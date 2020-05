Kukaan ei tiettävästi haavoittunut iskussa.

Yhdysvaltain Irakin-suurlähetystön lähettyville on ammuttu raketti aikaisin tiistaiaamuna paikallista aikaa, kertovat turvallisuuslähteet uutistoimisto AFP:lle.

Lähteen mukaan kukaan ei tiettävästi haavoittunut iskussa. Kukaan ei ole vielä ottanut iskua nimiinsä.

Kyseessä on ensimmäinen raketti-isku viikkoihin. Lokakuusta kymmeniä samankaltaisia iskuja on tehty yhdysvaltalaisia kohteita vastaan. Yhdysvallat on syyttänyt aikaisemmista iskuista Iranin tukemia ryhmiä.