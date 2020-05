Jack, 14, sairastui lapsilla havaittuun hengenvaaralliseen oireyhtymään, joka on yhdistetty koronaan: ”Kuin joku olisi pistänyt sinuun tulta”

Jack McMorrow oli lähellä kuolemaa. Vietettyään 10 päivää sairaalassa hän pääsi kuitenkin takaisin kotiin.

Euroopassa ja Yhdysvalloissa on kerrottu satojen lasten ja nuorten sairastuneen harvinaiseen, mutta jopa hengenvaaralliseen oireyhtymään, joka on yhdistetty koronavirukseen. 14-vuotias Jack McMorrow sairastui huhtikuun puolivälissä ja on nyt kertonut pelottavasta kokemuksestaan New York Timesille.

McMorrown oireet alkoivat punaisella ihottumalla käsissä. Pian hänen silmänsä alkoivat vetistää ja vatsa tuli kipeäksi.

Kymmenen päivän aikana oireet eivät kuitenkaan helpottaneet ja vanhemmat hakivat apua lastenlääkäreiltä videovastaanotoilla ja veivät hänet päivystykseen viikonloppuna. Pojan niska oli turvoksissa, hänellä oli pahoinvointia, kuiva yskä ja suussa maistui metalli.

Yhtenä aamuna McMorrow heräsi ja tajusi, ettei voinut liikkua. Hänen imusolmukkeensa oli tennispallon kokoinen, kuume oli korkealla, sydän tykytti, verenpaine oli vaarallisen alhaalla ja kivut kovat.

– Tunsin, kuinka se meni suonissa ja oli aivan kuin joku olisi pistänyt sinuun tulta, McMorrow kuvaili kipua.

Sairaalassa pojalla todettiin sydämen vajaatoiminta ja koronavirustartunta. Lääkäri määräsi, että poika pitäisi siirtää lastensairaalaan, jossa hoidettiin monia koronaviruspotilaita. Poika halusi kuitenkin kotiin.

– Lääkäri sanoi minulle, että jos nyt menen kotiin, olen huomiseen mennessä kuollut, McMorrow muisteli.

– Sanoisin, että se pelästytti minut kuoliaaksi, mutta pikemminkin se pelästytti minut elämään. Se pelästytti minut niin, että taistelisin niin kovaa kuin pystyisin.

Avun toivat steroidit, joita lääkärit määräsivät tulehduksen hillitsemiseksi. Lääkärit ovat Yhdysvalloissa määränneet niitä myös muille oireyhtymään sairastuneille lapsille lupaavin tuloksin.

Vietettyään 10 päivää sairaalassa, McMorrow pääsi lopulta kotiin.

Vaikka oireyhtymän epäillään olevan yhteydessä koronavirukseen, asiantuntijat eivät tiedä, mistä oireyhtymä tarkalleen ottaen johtuu.

Oireyhtymän oireiden on kerrottu muistuttavan Kawasakin taudin oireita ja toksisen shokkioireyhtymän oireita.

Oireyhtymään on kuollut lapsia ainakin New Yorkissa, Britanniassa ja Ranskassa. Oireyhtymää on havaittu myös Italiassa.

Suomessa ei reilu viikko sitten ollut havaittu tapauksia.