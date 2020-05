Pato sortui Michiganissa Yhdysvalloissa – asukkaat määrätty evakuoitumaan välittömästi

Michiganin päiväkausia kestäneet rankkasateet ovat nostaneet vedenpintoja joissa.

Yhdysvalloissa Michiganin osavaltiossa on sortunut pato ja toinen on sortumavaarassa. Midlandin piirikunta kertoi varhain keskiviikkona Suomen aikaa, että Edenvillen pato on sortunut viime päivinä koettujen rajuilmojen sekä rankkasateiden seurauksena ja alueita on määrätty evakuoitaviksi.

Uutistoimisto Reuters kertoo Midlandin piirikunnan määränneen, että Edenvillen ja Sanfordin asukkaiden on evakuoiduttava kodeistaan välittömästi. Myös osa Midlandin kaupungin asukkaista on saanut evakuoitumiskäskyn.

Myös Sanfordin pato on vaarassa sortua.

Midlandin asukkaita on kehotettu hakeutumaan mahdollisimman korkealle Tittabawassee-joen lähistöllä.

Sääpalvelu AccuWeatherin mukaan Michiganin ylitse on kulkenut viime päivien aikana hitaasti liikkuva rankkasaderintama, minkä vuoksi osavaltioon on annettu tulvavaroituksia. Rankkasateiden jatkuessa pelko mahdollisista patomurtumista on nostanut päätään.

Murtunut Edenvillen pato ilmasta kuvattuna. Vesi virtaa voimalla kohti Wixom-järveä.

ABC Newsin mukaan evakuointimääräys on annettu noin 10 000 asukkaalle. Kyseessä on jo toinen kerta vuorokauden sisällä kun alueelle on annettu evakuointimääräys. Aikaisemmassa yhteydessä Edenvillen pato kuitenkin kesti vielä vesimassojen paineen.

Yhdysvaltain kansallinen sääpalvelu (National Weather Service, NWS) on varoittanut äkkitulvista Tittabawassee-joella.

Edenvillen pato sijaitsee noin 225 kilometriä Detroitista pohjoiseen.