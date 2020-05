Onko kesästä pandemian pysäyttäjäksi? Uusi tutkimus aiheesta julki

Uutuustutkimuksen mukaan koronapandemian pysäyttäjää on odotettava rokotteesta sekä populaation immuniteetin yleistymisestä uudelle virukselle.

Koronaviruspandemian tehdessä tuhojaan pitkin maailmaa, monissa pohjoisen pallonpuoliskon maissa pelastusta tilanteeseen on odotettu lähestyvästä kesästä. Vuodenkierrossa muun muassa kausi-influenssat hellittävät kesäisin kun sääolosuhteet ovat talvea ja kevättä lämpimämmät.

Menneiden kuukausien aikana maailmalla on nähty useita tilastollisia analyysejä, joissa uuden koronaviruksen leviämisen on esitetty korreloivan ilmasto-olosuhteiden kanssa. Alustavina havaintoina on esitetty, että mitä kuumempaa ja kosteampaa sitä heikommin viruksen on kerrottu leviävän.

Uutistoimisto AFP on nyt uutisoinut Princetonin yliopistossa toteutetusta tutkimuksesta, jossa on tarkasteltu ilmasto-olosuhteiden vaikutuksia uuden koronaviruksen leviämiseen. Tutkimus (Susceptible supply limits the role of climate in the early SARS-CoV-2 pandemic) julkaistiin maanantaina Science-lehdessä.

Amazonin sademetsäaluetta Rio Negro -joen varrella Brasiliassa. Brasiliassa on todettu toistaiseksi kolmanneksi eniten koronatartuntoja koko maailmassa.

Tutkimus ei sulje pois mahdollisuutta, että ilmastolla voisi olla vaikutusta koronaviruksen leviämiseen. Tutkimuksen mukaan mahdollinen vaikutus on kuitenkin hyvin vaatimaton.

– Saamamme tulokset osoittavat, että ilman tehokkaita torjuntatoimenpiteitä suurten tautipesäkkeiden muodostuminen kostean ilmanalan alueille on todennäköistä, eikä kesäsää rajoita merkittävästi pandemian etenemistä.

– Lämpimämpi tai kosteampi ilmasto ei hidasta viruksen etenemistä pandemian varhaisessa vaiheessa, tutkijatohtori Rachel Baker Princetonin ympäristöinstituutista toteaa.

Tutkimuksessa todetaan, että ilmastolla, erityisesti kosteudella, on havaittu olevan vaikutusta influenssojen sekä aiempien koronavirusten leviämiseen. Nyt käynnissä olevassa pandemiassa tämä lainalaisuus ei kuitenkaan päde, koska laajaa immuniteettia SARS-CoV-2:lle ei ole vielä missään päin maailmaa päässyt syntymään.

– Näimme tutkimuksessa, että ilmasto-olosuhteilla on jonkin verran vaikutusta pandemian mittakaavaan ja ajoitukseen. Mutta koska immuniteetin puuttumisen vuoksi väestössä on alttiutta virustartunnoille, se pääsee leviämään nopeasti ilmasto-olosuhteista riippumatta.

Ilmasto-olosuhteilla, erityisesti kosteudella, on havaittu olevan vaikutusta influenssojen sekä aiempien koronavirusten leviämiseen. Talvi on influenssatartunnoille otollisinta aikaa. Kuva Saksasta Baijerin alueelta.

Bakerin mukaan viruksen leviäminen sellaisissa lämpimässä ilmanalassa sijaitsevissa valtioissa kuin esimerkiksi Brasilia, Ecuador ja Australia osoittaa, että kuumat olosuhteet eivät pysäytä pandemiaa.

Yllä olevalla videolla kerrotaan kuinka koronavirusepidemia on koetellut Brasiliaa.

– Ei näytä siltä, että ilmasto säätelisi koronaviruksen leviämistä ainakaan juuri nyt.

Tutkijoiden mukaan ilman eristystoimenpiteitä tai rokotetta uusi koronavirus voi tartuttaa suuren osan maailman väestöstä ennen sen mahdollista muuttumista kausiluontoiseksi virukseksi.

Princetonin ympäristöinstituutin ekologian ja evoluutiobiologian professori Bryan Grenfell muistuttaa, että aiemmin ihmispopulaatiossa kiertäneiden koronavirusten leviäminen on ollut hyvin vuodenaikasidonnaista. Tuolloin tautipiikki on sijoittunut trooppisten alueiden ulkopuolella talveen.

Saman odotetaan pätevän myös uuteen koronavirukseen, jos se jää kiertämään maapalloa ihmisten pysyväksi riesaksi. Grenfell pitää tätä todennäköisenä.

Monin paikoin lämpenevästä säästä on toivottu pysäyttäjää koronaviruspandemialle. Kuvassa ulkoilijat nauttivat aurinkoisesta päivästä Vanhassa kirkkopuistossa Helsingissä.

Princetonin yliopiston tutkimuksessa simuloitiin pandemian reagointia eri ilmastotyyppeihin. Tutkijat laativat eri skenaarioita sen perusteella, mitä tiedetään jo entuudestaan samankaltaisten virusten ja vuodenaikaisvaihtelun välisistä suhteista.

Kaikissa skenaarioissa ilmasto-olosuhteista tuli lieventävä tekijä viruksen etenemiselle vain siinä tapauksessa, että suurella osalla alueen ihmispopulaatiosta olisi jo vastustuskyky virukselle.

– Odotamme viruksen herkkyyden ilmasto-olosuhteille kasvavan sitä mukaa kuin populaation immuniteetti virukselle kasvaa, Baker arvioi.