Presidentit ilmiriidassa – Trumpin ja Obaman keskinäisellä katkeruudella on pitkät juuret: ”Syö Trumpin elävältä sisältäpäin”

Trumpin ja Obaman sanasodan uskotaan ennakoivan jo syksyn vaalikamppailua Trumpin ja Bidenin välillä.

Yhdysvalloissa käydään ennennäkemätöntä henkilökohtaista sanasotaa kahden presidentin, nykyisen ja hänen edeltäjänsä välillä.

On vaikea sanoa kumpi miehistä aloitti, sillä nahistelu on jatkunut eri muodoissa käytännössä jo yli vuosikymmenen. Tuore erimielisyys näyttää kuitenkin roihahtaneen siitä, kun Barack Obama reilu viikko sitten julki vuotaneessa konferenssipuhelussa arvosteli Donald Trumpin hallinnon koronatoimia ”kaoottisiksi”.

Seuraavaksi iski Trump, joka alkoi lietsoa jo aiemmin levinneitä todistamattomia väitteitä edeltäjänsä muka toteuttamasta rikollisesta salaliitosta hänen hallintoaan vastaan. Obama ei ole kommentoinut tätä ”Obamagatea”, mutta hän julkaisi Trumpin erään syytöksen jälkeen Twitter-tilillään yksisanaisen viestin: ”Äänestäkää”.

Donald Trump ja Barack Obama tapasivat Valkoisessa talossa pian Trumpin vaalivoiton jälkeen marraskuussa 2016. Tämän jälkeen miehet eivät ole keskinäisiä keskusteluja käyneet.

Lauantaina Obama jatkoi arvostelua videoyhteydellä koulujen valmistujaispäivänä pitämissään puheissa.

– On pikkulasten ajattelua tehdä niin kuin tuntuu hyvältä, sopivalta tai helpolta. Valitettavasti monet niin sanotut aikuisetkin hienoine titteleineen ja tärkeine töineen ajattelevat yhä niin, ja siksi asiat on möhlitty pahasti, Obama suomi.

– Tämä pandemia on viimein paljastanut, kuinka hyvin valtaapitävät tietävät mitä ovat tekemässä. Jotkut heistä eivät edes teeskentele olevansa vastuussa.

Trumpin vastaus tuli sunnuntaina Valkoisen talon edessä toimittajille.

– Kuulkaa, hän oli epäpätevä presidentti. Siinä kaikki. Täysin kykenemätön.

Amerikkalaiset politiikan tuntijat saattoivat kerrankin olla yhtä mieltä yhdestä asiasta. Moista sanailua ei aiemmin ole koettu.

Trump vs. Obama/Biden

Varsin yksimielisiä ollaan myös riitelyn syistä. Trumpille kyseessä on keino viedä huomiota pois koronaviruksen aiheuttamista terveys- ja talousongelmista. Kummallekin kyseessä ovat ensiaskeleet kohti riitaisia presidentinvaaleja ensi marraskuussa.

Obama tukee voimakkaasti entistä varapresidenttiään Joe Bidenia Trumpin tilalle, ja Trumpin kampanja puolestaan haluaa esittää peruskannattajilleen Bidenin vain Obaman kausien jatkajana. ”Obamagaten” avulla Trump pyrkii heittämään epäilyksen myös Bidenin ylle ja innostamaan peruskannattajiaan.

– Tästä presidentistä tekee räikeän edeltäjiinsä verrattuna se, kuinka hän sepittää olemattomia skandaaleja ja keittää salaliittoja, joilla ei ole mitään faktapohjaa, kommentoi New York Timesin haastattelema presidenttien historian tutkija Matthew Dallek George Washington -yliopistosta.

Trump kätteli Obamaa ja Bidenia virkaanastujaisissaan tammikuussa 2017.

Trump on jo useaan kertaan virkakausiensa aikana esittänyt Obamaa vastaan epämääräisiä syytöksiä vaalikampanjansa vakoilusta. Tällä viitataan liittovaltion poliisin FBI:n käynnistämiin tutkimuksiin Trumpin lähipiirin epäilyttävistä Venäjä-yhteyksistä.

Tutkinnassa ei koskaan löytynyt pitäviä todisteita laittomuuksista, ja FBI:n toimivaltuuksien ylitykset ovat saaneet Trumpin syyttämään koko tutkintaa perusteettomaksi. Osana tätä oikeusministeriö esitti tutkinnan aikana valehtelusta kiinni jääneen ex-turvallisuusneuvonantaja Michael Flynnin syytteistä luopumista. Sitten Trump nosti esiin itsensä Obaman väitetyn osuuden tapahtumiin ja yllytti liittolaisiaan senaatissa käynnistämään tutkinnan.

– Olisi vähättelyä sanoa, että elämme epätavallisia aikoja, republikaanisenaattori Lindsay Graham sanoi lausunnossaan.

– Istuva presidentti syyttää entistä presidenttiä osallisuudesta maanpetokselliseen salaliittoon presidenttiytensä heikentämiseksi. Entinen presidentti väittää nykyisen presidentin tuhoavan oikeusvaltion hylkäämällä kenraalin Flynnin tapauksen, Graham kiteytti tilanteen.

Riidan pitkät juuret

Trumpin ja Obaman hyiset välit eivät ole pelkästään nykypolitiikkaa, vaan niillä on pitkät, katkerat juuret.

