammattilaiset ovat tehneet”.

Islannissa eniten testejä asukasta kohti

Yhdysvaltain tartuntatautiviraston CDC:n julkaisemien tietojen mukaan Yhdysvalloissa oli tiistaihin mennessä tehty kaikkiaan 12,6 miljoonaa koronavirustestiä. Määrä on Trumpin sanojen mukaisesti suurin maailmassa, ja se on huomattavasti suurempi kuin toiseksi eniten kansalaisiaan testanneella Venäjällä, joka ilmoittaa tehneensä 7,4 miljoonaa testiä.

Tilanne kuitenkin muuttuu, kun testien määrät suhteutetaan valtioiden väkilukuihin. Näin mitattuna maailman ykköstestaaja on Worldometersin keräämien tietojen mukaan ylivoimaisesti Islanti, jossa on tehty kaikkiaan vain reilut 57 187 testiä

Se tarkoittaa 167 710 testiä miljoonaa asukasta kohden. Yhdysvalloissa koronatestejä on tehty 38 229 miljoonaa asukasta kohden.

”Selviämme tästä yhdessä”, kannusti valotaulu tien varressa Memphisissä.

Yhdysvaltoja enemmän ovat väkilukuun suhteutettuna testanneet lukuisat valtiot. Niistä viidestä maasta, joissa tartuntoja on raportoitu eniten (Yhdysvallat, Venäjä, Espanja, Brasilia ja Britannia), Yhdysvaltoja enemmän suhteessa ovat testanneet kaikki muut paitsi Brasilia.

Vapaaehtoisvoimin toimivan Covid Tracking Project -sivuston tietojen mukaan Yhdysvalloissa on tehty viime viikon kuluessa 300 000–400 000 testiä päivässä.

– Yhdysvallat tarvitsee yli 900 000 testiä joka päivä, jotta se voisi avautua jälleen turvallisesti. Teemme niistä kolmanneksen, Harvardin yliopiston globaalin terveyden instituutin johtaja Ashish Jha kertoi viime viikolla kongressin kuulemisessa.

”Tämä on sama kuin kutsuisi ruumisvanaa kunniamerkiksi poliisille”

Trumpin maanantaisia puheita kritisoi Twitterissä muun muassa demokraattien kansallinen komitea DNC, jonka mukaan Yhdysvalloissa todetut reilut 1,5 miljoonaa koronatartuntaa edustavat ”johtajuuden todellista epäonnistumista”.

– Kunniamerkki?! Yli miljoona vahvistettua tapausta ja yli 90 000 kuollutta amerikkalaista. Se ei ole kunnioitettavaa, twiittasi puolestaan ohiolainen demokraattipoliitikko Joyce Beatty.

– Tämä kertoo siitä, kuinka välinpitämätön ja epärehellinen Trump on. Joten Yhdysvalloissa on eniten vahvistettuja tapauksia maailmassa, ja Trump sanoo: ”Se on kunniamerkki, teemme hienoa työtä”. Jos Yhdysvalloissa olisi vähiten vahvistettuja tapauksia, Trump sanoisi täsmälleen samoin, sanoi puolestaan republikaanien presidenttiehdokkuutta esivaaleissa havitellut konservatiivinen radiojuontaja Joe Walsh.

Trump sai puheistaan kritiikkiä osakseen.

– Tämä on sama kuin kutsuisi ruumisvanaa kunniamerkiksi poliisille, joka antoi sarjamurhaajan juoksennella vapaana kuukausia ennen hänen pysäyttämistään. Trump on paha henki ja idiootti, kirjoitti twiitissään puolestaan Harvardin yliopiston oikeustieteen professori Laurence Tribe.

Koronavirus on aiheuttanut Yhdysvalloissa myös ylivoimaisesti eniten kuolemantapauksia, joita oli tiistaihin mennessä raportoitu 93 533. Väkilukuun suhteutettuna kuolemia on ollut Yhdysvaltoja enemmän kahdeksassa maassa, eniten Belgiassa, Espanjassa ja Italiassa.