Trump potkaisi poliittisen uransa käyntiin Obaman presidenttikauden alkuaikoina liittymällä niin sanottuihin birtheristeihin, jotka kyseenalaistivat Obaman amerikkalaisen syntyperän ja siten oikeuden toimia presidenttinä. Salaliittoteoriaa on yleisesti pidetty rasistisena hyökkäyksenä ensimmäistä mustaa presidenttiä kohtaan.

Michelle Obama on muistelmissaan nimennyt kaikesta Trumpin sanomasta ja tekemästä juuri syntyperäväitteet loukkaavimmiksi ja vaarallisimmiksi perheensä kannalta. Rouva Obama vannoi, että ei koskaan anna sitä Trumpille anteeksi.

Obama sai tilaisuuden maksaa potut pottuina jo vuonna 2011, kun Trump osallistui Washingtonin perinteiseen seurapiiritapahtumaan, Valkoisen talon kirjeenvaihtajaillallisille. Kyseisessä juhlassa on tapana laskea leikkiä kaikesta ja kaikista, ja Obama otti yhdeksi kohteekseen juuri Trumpin. Armottomissa vitseissä hän piruili birtherismistä ja ilveili Trumpin haluavan tehdä myös Valkoisesta talosta kasinon tai hotellin.

Tällä kuvalla Obama kuittaili Trumpille kirjeenvaihtajien illallisella 2011.

Kaikkia muita nauratti, mutta Trump kuvattiin istumassa kivikasvoisena tuolillaan.

– Monet ovat sitä mieltä että sieltä tämä kaikki alkoi. Trumpilla ei ole huumorintajua, hän ei osaa vähätellä itseään, ja Valkoisen talon kirjeenvaihtajaillallinen on hauska tapahtuma, jossa ihmiset laskevat leikkiä toisistaan, kommentoi Guardianin haastattelema entinen republikaanistrategi Tara Setmayer.

Trump ei presidenttinä enää osallistunut kirjeenvaihtajaillallisille ja ne käytännössä lopetettiin.

Jotkut ovat nähneet myöhemmissä tapahtumissa Trumpin koston Obamalle, kun hän on systemaattisesti pyrkinyt perumaan tai tekemään tyhjäksi edeltäjänsä saavutuksia ympäristösuojelussa, terveydenhuollossa ja kansainvälisessä politiikassa.

”Trump on kateellinen”

Trumpin ja Obaman riidassa on yleisemmällä tasolla kyse hyvin kahtiajakautuneista näkemyksistä. Trumpin kannattajien ja republikaanien keskuudessa Obaman kausia kauhistellaan edelleen muun muassa ”sosialistisina”, ”elitistisinä” ja ulkopoliittisesti ”heikkoina”. Vastaavasti Trumpin vastustajien keskuudessa Obaman kausia muistellaan esimerkkinä siitä, että johtaja voi olla myös fiksu, tyylikäs ja empaattinen.

Obama on tähän asti kommentoinut maltillisesti Trumpin yrityksiä tuhota hänen perintöään, vaikka hänen uskotaan seuranneen tapahtumia katkerana. Obaman hiljaisuus näyttää nyt päättyneen. Bidenia tukemalla Obama voisi puolestaan kostaa Trumpille kuluneet 3,5 vuotta, jos Biden marraskuussa tekisi Trumpista yhden kauden presidentin.

Trumpin kannattajat arvostelivat viikonloppuna Obamaa koulujen päättymisjuhlallisuuksien käyttämisestä hyväksi poliittisessa pelissä. Tässä kuitenkin sopivasti unohdettiin se, että Trump käyttää yleensä jokaista mahdollista tilaisuutta oman asiansa ajamiseen.

Trump ja Obama ovat kumpikin kommenteillaan rikkoneet aiemman kirjoittamattoman vaikenemisen lain, jonka mukaan presidentit pidättyvät toistensa arvostelusta. Tässä sodassa aloittaja kuitenkin tiedetään ja se on Trump, joka on presidenttikautensa alusta lähtien twiittannut ahkeraan Obamasta. Trump aiheutti kautensa ensimmäisen kohun väittämällä virkaanastujaistensa yleisömäärää suuremmaksi kuin Obamalla, vaikka kaikki näkivät kuvista, ettei se pitänyt paikkaansa.

Trump ja Obama tervehtivät ensin mainitun virkaanastujaisissa tammikuussa 2017.

Nykyisin Honestly Speaking -nimistä podcastia vetävällä Setmayerilla oli tyly selitys Trumpin käytökselle.

– Ensinnäkin, Donald Trumpilla on ongelma, koska hän on yksinkertaisesti kateellinen siitä, että Obama on yhä niin ihailtu. Toiseksi, luulen, että hänellä on ongelma värillisten ihmisten kanssa, jos näillä on auktoriteettia eivätkä nämä tanssi hänen pillinsä mukaan.

Obaman hallinnossa oikeusministeriön pr-suhteista vastannut Matthew Miller yhtyi sanoihin Guardianissa:

– Taustalla on rasismia, mutta ennen kaikkea Obamalla on jotain mitä Trump on aina janonnut, mutta ei koskaan saavuttanut, ja se on kunnioitus. Kunnioitus, jota Obama yhä saa tässä maassa ja maailmalla on jotain, mikä syö Trumpin elävältä sisältäpäin.